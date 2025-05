Palestinský aktivista sděluje, že jeho dům byl přepaden „z pomsty“ za to, že se objevil v dokumentu Louise Therouxe "Osadníci"

6. 5. 2025

Issa Amro sdílel videa ze střetů s vojáky v kuklách, kteří podle něj „chtějí pomstu“ po odvysílání filmu BBC The Settlers (Osadníci)



Palestinský aktivista, který se objevil v dokumentu Louise Therouxe o osadnících na Západním břehu, byl podle zpráv přepaden izraelskými vojáky.



Issa Amro, spoluzakladatel nenásilné aktivistické skupiny Youth Against Settlements, zveřejnil na sociálních sítích videa ze střetů s izraelskou armádou u svého domu a další video, na kterém skupina izraelských osadníků vniká do jeho nemovitosti.







Amro na Twitteru napsal: „Vojáci dnes vtrhli do mého domu, chtěli se mi pomstít za účast v dokumentu BBC ‚Osadníci‘. Poté, co armáda odešla, osadníci vtrhli do mého domu, zranili jednoho aktivistu, pokáceli strom, ukradli nářadí a popelnice.“



Izraelské osady na Západním břehu a ve východním Jeruzalémě jsou podle mezinárodního práva nelegální. Rada bezpečnosti OSN uvedla, že osady „nemají žádnou právní platnost a představují flagrantní porušení mezinárodního práva“.



Amro žije v Hebronu, hlavním městě největší provincie na Západním břehu. V dokumentu Louise Therouxe „Osadníci“ Amro provází Therouxe po Izraelci okupované části města, kde žije asi 35 000 Palestinců a 700 osadníků chráněných izraelskou armádou.



Dokument, který byl vysílán v dubnu na BBC Two, ukazuje Amra a Therouxe, jak jsou při procházce po oblasti konfrontováni vojáky. Když dvojici sprostým gestem urazí projíždějící řidič, Amro vysvětluje Therouxovi: „Zasloužíte si prostředníček, pokud budete informovat o Palestincích.“



„Podle mezinárodního práva jsou osady nelegální,“ řekl Amro v dokumentu. „Nevnímají nás jako rovnocenné lidské bytosti, které si zaslouží stejná práva jako oni.“



V jednom z videí zveřejněných na Twitteru Amro konfrontuje skupinu vojáků v kuklách u svého domu a ptá se jich, proč mají zakryté tváře. Jeden voják odpoví: „Víš přesně proč.“



Amro, nominovaný na Nobelovu cenu míru a jeden z nejvýznamnějších aktivistů na Západním břehu, je nejznámější svou činností v organizaci Youth Against Settlements, která usiluje o zastavení rozšiřování nelegálních osad na Západním břehu.





Theroux na Twitteru napsal: „@Issaamro, který se objevil v dokumentu The Settlers, zveřejnil videa ze svého nejnovějšího obtěžování osadníky a vojáky. Náš tým je s ním od natočení dokumentu a během posledních 24 hodin v pravidelném kontaktu. Situaci nadále sledujeme.“





