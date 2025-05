Trumpův útok na filmový průmysl je projevem xenofobního pohrdání

6. 5. 2025

čas čtení 6 minut





Tím, že trvá na clech na filmy, které byly alespoň zčásti natočeny mimo USA, se prezident snaží omezit důležitý světový pohled, který film nabízí, píše Jesse Hassenger



Filmy lze přidat na stále se rozšiřující seznam oblastí, ve kterých Donald Trump nemá žádné odborné znalosti ani základní přehled, ale předpokládá, že problémy lze vyřešit pomocí cel a možná trochou rasismu jako třešničky na dortu. S odvoláním na ohrožení „národní bezpečnosti“ filmy, které nejsou natočeny ve Spojených státech, Trump oznámil, že zavede 100% clo na filmy natočené kdekoli jinde.

Trumpova cla na filmy mají za cíl zničit mezinárodní filmový průmysl.

Filmy lze přidat na stále se rozšiřující seznam oblastí, ve kterých Donald Trump nemá žádné odborné znalosti ani základní přehled, ale předpokládá, že problémy lze vyřešit pomocí cel a možná trochou rasismu jako třešničky na dortu. S odvoláním na ohrožení „národní bezpečnosti“ filmy, které nejsou natočeny ve Spojených státech, Trump oznámil, že zavede 100% clo na filmy natočené kdekoli jinde.Trumpova cla na filmy mají za cíl zničit mezinárodní filmový průmysl.





Typicky, toto prohlášení nebylo natolik odvážné, aby dávalo jakýkoli smysl, protože postrádalo jakékoli známky toho, že Trump rozumí rozdílu mezi filmy, které jsou (alespoň částečně) produkovány americkými společnostmi a natočeny v jiných lokalitách, a zahraničními filmy, které jsou produkovány jinde, ale distribuovány v USA (samozřejmě americkými společnostmi, které získaly distribuční práva). Zdá se však, že se Trump odkazuje hlavně na údajně americké produkce, které jsou lákány k natáčení na různých mezinárodních lokacích daňovými úlevami, které umožňují značné úspory na velkých rozpočtech. Andrew Pulver podrobně analyzoval, jak to může fungovat na finanční úrovni, a prošel Trumpovu všeobecnou neznalost, aby vysvětlil, proč se tolik amerických filmů natáčí v zahraničí. Filmová produkce v Los Angeles v posledních letech upadá, a tak Trump místo toho, aby vytvořil pobídky pro více natáčení v srdci amerického filmového průmyslu, považuje za nejlepší řešení zvýšit náklady na natáčení jinde.



Stejně jako v případě myšlenky, že USA jednoduše zřídí celé výrobní odvětví, pokud se zahraniční zboží ukáže jako příliš drahé, je finanční i kreativní realita mnohem složitější. Zatímco mnoho velkých produkcí lákají daňové úlevy v Anglii nebo Austrálii a mnoho filmů s nižším rozpočtem se natáčí v méně zalidněných zemích v zahraničí, aby se snížily náklady, část poklesu v Los Angeles je způsobena filmy natáčenými jinde ve Spojených státech. Například Atlanta se v posledních letech stala významným produkčním centrem; natáčí se tam velká část filmů Marvelu a Tyler Perry má 330 akrů studia pro filmovou a televizní produkci.



Otázkou je, zda diváci touží po více filmech a seriálech, které vypadají jako pozdější filmy Marvelu nebo Tylera Perryho. Je pravda, že mnoho diváků téměř nevěnuje pozornost tomu, jak a proč film vypadá určitým způsobem. (To by je stále stavělo daleko nad Trumpa, pokud jde o umělecké vnímání.) Ale zejména v letech nejvýraznějších hrozeb covidu-19 se mnoho filmů rozhodlo využít atlantská zvuková studia (nebo jejich ekvivalenty v jiných oblastech), aby vytvořily filmy bez logistických problémů a rizik. Tak vzniká globální thriller jako Red Notice, který často drží své hvězdy v digitálním zajetí, jako v notoricky ošklivé scéně odehrávající se v aréně pro býčí zápasy, která je zjevně sestříhána z jednotlivých částí natočených na zeleném pozadí. Jediná vizuálně přesvědčivá část filmu? Záběry davu, které pocházejí ze skutečné arény ve skutečném Španělsku. Trump možná mlčky žádá návrat k produkci ve stylu pandemie (možná jako preventivní opatření pro případ, že pomůže vyvolat další pandemii).



Filmy natočené v USA samozřejmě nemusí mířit na parkoviště v Atlantě, používat zelené pozadí pro exteriéry nebo natáčet Albany jako Manhattan. Ve Spojených státech je skutečně spousta příležitostí pro vizuálně spektakulární lokace. Natáčení v jiných zemích však není (vždy) jen otázkou (pouhé) úspory peněz. Koneckonců, poslední dva filmy Mission: Impossible a James Bond byly točeny po celém světě a byly neuvěřitelně drahé. Tyto filmy navazují na bohatou tradici a divákům ukazují krajiny a města, která možná nikdy nenavštíví – alespoň ne všechna a rozhodně ne během dvou nebo tří hodin. Jedním z důvodů, proč filmy jako No Time to Die nebo Mission: Impossible – Dead Reckoning působí „reálněji“ než průměrný akční film na streamovacích platformách (které ostatně také často obsahují špiony, akci, velké hvězdy atd.), je to, že se odehrávají ve fyzickém světě, který je lidem po celém světě známý a zároveň exotický svou rozlehlostí a rozmanitostí.



Cynický pohled je, že tyto typy filmů se odehrávají v několika zemích a často zahrnují postavy různých národností, aby zajistily zájem z více zdrojů příjmů v rámci globálního distribučního modelu, a to je pravděpodobně do jisté míry pravda. Shromažďování lokací z celého světa je však již desítky let charakteristickým rysem velkorozpočtové filmové produkce. Může to být skvělé pro věrohodnost i v oblasti fantazie; vzpomeňte si na filmy Pán prstenů, které samozřejmě využívaly spoustu speciálních efektů, ale také lokace na Novém Zélandu, aby divákům poskytly iluzi hmatatelného Středozemí, které nikdy neexistovalo. Je to extrémní, ale silný příklad celosvětového fenoménu: turisté zírající na slavná místa, která znají z filmů. Pro mnoho lidí jsou filmy prvním setkáním s mnoha jinými místy a lidmi, což v nejlepším případě může hrát roli v tom, co Roger Ebert popsal jako stroj na vytváření empatie.





Proto Trumpovo vágně, ale důrazně formulované prohlášení také trochu využívá módní xenofobii a naznačuje, že filmy natočené jinde – ať už v USA, nebo jinde – obsahují nebezpečnou míru propagandy. Propagandy čeho? No přece myšlenky, že existuje svět mimo americké nevolníky, kteří dřou na příkaz miliardářů, kteří šetří na všem. Pro Trumpa nejsou jiné země předmětem kulturní fascinace nebo zvědavosti. Jsou to nepřátelští bojovníci, kteří musí být poraženi a vypleněni americkou výjimečností. Je to jednoduchost, z níž mnoho lidí vyroste – někdy s pomocí kontaktu s uměním. Není divu, že prezident zachází se všemi jeho formami s takovým opovržením.





Zdroj v angličtině ZDE

0