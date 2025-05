Trump schválil první vývoz americké vojenské techniky na Ukrajinu od svého nástupu do úřadu

1. 5. 2025

čas čtení 3 minuty



Donald Trump schválil první vývoz americké vojenské techniky na Ukrajinu od svého nástupu do úřadu, informoval deník The Times poté, co Washington a Kyjev podepsaly dlouho očekávanou dohodu o nerostných surovinách.



Trumpova administrativa informovala americký Kongres, že plánuje vývoz produktů souvisejících s obranou na Ukrajinu prostřednictvím přímého komerčního prodeje (DCS) v hodnotě 50 milionů dolarů nebo více, uvedl Kyiv Post.



Oznámení, které bylo vydáno v úterý, přišlo jen den předtím, než byla dohoda o nerostných surovinách formálně podepsána.



Zdroj blízký ukrajinské vládě řekl deníku The Times:



Myslím, že je to významný první krok dobré vůle ze strany Trumpa poté, co jsme udělali, co od nás chtěl.

Ukrajina podepsala dohodu o sdílení výnosů z budoucího prodeje nerostných surovin a vzácných zemin s USA po měsících napjatých jednání. Dohoda „jasně signalizuje Rusku, že Trumpova administrativa je odhodlána dlouhodobě usilovat o mírový proces zaměřený na svobodnou, suverénní a prosperující Ukrajinu,“ uvedl při jejím oznámení americký ministr financí Scott Bessent.



Donald Trump řekl, že dohoda o nerostných surovinách může USA přinést „mnohem více“, než Washington vynaložil na pomoc Ukrajině. Americký prezident v telefonickém rozhovoru uvedl: „Uzavřeli jsme dohodu, díky níž teoreticky získáme mnohem více než 350 miliard dolarů.“





Ukrajinský ministr zahraničí Andrii Sybiha na sociálních sítích uvedl, že hovořil s šéfkou zahraniční politiky EU Kajou Kallasovou o agendě Ukrajiny a EU a o dohodě o nerostných surovinách podepsané včera večer. Řekl, že dohoda „představuje důležitý milník ve strategickém partnerství Ukrajiny a USA zaměřeném na posílení ukrajinské ekonomiky a bezpečnosti“.





Zdroj v angličtině ZDE

