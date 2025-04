Bylo antisemitské, že britský dokumentarista Louis Theroux interviewoval izraelské osadníky

30. 4. 2025

Nemáte vědět, co si opravdu myslí



Ironický komentář britské autorky Laury K., jaký je vždycky děsivě blízko faktům

Tohle ukazuje mentalitu Izraele; to, co předvedla, je způsob, jakým Izrael funguje.



Daniella Weissová strčila do Louise Therouxe. On ji to však neopětoval ani na ni nezaútočil. Po skončení své demonstrace řekla: „Doufala jsem, že do mě strčíte na oplátku.“ This shows Israel’s mentality; what she demonstrated is how Israel operates.



“The Settlers” (2025) pic.twitter.com/3aK3a3Liun — Suppressed News. (@SuppressedNws) April 29, 2025 Filmový tvůrce Louis Theroux byl odsouzen za svůj pobuřující antisemitismus poté, co postavil kameru před izraelské osadníky, zeptal se jich na jejich názor a ukázal světu, co řekli. Theroux byl kritizován za to, že si „vybral“ své respondenty tím, že mluvil s osadníky, kteří jsou podporováni izraelským státním aparátem.



Izraelští osadníci nereprezentují běžné sionisty. Je to proto, že jsme vymazali studii, která ukázala, že 62 % Izraelců podporuje plány na osídlení Gazy.

K tomu: Recenze Therouxova filmu Osadníci. Kdy ho bude vysílat Česká televize?





Osadníci jsou v Izraeli tak marginalizovaní, že je chrání vojáci IDF, když útočí na Palestince a zapalují jejich domy. Ve skutečnosti jsou tak marginalizovaní, že nelegální osady, které staví, mohou zůstat na místě. Zahraniční bojkot izraelských firem se sídlem v těchto osadách je trestným činem z nenávisti.



Jak brzy zjistíte, názory osadníků se zcela liší od názorů běžných Izraelců (kromě 91 %, kteří podporují genocidu, kterou páchá Izrael).



Jednou z osob, které Theroux vybral, aby Izrael vykreslil v špatném světle, byla Daniela Weissová, která je tak bezvýznamná, že je známá jako „kmotra osadníků“.



Weissová je hlavní lobbistkou za výstavbu nových izraelských osad. Podílela se na založení téměř všech izraelských osad v posledních 50 letech.



Izraelci se proti těmto osadám tak silně postavili, že nikdy nezabránili jejich výstavbě ani je po jejich výstavbě neodstranili. Jen si uvědomte, že pokud tomuto říkáte kolonialismus, jste obrovský rasista.



Weissová se vůbec nepodobá běžným Izraelcům, protože otevřeně přiznává názory, které se obvykle objeví, když kliknete na „přeložit“ u tweetu napsaného v hebrejštině. Weissová udělala spoustu špatných věcí, které by běžní Izraelci nikdy neodpustili.



V roce 1987 vedla Weissová skupinu domobrany, která střílela na Palestince a házela na ně kamením v městečku Qalqiliya. Weissová však nebyla popravena na místě jako palestinské dítě, které hodilo kámen na tank. Izrael bere násilí osadníků tak vážně, že ji propustil s pokutou a podmíněným trestem.



V roce 2007 byla Weissová zatčena za napadení policisty a dostala pět měsíců podmíněně. V roce 2009 byla znovu zatčena za napadení policisty a odsouzena ke dvěma dnům domácího vězení. Policisté se jí pochopitelně bojí.



Izraelská vláda byla Weissovou tak znechucena, že jí dala povolení prozkoumat Gazu pro možné osídlení v roce 2024. Je vzrušující, že se jí podařilo získat 800 rodin, které se do Gazy přestěhují, jakmile ji Trump a Netanjahu etnicky vyčistí.



Izraelci politiku Weissové odmítají tak silně, že ji nominovali na Nobelovu cenu míru, přestože byla Kanadou sankcionována za násilí osadníků. Jak vidíte, Weissová je v naprostém rozporu s běžnými Izraelci, takže Theroux neměl právo ptát se jí na její názory. Musí se za to okamžitě omluvit a být navždy vykázán z vysílání.



V tuto chvíli se pravděpodobně ptáte, jak se dokument Osadníci dostal přes cenzuru BBC. Je znepokojivé, že ředitel BBC Raffi Berg neodstranil názory, o kterých byste neměli vědět, že je sionisté zastávají, protože kdyby to udělal, dokument by byl němý film. To znamenalo, že diváci viděli vše, jako by někdo zvedl kámen a odhalil všechny brouky.



Weissová například vysvětlila, že Netanjahu je velmi spokojený s jejími plány na osídlení Gazy, ale nemůže to přiznat. Musí předstírat, že je proti tomu, čemu jeho vláda dala zelenou.



Weissová trvala na tom, že Arabové by neměli mít právo volit v Knesetu, a otevřeně mluvila o své roli v blokování palestinského státu. Přiznala, že chce, aby se území Palestiny stalo výlučně židovským státem. Řekla, že chce, aby Palestinci odešli do Anglie, Afriky, Kanady, Turecka, že je jí to jedno. Vysvětlila, jak sionismus slouží jako systém ke kolonizaci Palestiny a k přesvědčování vlád celého světa, že Izrael by měl mít právo ukrást Gazu. Ztížila mi práci, protože to je daleko od našeho líbivého příběhu, že sionismus je jen o tom, dát židům domov.



Weissová se chlubila dobytím palestinské země v roce 1967 a etnickou čistkou původních obyvatel, aby se uvolnilo místo pro osady. Theroux nehorázně poukázal na to, že podle Ženevské úmluvy je přesun civilního obyvatelstva válečným zločinem. Weissová však namítla, že mezinárodní právo se na Izrael nevztahuje, a vysmála se Therouxovi za to, že dělá rozhovor s válečným zločincem (myslela tím sebe). Vysvětlila, že nic jako násilí osadníků neexistuje, a pak Therouxe násilně odstrčila, aby dokázala svou pravdu.



Weissová řekla, že na děti v Gaze vůbec nemyslí, na rozdíl od Izraelců, kteří dvacetkrát denně křičí, že „v Gaze nejsou žádní nevinní“. Uspořádala jamboree na podporu nových židovských osad v Gaze a pronesla projev o tom, jak Arabové z Gazy zmizí a jejich místo zaujmou židé. Je zřejmé, že se nejedná o proces, který se odehrává přímo před našima očima.



Nikdo v Izraeli nechce převzít Gazu, kromě všech politiků, kteří neustále opakují, že chtějí Palestince poslat do zahraničí. Nikdo s těmito politiky nesouhlasí, kromě všech Izraelců, kteří je volili. Proto si musím položit otázku: proč si Louis Theroux vybral tak extrémní výjimku, jako je Daniela Weissová?

