Palestinský básník Mosab Abu Toha získal Pulitzerovu cenu za eseje o Gaze

6. 5. 2025

čas čtení 2 minuty





Renomovaný básník a autor získal cenu za sérii esejí v časopise New Yorker o utrpení Palestinců v Gaze



Renomovaný palestinský básník a autor Mosab Abu Toha je jedním z letošních laureátů Pulitzerovy ceny.



Abu Toha byl oceněn za sérii esejí v časopise New Yorker, které dokumentují život a utrpení Palestinců v Gaze, kde strávil téměř celý svůj život.



„Právě jsem získal Pulitzerovu cenu za eseje," napsal na Twitteru. ‚Ať to přinese naději / Ať to je příběh.“



Jeho eseje zachycují ‘fyzické a emocionální krveprolití v Gaze, které kombinují hluboké reportáže s intimitou memoárů, aby zprostředkovaly palestinskou zkušenost z více než rok a půl trvající války s Izraelem“, uvedla v pondělí Pulitzerova komise. Renomovaný palestinský básník a autor Mosab Abu Toha je jedním z letošních laureátů Pulitzerovy ceny.Abu Toha byl oceněn za sérii esejí v časopise New Yorker, které dokumentují život a utrpení Palestinců v Gaze, kde strávil téměř celý svůj život.„Právě jsem získal Pulitzerovu cenu za eseje," napsal na Twitteru. ‚Ať to přinese naději / Ať to je příběh.“Jeho eseje zachycují ‘fyzické a emocionální krveprolití v Gaze, které kombinují hluboké reportáže s intimitou memoárů, aby zprostředkovaly palestinskou zkušenost z více než rok a půl trvající války s Izraelem“, uvedla v pondělí Pulitzerova komise.





Abu Toha, 32 let, byl v roce 2023 zadržen izraelskými silami na kontrolním stanovišti, když se pokoušel uprchnout ze svého domu v Beit Lahia v severní Gaze se svou ženou Maram a třemi malými dětmi.



V izraelském vězení ho vojáci „oddělili od mé rodiny, zbili mě a vyslýchali“, napsal. Podařilo se mu uprchnout do USA poté, co jeho přátelé v zahraničí vyvinuli tlak na jeho propuštění.



Abu Toha popsal boj svých příbuzných o jídlo v Gaze a porovnal jej se vzpomínkami na každodenní jídla před válkou.



„Toužím se vrátit do Gazy, sednout si s matkou a otcem ke kuchyňskému stolu a uvařit čaj svým sestrám. Nepotřebuji jíst. Chci je jen zase vidět,“ napsal.



Vzpomínal na fotografie zničeného uprchlického tábora Jabalia v severní Gaze, kde pravidelně navštěvoval prarodiče a chodil do školy. „Díval jsem se na ty fotografie znovu a znovu a v mé mysli se vynořoval obraz stále se rozrůstajícího hřbitova,“ napsal.



Psal také o podezření a ponížení, kterému on a další Palestinci čelí mimo svou vlast. Vzpomínal, jak během mezipřestávky v Bostonu řekl agentovi TSA, který mu otíral dlaně kvůli výbušninám: „V listopadu mě unesla izraelská armáda a svlékla mě donaha… Dnes přijdete vy a oddělujete mě od mé ženy a dětí, stejně jako to před pár měsíci udělala ta armáda.“



Časopis The New Yorker získal Pulitzerovu cenu také za investigativní podcast o zabíjení iráckých civilistů americkou armádou a za fotografickou reportáž Moise Saman, která dokumentuje konec diktatury Bašára Asada v Sýrii.





Mezi letošními držiteli Pulitzerovy ceny v oblasti umění jsou také Percival Everett za román James, který je novým zpracováním románu Dobrodružství Huckleberryho Finna z pohledu titulní postavy, otroka, a Branden Jacobs-Jenkins za hru Purpose, drama o prominentní černošské rodině, která se ničí zevnitř.





Zdroj v angličtině ZDE

0