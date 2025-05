Izrael musí umožnit Červenému kříži přístup k uvězněným Palestincům, zdůraznila Británie u Mezinárodního soudního dvoru

1. 5. 2025

Britská vládní právnička zdůraznila, že zacházení s rukojmími ze strany Hamásu není omluvou pro porušování Ženevských úmluv



Britští vládní právníci uvedli, že Izrael je podle Ženevských úmluv povinen umožnit Mezinárodnímu výboru Červeného kříže přístup k palestinským vězňům a nemůže své odmítnutí odůvodnit poukazem na zacházení Hamásu s izraelskými rukojmími.



Čtvrtý den řízení před Mezinárodním soudním dvorem v Haagu Sally Langrishová uvedla, že od útoků Hamásu na Izrael 7. října 2023 se objevily „opakované věrohodné zprávy o špatném zacházení s palestinskými vězni drženými v izraelské vazbě“.



Uvedla, že odmítnutí Hamásu umožnit Mezinárodnímu červenému kříži (ICRC) přístup k izraelským rukojmím zajatým během útoků nemůže sloužit jako ospravedlnění izraelských činů. Dodala, že ICRC hraje zásadní roli při ochraně a prosazování života a důstojnosti obětí ozbrojených konfliktů.

Britští právníci se také dostali do sporu s Izraelem, když trvali na tom, že UNRWA, palestinská humanitární agentura OSN, by měla být považována za neutrální a nestranný orgán, s nímž má izraelská vláda povinnost spolupracovat při poskytování pomoci palestinskému lidu.



Langrishová uvedla: „Izrael musí umožnit plné, rychlé, bezpečné a nerušené poskytování humanitární pomoci obyvatelstvu Gazy, včetně potravin, vody a elektřiny, a musí zajistit přístup k lékařské péči v souladu s mezinárodním humanitárním právem.“





Její stanovisko odráží odhodlání britské vlády dodržovat mezinárodní právo, i když to způsobuje vážné politické potíže s jejím blízkým spojencem Izraelem. Odhalilo také jasné právní rozdíly ve srovnání s argumenty, které den předtím předložily soudu Spojené státy.

Izrael má podle ní pouze omezené právo vybrat si agenturu, která bude pomoc distribuovat.





Izrael od 2. března zcela blokuje dodávky pomoci do Gazy, což vede k rostoucímu počtu zpráv o zoufalství mezi 2 miliony tamějšíchobyvatel. Valné shromáždění OSN požádalo Mezinárodní soudní dvůr o vydání poradního stanoviska k povinnosti Izraele umožnit dodávky pomoci do Gazy a k jeho povinnosti spolupracovat s orgány OSN, zejména s UNRWA.Izrael spolu se svým hlavním právním zastáncem, USA, tvrdí, že ukončení veškeré spolupráce s UNRWA je oprávněné, protože podle Ženevských úmluv je povinen usnadňovat pouze poskytování pomoci neutrálními orgány, což podle něj UNRWA ztratila kvůli údajné infiltraci Hamásem.Více než 40 zemí a orgánů, včetně samotné OSN, předkládá ústní vyjádření nejvyššímu soudu OSN.Langrishová odmítla izraelská tvrzení, že UNRWA je zástěrkou Hamásu, a uvedla: „Spojené království je přesvědčeno, že UNRWA je nestranná humanitární organizace ve smyslu článku 59 čtvrté ženevské úmluvy. Pokud se nestrannost chápe jako neutralita, UNRWA tuto podmínku také splňuje.“Uvedla, že Izrael je podle článku 59 jako okupační mocnost povinen „usnadňovat dodávky potravin, materiálu, zdravotnického materiálu a oděvů do okupovaných palestinských území“.„Tato povinnost platí tak dlouho, dokud část obyvatelstva není dostatečně zásobována. Odmítnutí vyjednávat nebo souhlasit s programy pomoci bude představovat porušení článku 59,“ uvedla. “Tato povinnost je bezpodmínečná. Usnadnění vyžaduje plnou spolupráci při rychlém a pečlivém provádění těchto programů. To zahrnuje poskytnutí dopravních, skladovacích a distribučních zařízení.“Rovněž poukázala na to, že podle článku 55 musí Izrael, aby splnil svou povinnost poskytovat pomoc prostřednictvím třetí strany, jako je UNRWA, „okupační mocnost zajistit bezpečnost a ochranu této třetí strany v nejvyšší možné míře“.