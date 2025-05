Z České republiky se při jasné většině ANO s extremisty ve Sněmovně může stát úplně jiná země

5. 5. 2025 / Boris Cvek

Podle průzkumu agentury STEM by na mandáty dopadly sněmovní volby následovně: 48 mandátů koalice Spolu, pak 22 mandátů hnutí STAN a 10 mandátů piráti. Dohromady 80 mandátů. Jen osmdesát. Vláda Petra Fialy to jistě vyhlásí jako další úspěch své politiky. Demokrati ukázali Čechům, jak vypadá demokracie, jak se má vládnout.

Zbylých sto dvacet mandátů, tedy ústavní většinu, by měly v součtu hnutí ANO (80 mandátů), SPD (28) a Stačilo! (12). Myslím, že to výmluvně ukazuje, že po volbách se z České republiky může stát hodně jiná země, než je dnes. Otázka je, jestli to někoho z demokratů vlastně zajímá. Ono už je asi stejně pozdě.





Nicméně růst SPD je opravdu mrazivý. Strašlivě mrazivý. Stačilo! a SPD chtějí vystoupit z NATO a mají vyloženě proruskou orientaci. Ministr Jurečka se ovšem chlubí na Facebooku tím, jak máme nízké zadlužení státu. To byl přece nejvyšší, posvátný cíl téhle vlády. Nikoli demokracie, nikoli vítězství nad Babišem a extremisty, nikoli stabilizace rozpočtu daněním bohatých, nikoli fungující stát, nikoli bezpečnost a obrana, ale procento zadlužení vůči HDP zajištěné ždímáním chudých a škrtáním peněz na základní funkce státu.







