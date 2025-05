Výsměch humanitárnímu právu: Izrael požaduje americké žoldáky na “humanitární akce” v Gaze

6. 5. 2025

To, co izraelská vláda hodlá vykonat, není plán pomoci, ale spíše plán na odepření pomoci, uvedl jeden právník. Navzdory celosvětovému volání po ukončení „genocidního“ útoku na obyvatele Gazy schválili izraelští ministři v pondělí brzy ráno plán, který by mohl vést k obsazení „celého pásma Gazy“, což vyvolalo nové varování před úplnou etnickou čistkou v enklávě a pobouření nad návrhem využít americké žoldáky k distribuci humanitární pomoci, píše na webu Common Dreams Jon Queally.

Jeden izraelský úředník obeznámený se změnou vojenské taktiky řekl Haaretzu, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu dal jasně najevo svému bezpečnostnímu kabinetu, že nový přístup v Gaze se bude lišit od toho, co se dělo v posledních 18 měsících, a to tím, že se přesune od takzvaných razií k okupaci území a trvalé izraelské přítomnosti v Gaze.

Jiný nejmenovaný izraelský představitel řekl agentuře Agence France-Press, že plán „bude mimo jiné zahrnovat dobytí pásma Gazy a udržení území, přesun obyvatel Gazy na jih za účelem jejich ochrany“.

Na podporu okupačního plánu izraelská armáda se souhlasem bezpečnostního kabinetu povolá desítky tisíc záložních vojáků, aby podle slov IDF zesílila tlak na Hamás a rozšířila a zintenzivnila operace v Gaze.

Podle agentury Associated Press:

Nový plán, který podle úředníků má pomoci Izraeli dosáhnout válečných cílů, jimiž jsou porážka Hamásu a osvobození rukojmích držených v Gaze, by také vytlačil stovky tisíc Palestinců do jižní Gazy, což by pravděpodobně ještě zhoršilo již tak zoufalou humanitární krizi.

Od zhroucení příměří mezi Izraelem a Hamásem v polovině března Izrael podniká na území tvrdé útoky, při nichž zahynuly stovky lidí. Obsadil rozsáhlá území a nyní kontroluje přibližně 50 % Gazy. Před ukončením příměří Izrael zastavil veškerou humanitární pomoc do Gazy, včetně potravin, paliva a vody, čímž vyvolal nejhorší humanitární krizi za téměř 19 měsíců války.

Zákaz pomoci vyvolal rozsáhlý hlad a nedostatek potravin vedl k rabování.

Kromě rozšíření vojenských operací představili Izraelci v neděli také nový přístup k distribuci pomoci, který zahrnuje využití soukromých vojenských dodavatelů, známých také jako žoldnéři. Humanitární pracovníci tvrdí, že tento plán, který spočívá v přesunu civilního obyvatelstva na jih a donucení lidí cestovat za jídlem, vodou a léky pouze do určených „centrálních míst“ pro pomoc, porušuje všechny zásady lidských práv a válečného práva.

The Washington Post v pondělí informoval, že k provedení plánu, který byl v pátek předložen představitelům Trumpovy vlády, budou využity americké soukromé bezpečnostní firmy.

Podle Postu budou pravděpodobně najaty dvě americké bezpečnostní firmy, které se postarají o logistiku a zajistí bezpečnost podél počátečních distribučních koridorů a v centrech a jejich okolí“.

Tyto společnosti, Safe Reach Solutions a UG Solutions, zorganizovaly a zajistily personál pro kontrolu vozidel podél hlavní severojižní silnice vedoucí přes Gazu během příměří.

SRS, která má na starosti plánování a logistiku, vede Phil Reilly, bývalý vysoký důstojník CIA s rozsáhlými zkušenostmi ze zahraniční služby, který zastával vysoké pozice v jiných soukromých bezpečnostních společnostech. SRS má subdodavatele pro bezpečnostní operace společnost UG Solutions, kterou vede Jameson Govoni, bývalý člen Zelených baretů, který v letech 2004 až 2015 sloužil v Iráku a Afghánistánu. Bezpečnostní pracovníci budou ozbrojeni a budou mít dispozici vlastní ochranné síly. Nebudou mít pravomoc zadržovat osoby.

V reakci na nový distribuční plán vydala koalice Organizace spojených národů a nevládních organizací působících v Gaze, známá jako Humanitární tým pro zemi (HCT), která působí v rámci Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA), ostrou kritiku Izraelců, v níž uvedla, že návrh „porušuje základní humanitární zásady a zdá se, že je navržen tak, aby posílil kontrolu nad nástroji jako je taktika nátlaku – jako součást vojenské strategie.

„Návrh plánu, který nám byl předložen, znamená, že velká část Gazy, včetně méně mobilních a nejzranitelnějších obyvatel, bude i nadále bez zásob,“ uvedla HCT ve svém prohlášení. “Je to nebezpečné, protože to nutí civilisty, aby se vydávali do militarizovaných zón pro příděly, což ohrožuje životy, včetně životů humanitárních pracovníků, a zároveň dále prohlubuje nucené vysídlování.“

Skupina dodala, že jak generální tajemník OSN, tak koordinátor nouzové pomoci v Gaze jasně dali najevo, že se nebudou podílet na žádném plánu, který není v souladu s globálními humanitárními zásadami humanity, nestrannosti, nezávislosti a neutrality. Místo plánu předloženého Izraelci HCT vyzval k ukončení uvalené blokády, aby neutrální humanitární organizace mohly doručit potřebné zásoby trpícímu obyvatelstvu v Gaze.

Jan Egeland, generální tajemník Norské rady pro uprchlíky (NRC), která pomáhá distribuovat pomoc v Gaze a která byla seznámena s plánem, návrh odsoudil.

„Po dvou měsících ničivé blokády a hladovění v Gaze izraelští představitelé požadují, abychom zastavili univerzální systém distribuce pomoci provozovaný OSN a nevládními organizacemi, jako je NRC,“ uvedl Egeland. „Chtějí manipulovat a militarizovat veškerou pomoc civilistům a donutit nás, abychom dodávky doručovali přes centra určená izraelskou armádou, jakmile vláda vyjádří souhlas s opětovným otevřením hraničních přechodů.“

Adil Haque, profesor práva na Rutgers University a ředitel organizace Just Security, uvedl, že to, co izraelská vláda plánuje, není plán pomoci, ale spíše plán na odepření pomoci“, který zesměšňuje mezinárodní humanitární právo.

