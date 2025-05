Mike Pence kritizoval Trumpa za cla a za kolísavou podporu Ukrajiny

6. 5. 2025

čas čtení 3 minuty





Bývalý viceprezident upozorňuje, že cla „nejsou výhrou pro americký lid“ a předpovídá nárůst tlaku veřejnosti



Celní politika Donalda Trumpa vyvolá „cenový šok“ a možné nedostatky zboží a povede k tlaku veřejnosti, aby Trump změnil svůj přístup, uvedl bývalý viceprezident Mike Pence.



V jedné ze svých dosud nejrozsáhlejších kritik politiky prezidenta, pro kterého dříve pracoval, Pence v rozhovoru pro CNN zesměšnil „kolísavou“ podporu Bílého domu Ukrajině a prohlásil – v přímém rozporu s opakovanými ujištěními Trumpa – že ruský prezident Vladimir Putin „nechce mír“.



Pence se tak vyjádřil v rozhovoru po převzetí ceny Johna F. Kennedyho za odvahu, kterou získal za to, že se nepodvolil tlaku Trumpa, aby zvrátil výsledky prezidentských voleb v roce 2020, když 6. ledna 2021 předsedal schvalování výsledků Kongresem.



Celní politika Donalda Trumpa vyvolá „cenový šok“ a možné nedostatky zboží a povede k tlaku veřejnosti, aby Trump změnil svůj přístup, uvedl bývalý viceprezident Mike Pence.V jedné ze svých dosud nejrozsáhlejších kritik politiky prezidenta, pro kterého dříve pracoval, Pence v rozhovoru pro CNN zesměšnil „kolísavou“ podporu Bílého domu Ukrajině a prohlásil – v přímém rozporu s opakovanými ujištěními Trumpa – že ruský prezident Vladimir Putin „nechce mír“.



Odhodlání viceprezidenta plnit svou ústavní roli a potvrdit vítězství Joea Bidena předznamenalo útok na Kapitol USA násilným davem, který skandoval „pověste Mika Pence“, zatímco viceprezident byl bezpečnostními složkami odveden do bezpečí.



Pence řekl Kaitlan Collinsové z CNN, že Trumpovo rozhodnutí omilostnit asi 1 600 odsouzených výtržníků po svém návratu do úřadu v lednu „vyslalo špatný signál“.



„Byl jsem hluboce zklamán, když jsem viděl, že prezident Trump omilostnil lidi, kteří se toho dne dopustili násilí proti příslušníkům bezpečnostních složek,“ řekl.



K otázce cel, které Trump učinil hlavním bodem své druhé prezidentské kampaně a které zavedl na 90 dní na vývoz z většiny zemí po propadu mezinárodních trhů, Pence řekl, že ‚nejsou vítězstvím pro americký lid‘ a varoval, že jejich nejhorší dopady teprve přijdou.



„Mám obavy, že s prezidentovým voláním po širokých clech proti přátelům i nepřátelům nakonec administrativa prosazuje politiku, která není zaměřena na země, které zneužívají naše obchodní vztahy, ale je to v podstatě nová průmyslová politika, která povede k inflaci, poškodí spotřebitele a nakonec poškodí americkou ekonomiku,“ řekl.



„I administrativa připustila, že po skončení současné pauzy může dojít k cenovému šoku v ekonomice a k nedostatku zboží,“ řekl Pence.



Uvedl, že Bílý dům riskuje politickou reakci, a citoval nedávný komentář Trumpa, že cla mohou vést k tomu, že americké děti budou mít místo 30 panenek jen dvě a že ‚panenky možná budou stát o pár dolarů víc‘.



„Zachování cenové dostupnosti hraček pro naše děti je součástí amerického snu,“ řekl.



„Myslím, že americký lid uvidí důsledky tohoto kroku. Myslím, že bude požadovat jiný přístup.“



Kritizoval vládu za to, že hrozí zrušením podpory Ukrajině, jejíž prezident Volodymyr Zelenskyj byl Trumpem veřejně obviněn z ruské invaze, zatímco Putina Trump opakovaně chválil – ustoupil teprve nedávno, poté co ruský vůdce odmítl mírové nabídky a místo toho nařídil raketové útoky na Kyjev.



Pence řekl: „Pokud nás poslední tři roky něco naučily, pak to, že Vladimir Putin nechce mír; chce Ukrajinu. A skutečnost, že již téměř dva měsíce dodržujeme dohodu o příměří, kterou Ukrajina přijala, a Rusko ji nadále odkládá a vymýšlí výmluvy, to potvrzuje.



„Váhavá podpora, kterou administrativa v posledních měsících projevila, podle mého názoru Rusko pouze povzbudila.“



Stejně ostře se vyjádřil k postoji Trumpa vůči Kanadě, na kterou uvalil obchodní cla a kterou by rád připojil jako 51. stát USA.





Pence naopak označil Kanadu za „velkého spojence, jehož vojáci bojovali a umírali po boku Američanů ve všech válkách od první světové války“.





Zdroj v angličtině ZDE

0