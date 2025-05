Ukrajina obdrží z Izraele systém Patriot

7. 5. 2025

čas čtení 2 minuty

Na pozadí zvýšeného ostřelování ze strany Ruska bude na Ukrajinu předán další protiletadlový raketový systém Patriot. Na pozadí zvýšeného ostřelování ze strany Ruska bude na Ukrajinu předán další protiletadlový raketový systém Patriot.

Jedná se o starší modifikaci systému protivzdušné obrany. Nyní systém prochází v Izraeli zásadní revizí – na Ukrajinu bude dodán v létě. Kromě toho západní spojenci diskutují o přesunu dalšího Patriotu - z Německa nebo Řecka, uvedli mluvčí publikace. Celkem má Ukrajina osm takových systémů protivzdušné obrany, ale dva z nich jsou v současné době nefunkční.

Jakékoli dodávky Patriotu vyžadují schválení v USA. Bývalý úředník Bílého domu řekl, že administrativa souhlasila s vysláním komplexu s Izraelem v září, ještě předtím, než Donald Trump vyhrál prezidentské volby. Ten od nástupu do úřadu veřejně odmítl ukrajinské žádosti o další Patrioty, ačkoli jeho prezident Volodymyr Zelenskyj vyjádřil připravenost je koupit. Řekl, že k plné ochraně země je zapotřebí 25 takových systémů. Pentagon uvedl, že nadále dodává ozbrojeným silám Ukrajiny zbraně z dříve schválených balíků.

V létě 2024 zdroje Financial Times uvedly, že Spojené státy, Izrael a Ukrajina jednají o přesunu až osmi Patriotů,které byly ve výzbroji IDF, do Kyjeva. Komplexy byly plánovány k odepsání z důvodu životnosti, která přesáhla 30 let. V lednu 2025 společnost Axios poznamenala, že americká armáda odstranila asi 90 raket Patriot ze skladů v Izraeli a dodala je do Polska k odeslání na Ukrajinu.

Pořízení systému Patriot stojí 1 miliardu dolarů a jeho údržba vyžaduje asi 90 vojáků. Jedna baterie se skládá z elektrárny, radarů, řídicího systému, 5-8 odpalovacích zařízení se čtyřmi antiraketami v hodnotě asi 4 miliony dolarů. Podle Mezinárodního institutu pro strategická studia je po celém světě v provozu přibližně 186 systémů Patriot. Třetinu z nich používají Spojené státy. Evropské země mají asi 40 takových zařízení, včetně těch, která se nacházejí na Ukrajině.

Systémy protivzdušné obrany zůstávají pro Ukrajinu nesmírně důležité, protože ruská armáda pokračuje v rozsáhlých útocích na její města. V poslední době to pravidelně vedlo k obětem. Útoky se zintenzivnily od začátku mírového procesu, který zahájila nová americká vláda. Podle OSN bylo v prvních třech měsících roku v důsledku ostřelování zabito nebo zraněno 2 641 civilistů. To je o 900, resp. 600 lidí více než ve stejném období roku 2024, respektive 2023. Za 24 dubnových dní bylo zraněno nebo zabito 848 civilistů Ukrajiny. Oproti loňskému roku se toto číslo zvýšilo o 46 %.

Zdroj v angličtině: ZDE

0