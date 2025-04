Kapitulace ABC-TV před Trumpovým zastrašováním odhaluje krizi odvahy médií

30. 4. 2025 / Fabiano Golgo

čas čtení 4 minuty

Donald Trump během rozhovoru s reportérem ABC-TV Terrym Moranem v Oválné pracovně o jeho prvních 100 dnech ve funkci předvedl dokonalou ukázku zastrašování a zároveň odhalil alarmující nedostatek novinářské odvahy. Výměna názorů, která se na první pohled týkala údajných gangových tetování deportovaného migranta, odhalila Trumpovu strategii: využívat lží a agrese k úniku před odpovědností. Moranovo selhání, když nekonfrontoval Trumpa s nepopiratelnými důkazy o upravených fotografiích, však odráží širší problém politické žurnalistiky: ústup před autoritářským hněvem. FULL INTERVIEW | President Trump the First 100 Days: The Interview in the Oval Office - YouTube





Největší selhání přišlo během debaty o Kilmaru Abrego Garcíovi, migrantovi deportovaném na základě Trumpova tvrzení, že má tetování gangu MS-13. Moran sice zmínil, že fotografie z El Salvadoru žádná taková tetování neukazují, ale když Trump vybuchl, Moran ustoupil:



DONALD TRUMP: „To byl Photoshop? Terry, to nemůžete dělat, on měl… Hele, dávám vám tu největší příležitost vašeho života. Děláte rozhovor. Vybral jsem vás, protože, upřímně, o vás jsem nikdy neslyšel, ale to je v pořádku...“



TERRY MORAN: „Věděl jsem, že to přijde...“



TRUMP: *„Ale nechováte se moc mile. On měl MS-13 vytetované “



MORAN: „Dobře, dobrá. Budeme souhlasit, že nesouhlasíme. Rád bych přešel “



Moran měl šanci vyvrátit Trumpovu lež srovnáním fotografií nebo technickou analýzou, která by prokázala úpravy. Místo toho podlehl Trumpovu divadlu a nechal prezidenta ovládnout debatu. Když Trump po Moranovi vyžadoval, aby „prostě řekl ano“ jeho lži, reakce reportéra byla výmluvná:



TRUMP: „Chcete, abych ukázal tu fotku? … Vy si myslíte, že to byl Photoshop. Tak neupravujte to. Podívejte se na jeho ruku. Měl MS-13“



MORAN: „Dobrá, měl tetování, která se tak dají vykládat. Nejsem na ně odborník. Rád bych přešel k Ukrajině, pane“



Moranův ústupek („dobrá“) legitimizoval Trumpovu lež. Slovy jako „dají vykládat“ a rychlým přechodem na Ukrajinu odevzdal narativ do Trumpových rukou. Horší bylo, že když Trump později obvinil Morana z „nečestnosti“, reportér nepostavil žádný odpor:



TRUMP: „Začnete mi tvrdit, že chlap - jehož ruka je pokrytá tetováním - žádné tetování nemá. Chováte se nečestně.“



MORAN: „Dobrá, jsme zase u toho.“



„Dobrá“ není žurnalistika. Je to kapitulace!



Trumpovy přerušování a osobní útoky („o vás jsem nikdy neslyšel“, „ABC je jedno z nejhorších“, „jste fake news“) měly Morana zastrašit. Podařilo se. Když Trump obvinil Morana, že „se nechová mile“, reportér místo obhajoby ustoupil:



TRUMP: „Nevěřím vám. Nevěřím mnoha lidem. Nevěřím vám. Podívejte se na sebe. Přijdete sem, všechno chcete rozseknout. Máte takovou radost z rozhovoru.“



MORAN: „Mám radost.“



TRUMP: „A pak mě zasypáváte falešnými otázkami.“



Moranova zdvořilost („Děkuji za názor“) tváří v tvář Trumpovým urážkám („hrubě neschopný“ předchůdce, „falešné zprávy“) normalizovala prezidentovo chování. Tím, že Moran nepokračoval v tématu tetování, dal Trumpovi najevo, že zuřivost může přehlušit jakoukoli otázku. Moranova úslužnost měla následky. Trump využil tuto výměnu k posílení svého narativu o „fake news“:



TRUMP: „Proto lidé už nevěří médiím, protože jsou to falešné zprávy.“



Pravda však byla jiná: Moran měl důkazy, které Trumpovu lež vyvracely. Fotografie z El Salvadoru jasně ukazovaly, že García neměl tetování MS-13, a experti označili Bílý dům za původce upraveného snímku. Přesto Moran nenutil Trumpa, aby se s těmito fakty vypořádal. Místo toho nechal prezidenta manipulovat veřejnost a slabě odvětil:



MORAN: „Když byl fotografován v El Salvadoru, nebyla tam. Ale pojďme dál...“



„Pojďme dál“ je mantra médií, která upřednostňují přístup před odpovědností. Trump vítězí, když reportéři jako Moran upřednostňují zdvořilost před pravdou. Výměna o tetování nebyla „jeho slovo proti mému“ - šlo o prokazatelnou lež, kterou Moran nedokázal odhalit. Tím, že Moran nečelil Trumpovu zastrašování, stal se spoluviníkem na erozi faktické diskuse.



Ponaučení je jasné: Tváří v tvář autoritářským taktikám musí novináři používat fakta jako zbraň a neváhat je nasadit. Pokud nedokážou čelit lži tak zjevné jako upravené tetování, nemají v této aréně co dělat.



Trump chce, aby se ho reportéři báli. Terry Moran se bál.