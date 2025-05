Jsou tomu 3 roky, co byl vyznačen kruháč před Prašnou bránou

Pokud by město skutečně vystavělo tramvaje na Příkopech a propojilo je s Václavákem a ulicí 28. října do Národní třídy,by to umožnilo bezprecedentně zefektivnit a posílit celou tramvajovou síť, cesta centrem by se pro většinu linek zkrátila, výluky ve Vodičkově by všechno neparalyzovaly, statisíce lidí by denně ušetřily i desítky minut. A s každým zvýšením konkurenceschopnosti MHD si další stovky lidí rozmyslí, zda ve městě potřebují auto.