BBC: Myslí Izrael vojenskou okupaci Gazy vážně?

5. 5. 2025

čas čtení 9 minut

Moderátorka, pořad PM, BBC Radio 4, pondělí 5. května 2025, 17 hodin: Izraelská bezpečnostní rada schválila rozšíření vojenské ofenzívy proti Hamásu v Gaze, zahájila mobilizaci desítek tisíc záložníků a podle jednoho z představitelů má plán zahrnovat obsazení Gazy, přesun Palestinců na jih pásma a distribuci humanitární pomoci prostřednictvím soukromých firem. Anshel Pfeffer je izraelský korespondent časopisu The Economist a je nyní na telefonu. Ansheli, dobrý večer.



Anshel Pfeffer: Dobrý večer.

Anshel Pfeffer: No, některé informace, které jsme zaslechli, a například citát, který jste zmínil, pocházejí od členů vlády, kteří možná tento plán přesně nereprezentují a v podstatě mluví ke své krajně pravicové základně a snaží se vytvořit dojem, že se již jedná o plán nebo že byl schválen plán na obsazení celé Gazy. Zatím, podle toho, co vím o plánech izraelské armády, se jedná o mnohem pozvolnější postup, který se týká pouze některých částí Gazy, nikoli celého pásma. Ale rozhodně to tak chtějí prezentovat někteří členové současné vlády.





Moderátorka: A v kabinetu panují ohledně toho určité neshody.





Anshel Pfeffer: Neshody panují jak v rámci kabinetu, tak mezi částmi kabinetu a izraelskou armádou, konkrétně náčelníkem generálního štábu izraelské armády, který prohlásil, že takový plán je fantazie. Nejsem si tedy zcela jistý, zda se toho dočkáme v dohledné době, a také jsme zaslechli citáty, které pravděpodobně pocházejí od ministra obrany, že tento plán nebude realizován, dokud Izrael nebude znát výsledek návštěvy Donalda Trumpa v regionu příští týden. Zdá se tedy, že zveřejnění tohoto plánu souvisí s návštěvou Donalda Trumpa.





Moderátorka: Je to tedy v jistém smyslu realistický plán, nebo jde o něco, co má před touto návštěvou vyvinout tlak na Hamás, aby souhlasil s nějakou dohodou?





Anshel Pfeffer: Záleží na tom, s kým v izraelském establishmentu mluvíte. Někteří lidé v izraelské vládě si myslí, že je to plán, který lze snadno, nebo možná ne snadno, ale lze ho realizovat. Většina vojenských expertů, jak v izraelské armádě, tak i bývalých důstojníků, si však myslí, že je to neproveditelné.





Moderátorka: Zejména kontroverzní je část týkající se humanitární pomoci. Myšlenka, že by se do distribuce potravin nějak zapojily soukromé společnosti. Jak víte, na Gazu je uvalena blokáda.





Anshel Pfeffer: Jedná se o plán vlády schválený dnes brzy ráno. V podstatě zcela mění způsob, jakým se pomoc a zásoby dostávají do Gazy, a to tak, že nebudou distribuovány prostřednictvím stávajících mezinárodních organizací. Izraelci tvrdí, že velká část této pomoci byla různými způsoby zabavena hnutím Hamás, které ji místo toho využívá jako nástroj kontroly nad obyvatelstvem. Plánují zřídit nová distribuční centra v různých částech pásma Gazy, která budou zabezpečena a vnější perimetr bude střežen izraelskými vojáky. Uvnitř budou soukromí dodavatelé a možná také mezinárodní organizace, které budou zajišťovat distribuci v těchto centrech. Zda je to reálné, to je jiná otázka.





Moderátorka: OSN a další humanitární organizace již prohlásily, že tento návrh by porušoval základní humanitární principy a že s ním nebudou spolupracovat. Zajímalo by mě, co si o tom myslí Izraelci, když se tato myšlenka začíná objevovat. Od některých skupin zastupujících rodiny rukojmích jsme slyšeli, že se podle nich jedná o upřednostnění území před rukojmími. Myslím, že dnes odpoledne se konala demonstrace před Knesetem. Jaká je podle vás nálada v Izraeli v reakci na tento návrh?





Anshel Pfeffer: Jak vidíme už několik měsíců, průzkumy veřejného mínění, velmi jednotné průzkumy, říkají, že dvě třetiny izraelské veřejnosti nedůvěřují vládě v této věci a myslí si, že vláda by měla místo toho uzavřít dohodu, která by vedla k propuštění zbývajících rukojmích, tedy 59 rukojmích, z nichž více než polovina je pravděpodobně mrtvá, ale alespoň 20 z nich je stále naživu, a většina izraelské veřejnosti v každém průzkumu říká, že oni by měli být prioritou. A pokud je k tomu zapotřebí dohoda o příměří s Hamásem, pak je to cena, kterou je třeba zaplatit.





* * *





Moderátorka: Na izraelský plán se již objevily první mezinárodní reakce. Evropská unie vyjádřila znepokojení a vyzvala Izrael k maximální zdrženlivosti. V uplynulé hodině nám britskéministerstvo zahraničí zaslalo toto prohlášení: „Spojené království nepodporuje rozšíření izraelských vojenských operací v Gaze. Pokračování bojů není v zájmu nikoho. Vyzýváme všechny strany, aby se urychleně vrátily k jednání, plně dodržovaly dohodu o příměří a usilovaly o trvalý mír. V průběhu této války nesmí dojít ke zmenšení palestinského území."





Zatímco prezident Trump, jak řekl Anshel, má příští týden navštívit Blízký východ, jak si možná pamatujete, již dříve v tomto roce představil plán, podle kterého by USA převzaly Gazu a proměnily ji v Riviéru. Hamásu také dal to, co nazývá posledním varováním. Promluvme si s Frankem Lowensteinem, který byl za Obamovy administrativy vyslancem na Blízkém východě. Franku, dobrý večer.









Moderátorka: Děkujeme, že jste se k nám připojil v našem pořadu PM. Jaký je váš názor na tento plán a jak zapadá do návštěvy prezidenta Trumpa?





Frank Lowenstein: Myslím, že prezident Trump by se rád vyhnul úplnému obnovení války v Gaze. Mnohokrát řekl, že jeho úlohou je ukončit války a získat rukojmí. Ale pokud by Izrael trval na pokračování, určitě by se k tomu přidal. Myslím, že velká zkouška přijde na summitu v Saúdské Arábii příští týden. Myslím, že existuje řada různých iniciativ, které by prodloužily příměří za propuštění omezeného počtu rukojmích. A pak je samozřejmě otázka války s Íránem. Ta bude hlavním tématem diskuse. To bude hrát roli stejně jako možnost normalizace vztahů mezi Saúdskou Arábií a Izraelem, což je jeden z hlavních cílů prezidenta Trumpa. Je tedy mnoho různých proměnných, které by mohly vést -







Moderátorka: - jiným směrem, že? Pokud jde o zavedení myšlenky úplného převzetí Gazy, zapadá to do plánu, který má v zásadě za cíl posílit dynamiku jednání a dosáhnout příměří.





Frank Lowenstein: Ano, na jedné úrovni je to asi pravda, myslím, že Izraelci by přijali příměří, které by vedlo k propuštění některých rukojmích. Ale myslím, že jde o mnohem víc než jen o hru o vliv. Myslím, že Izraelci mají v úmyslu tuto válku dříve či později obnovit. Myslím, že Netanjahu by to udělal hned, kdyby se nepodařilo dosáhnout dohody s Hamásem, ale tak či onak, izraelská armáda se vrací s úmyslem obsadit významné části pásma Gazy.





Moderátorka: Bylo toto plánování do jisté míry umožněno plánem, který Trump sám představil na začátku tohoto roku, tedy myšlenkou úplného převzetí Gazy Spojenými státy a vyhnání Palestinců?







Frank Lowenstein: Nemyslím si, že část o převzetí Gazy USA byla kdykoli byť jen vzdáleně realistická, ale myslím, že máte pravdu a že se to stalo izraelským cílem obnovené pozemní invaze, která má za cíl vyhnat 2 000 000 obyvatel Gazy do jižní části země a zbytek okupovat. Možná ji anektovat, možná tam postavit osady, a pokusit se podpořit to, co nazývají dobrovolnou migrací obyvatel Gazy z pásma Gazy. Velmi jasně dali najevo, že to je jeden z hlavních cílů obnovené kampaně.





Moderátorka: A co humanitární pomoc v rámci tohoto plánu? Je to něco, s čím by Trump mohl souhlasit, tedy myšlenka, že pomoc bude odebrána OSN a dalším mezinárodním agenturám?





Frank Lowenstein: Ano, nemyslím si, že by to Trumpa zajímalo. Nemyslím si, že ho relativně zajímá blaho palestinských civilistů. Myslím, že izraelský cíl v souvislosti s tímto novým návrhem na distribuci pomoci zapadá do jejich válečných plánů. Nevytvoří žádná distribuční centra ve středu nebo v severní části Gazy, takže jejich cíl vytlačit obyvatelstvo na jih bude ve skutečnosti prosazován tím, že potraviny budou k dispozici pouze v této části země.









