Akcie amerických médií Wall Street poklesly poté, co Trump pohrozil cly na filmy

6. 5. 2025

Akcie Netflixu, Amazonu, Warner Bros Discovery a Paramountu poklesly, zatímco se studia vzpamatovávají z Trumpova dalšího kontroverzního oznámení



Akcie amerických streamovacích a produkčních společností v pondělí klesly poté, co Donald Trump oznámil, že zavede 100% cla na filmy natočené v zahraničí, což by mohlo výrazně zvýšit náklady hollywoodských studií.



Trumpovo oznámení na jeho platformě Truth Social oživilo obavy o obchodní politiku amerického prezidenta a její dopad na světovou ekonomiku.



Akcie Netflixu klesly na Wall Street v odpoledních hodinách o 1,7 %, Amazon o 1,5 %, zatímco Warner Bros Discovery a Paramount klesly o 1,1 %, respektive 1 %. Technologický index Nasdaq ztratil 0,6 %.



Trump uvedl, že již nařídil ministerstvu obchodu a obchodnímu zástupci USA, aby začali zavádět takové clo, ale ve svém příspěvku neuvedl, zda se poplatky budou vztahovat i na filmy na streamovacích platformách, stejně jako na filmy promítané v kinech, ani neuvedl, zda budou cla založena na výrobních nákladech nebo tržbách z prodeje vstupenek.



Paolo Pescatore, mediální analytik společnosti PP Foresight, řekl: „Nezdá se, že by k tomu došlo v krátkodobém horizontu, protože všichni se budou snažit pochopit celý proces. Náklady se nevyhnutelně přenesou na spotřebitele.“



Cla by mohla zasáhnout zejména Netflix, protože americká streamovací společnost se při výrobě filmů pro mezinárodní publikum spoléhá na svou globální produkční síť. Provozovatelé kin Cinemark a Imax zaznamenali pokles akcií o 2 %, a o 3 %.



Navzdory své historické základně v Los Angeles přesunuly hollywoodská studia v průběhu let výrobu do zahraničí, například do Velké Británie, Kanady a Austrálie, aby využily štědrých daňových úlev a nižších mzdových nákladů. Hollywoodské stávky v roce 2023 zajistily vyšší platy a širší výhody pro scénáristy a herce.



Většina letošních nominovaných filmů na Oscara za nejlepší film byla natočena mimo USA a průzkum společnosti ProdPro mezi vedoucími pracovníky studií, který se týkal jejich preferovaných míst pro produkci v letech 2025 až 2026, ukázal, že pět nejoblíbenějších míst se nachází v zahraničí.



Nucený návrat do USA by zvýšil produkční rozpočty a narušil globální dodavatelský řetězec, který zahrnuje natáčení v Evropě, postprodukci v Kanadě a práci na vizuálních efektech v jihovýchodní Asii.



„Problém je v tom, že prakticky všechna studia přesouvají velkou část produkce do zahraničí, aby snížila výrobní náklady,“ řekl analytik společnosti Rosenblatt Securities Barton Crockett. “Zvýšení nákladů na výrobu filmů by mohlo vést k tomu, že studia budou produkovat méně filmů.“





Britská mediální odborová organizace Bectu vyzvala vládu, aby chránila „životně důležitý“ filmový sektor země, a varovala, že jsou ohroženy desítky tisíc pracovních míst pro freelancery.





