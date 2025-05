Britský ministr zahraničí potvrdil, že Británie a Francie jednají o uznání Palestiny

1. 5. 2025

Zatímco Česká republika jako skoro jediná evropská země hlasuje v OSN proti uznání Palestiny a na podporu izraelského vraždění



Dva stálí členové Rady bezpečnosti OSN by mohli na červnové konferenci učinit krok směrem k dvoustátnímu řešení



Velká Británie jedná s Francií a Saúdskou Arábií o uznání palestinského státu na červnové konferenci svolané těmito dvěma zeměmi s cílem udržet politickou cestu k dvoustátnímu řešení na Blízkém východě, uvedl britský ministr zahraničí.



Komentář Davida Lammyho je prvním potvrzením ze strany Velké Británie, že probíhají jednání s Francií o procesu uznání v rámci konference.



Uznání Palestiny dvěma stálými členy Rady bezpečnosti OSN by bylo silným signálem, ale čelí mnoha diplomatickým překážkám, včetně nutnosti větší jasnosti ohledně toho, co Francie navrhuje a zda by uznání mohlo být součástí věrohodného procesu směřujícího k řešení dvou států, proti kterému se staví Izrael.









Lammy v projevu před výborem pro mezinárodní vztahy britské Sněmovny lordů uvedl, že Velká Británie chce tento krok učinit, až bude mít dopad na situaci v terénu, a ne jen symbolicky, a dodal, že s lítostí dospěl k závěru, že nedávné uznání Palestiny některými evropskými zeměmi nemělo žádný účinek.



Na připomínku, že Palestinu již uznalo 160 států, včetně nejnověji Španělska, Norska a Irska, Lammy odpověděl: „Nikdo nemá právo veta, kdy Spojené království uzná palestinský stát... Vždy jsme říkali, že uznání není samoúčelné a upřednostňujeme uznání jako součást procesu směřujícího k vytvoření dvou států.



„Prezident Macron se k tomu vyjádřil velmi podrobně, naposledy společně se Saúdskou Arábií, a samozřejmě s nimi v současné době jednáme.“



Uvedl, že při jednáních s Katarem minulý týden zdůrazňoval, že jakékoli dlouhodobé řešení bude vyžadovat, aby Hamás nebyl ve vládě v Gaze a jeho vedení odešlo, pravděpodobně do třetí země. Musí dojít k úplné demilitarizaci podobné té, která proběhla po Velkopáteční dohodě v Severním Irsku, uvedl.



Lammy však řekl: „Je nepřijatelné, aby jakákoli skupina lidí žila bez státu déle, než jsem já naživu.“



Uznává, že zrychlující se tempo rozšiřování izraelských osad podkopává životaschopnost dvou států, a uvedl, že úroveň násilí v osadách je ‚šokující‘.



V loňském roce bylo podle něj na Západním břehu postaveno 59 osad, zatímco průměr za posledních 25 let byl sedm.



Poslední spekulace o dlouhé sáze o uznání začaly, když se Emmanuel Macron 9. dubna vrátil z cesty do Egypta a řekl, že Francie pravděpodobně uzná palestinský stát na červnové konferenci. Bylo by to první uznání Palestiny členským státem G7.



O několik dní později Macron upřesnil, že tento krok má „vyvolat řadu dalších uznání... včetně uznání Izraele státy, které tak dosud neučinily“, což by Francii mohlo poskytnout únikovou cestu, pokud se nepodaří vytvořit impuls k uznání.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu následně Macronovi telefonicky sdělil, že uznání Palestiny jako státu by bylo vítězstvím Hamásu a Íránu.



Donald Trump má tento měsíc navštívit Saúdskou Arábii, kde mu Rijád jistě sdělí, že normalizace vztahů Saúdské Arábie s Izraelem, jedno z hlavních diplomatických témat Trumpa, není možná bez věrohodné cesty k řešení spočívajícímu ve dvou státech.



Michel Duclos, zvláštní poradce pařížského think tanku Institut Montaigne, zdůrazňuje, že v sázce je politická důvěryhodnost Francie.



Lammy vyjádřil frustraci z 60denního zákazu izraelské vlády na dodávky pomoci do Gazy, ale nenavrhl žádná nová opatření. „Blokáda nezbytné pomoci do Gazy je strašná, utrpení je strašné, potřeby jsou obrovské, ztráty na životech jsou extrémní,“ řekl.





Uvedl, že izraelskému ministru zahraničí Gideonu Saarovi osobně jasně sdělil povinnost Izraele poskytnout pomoc, když se oba muži před dvěma týdny setkali v Londýně.





Zdroj v angličtině ZDE

