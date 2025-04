Trump zaútočil na novináře v napjatém televizním rozhovoru u příležitosti 100 dnů ve funkci

30. 4. 2025

čas čtení 23 minut



Americký prezident rozzlobeně tlačil na reportéra ABC, aby souhlasil s jeho názorem na upravenou fotografii Kilmar Abrego Garcíi, a řekl mu: „Nejste moc milý.“



Americká ekonomika v prvním čtvrtletí Trumpovy druhé éry poklesla, rozsáhlá cla způsobila propad spotřebitelské důvěry





Americká ekonomika se v prvních třech měsících druhého funkčního období Donalda Trumpa propadla, když se prezident snažil prosadit agresivní obchodní strategii s tvrzením, že rozsáhlá cla na celý svět posílí americkou ekonomiku.



HDP, klíčový ukazatel celkového růstu americké ekonomiky, klesl v prvním čtvrtletí tohoto roku o 0,3 % z 2,4 % v posledním čtvrtletí roku 2024. Tento pokles, první od začátku roku 2022, staví USA na pokraj technické recese, která je definována dvěma čtvrtletími negativního růstu.



Pokles aktivity přichází uprostřed obrovského propadu spotřebitelské důvěry, která v dubnu klesla o 32 % na nejnižší úroveň od recese v roce 1990.



Trump strávil většinu prvního čtvrtletí vyhrožováním a krátkodobým zaváděním rozsáhlých cel na Kanadu a Mexiko a zaměřením se na Čínu vyššími cly na její vývoz.



Na začátku druhého čtvrtletí, které dnešní údaje o HDP nezahrnují, nařídil ještě vyšší cla na zboží z většiny zemí světa, než cla na všechny země kromě Číny opět zrušil. V současné době Trump uvalil 10% univerzální clo na dovážené zboží z většiny zemí světa a 145% clo na dovozy z Číny.



Zdá se, že v reakci na hluboké výkyvy na americkém akciovém trhu Trump odložil vlnu takzvaných „vzájemných cel“ až do výše 49 % na konkrétní země, které pozastavil na 90 dní.





Trump na shromáždění k oslavě 100 dnů v úřadu varuje, že „mě nic nezastaví“



Donald Trump oslavil 100. den v úřadu shromážděním v Michiganu ve stylu volební kampaně a útokem na "komunistické radikální levicové soudce", kteří se podle něj pokoušejí uchvátit jeho moc, a varoval: “Nic mě nezastaví.“



Prezident také předvedl děsivé video venezuelských imigrantů poslaných z USA do nechvalně proslulé věznice v Salvadoru, doprovázené hollywoodskou hudbou a bouřlivým potleskem davu.



Trump si Michigan vybral nejen proto, že mu tento stát pomohl k vítězství nad viceprezidentkou Kamalou Harrisovou v loňských listopadových volbách, ale také proto, že by mohl mít potenciálně prospěch z celní politiky, která podle něj oživí americký průmysl.



Ale obrovské sportovní a výstavní centrum ve městě Warren nedaleko Detroitu bylo při shromáždění zaplněno jen z poloviny a před koncem jeho nesouvislého a zmateného 89minutového projevu ho opouštěl neustálý proud lidí.



„Jsme dnes večer zde, v srdci naší země, abychom oslavili nejúspěšnějších prvních 100 dní jakékoli vlády v historii naší země!“ prohlásil Trump. „Za 100 dní jsme ve Washingtonu provedli nejhlubší změnu za téměř 100 let.“



45. a 47. prezident USA falešně obvinil předchozí administrativu z organizování masové invaze na hranice a umožnění pronikání gangů, kartelů a teroristů do komunit. ‚Demokraté slíbili masovou invazi a masovou migraci,‘ řekl. “My provádíme masové deportace.“



Ken Martin, předseda Demokratického národního výboru, řekl: „Trumpovo ubohé vystoupení dnes večer nijak nepomůže rodinám, které začal ničit před 100 dny.



„Obyvatelé Michiganu a celé země Trumpa prokoukli, a proto má nejnižší 100denní podporu za několik generací. Pokud se ještě nebojí toho, co mu přinesou volební urny mezi dneškem a volbami v polovině funkčního období, měl by se začít bát.“



Trump obhajoval své obecně nepopulární hospodářské kroky a kritizoval předsedu americké ústřední banky Fed Jerome Powella slovy: „Mám ve Fedu člověka, který nedělá svou práci dobře, ale neřeknu to.“ Trump, který šestkrát využil zákon o bankrotu k záchraně svých zkrachovalých podniků, dodal: „O úrokových sazbách vím mnohem víc než on.“



Trump omylem zaútočil na michiganského zástupce Johna Jamese a republikána, kterého podpořil, nazval „bláznem“ za to, že se ho pokusil odvolat. Jednalo se však o někoho jiného.



Mezi Trumpovými příznivci, které prezident na shromáždění pochválil, byl bývalý člen násilného kultu, který založil hnutí Blacks for Trump, a bývalý automobilový dělník, který kdysi lidem doporučoval, aby si přečetli „upřímnou a spravedlivou“ knihu Davida Dukea o rasové otázce.



Podle soudních dokumentů zahájilo americké ministerstvo spravedlnosti první trestní stíhání imigrantů za vstup do nově vyhlášené vojenské nárazníkové zóny vytvořené podél hranic s Mexikem.



Trump v úterý ráno zavolal výkonnému předsedovi Amazonu Jeffu Bezosovi, aby si stěžoval na zprávu, že společnost plánuje zobrazovat ceny, které ukazují dopad cel. Trump později novinářům řekl, že Bezos byl během jejich hovoru „velmi milý, byl úžasný“ a „problém velmi rychle vyřešil“.





Federální soudce omezil Trumpovi možnost rychle deportovat migranty zadržované v Guantánamu



Federální soudce ve středu nařídil Trumpově administrativě, aby zajistila, že migranti zadržovaní v Guantánamu budou mít možnost vyjádřit své obavy o svou bezpečnost před deportací do Salvadoru nebo jiných zemí, než jsou jejich země původu, informovala agentura Reuters.



Americký okresní soudce Brian Murphy v Bostonu vydal tento příkaz poté, co obhájci práv imigrantů argumentovali, že administrativa porušila soudní příkaz, který vydal, když přepravila čtyři Venezuelany zadržované na americké námořní základně na Kubě do Salvadoru letem provedeným ministerstvem obrany.



Murphy vydal koncem března dočasný zákaz, který později rozšířil na soudní příkaz, který omezuje ministerstvo vnitřní bezpečnosti v možnosti rychle deportovat migranty do jiných zemí, než jsou jejich vlastní, aniž by jim umožnilo nejprve vyjádřit obavy o svou bezpečnost nebo možné mučení.



Administrativa Donalda Trumpa tvrdila, že soudní příkaz neporušila, protože se vztahoval pouze na ministerstvo vnitřní bezpečnosti, které dohlíží na americkou imigrační a celní službu (ICE), nikoli na ministerstvo obrany.



Ministerstvo spravedlnosti označilo tři ze čtyř migrantů za členy venezuelského gangu Tren de Aragua a uvedlo, že ministerstvo obrany je deportovalo do Salvadoru bez vědomí nebo pokynu ministerstva vnitřní bezpečnosti.



Trump říká, že neví, zda Salvador vrátí omylem deportovaného Kilmara Ábrega Garcíu, a nezeptal se na to



Donald Trump ve středu řekl, že neví, jak prezident Salvadoru Nayib Bukele zareaguje na žádost o vrácení muže, kterého jeho administrativa omylem deportovala z Marylandu, a dodal, že s ním nemluvil.



Reportér se Trumpa zeptal na jeho včerejší komentář v rozhovoru pro ABC News, že „mohl“ zajistit návrat Kilmara Ábrega Garcíi, ale neudělá to, a to navzdory rozhodnutí Nejvyššího soudu, že jeho administrativa musí Ábrega Garcíi návrat do USA umožnit.



„Zůstaňte, jak dlouho chcete,“ řekl Trump Elonu Muskovi na zasedání kabinetu



Na svém 100. zasedání kabinetu Donald Trump řekl, že Elon Musk, který se v poslední době v Trumpově administrativě drží spíše v pozadí, ale byl přítomen, může v jeho administrativě zůstat „jak dlouho bude chtít“, a dodal, že „v určitém okamžiku se bude chtít vrátit domů ke svým autům“.



Musk se snaží zmírnit škody poté, co Tesla oznámila masivní pokles zisků i tržeb v prvním čtvrtletí roku 2025 v důsledku negativní reakce na jeho polarizující roli v Bílém domě. Tesla byla také zasažena vlnou vandalismu, útoků a protestů během Muskovy éry jako Trumpova pomocníka s motorovou pilou. „Pravděpodobně od příštího měsíce, od května, se můj čas věnovaný Doge výrazně sníží,“ řekl minulý týden.



Jako neplacený zvláštní vládní zaměstnanec může Musk pro vládu pracovat pouze 130 dní, což vyprší 30. května. Jeho blížící se odchod je široce vnímán jako známka toho, že nepředvídatelný miliardář se stal pro Trumpa příliš velkou politickou zátěží.



Na začátku tohoto týdne průzkum Washington Post-ABC News-Ipsos zjistil, že 57 % dotázaných Američanů „spíše“ nebo „silně“ nesouhlasí s tím, jak Musk plní svou roli v administrativě.





Tulsi Gabbardová říká, že jedenáct lidí je vyšetřováno kvůli únikům informací do médií



Jedenáct lidí je vyšetřováno kvůli „nelegálním, neoprávněným únikům utajovaných informací do médií“, uvedla ředitelka národní zpravodajské služby Tulsi Gabbardová.



Oznámení, o kterém informovala ABC News, přichází téměř týden poté, co Gabbardová uvedla, že tři zpravodajští důstojníci byli předáni ministerstvu spravedlnosti k trestnímu stíhání.



Je to součástí širšího zásahu Trumpovy administrativy proti únikům informací do médií. Minulý týden Associated Press informovala, že generální prokurátorka Pam Bondiová uvedla, že státní zástupci budou opět oprávněni používat předvolání, soudní příkazy a příkazy k domovní prohlídce k pátrání po vládních úřednících, kteří novinářům poskytují „neoprávněné informace“.



Gabbardová uvedla, že bezpečnostní prověrky byly zrušeny 67 osobám. Mezi nimi je bývalý ministr zahraničí Antony Blinken, bývalý poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan a bývalá náměstkyně ministra spravedlnosti Lisa Monaco.



Student Kolumbijské univerzity Mohsen Mahdawi propuštěn na příkaz federálního soudce



Mohsen Mahdawi opustil imigrační vazbu poté, co federální soudce ve Vermontu nařídil jeho propuštění. Palestinský držitel zelené karty a student Kolumbijské univerzity byl zadržen a 14. dubna Trumpovou administrativou odsouzen k deportaci, přestože nebyl obviněn z žádného trestného činu.



„Dva týdny zadržení dosud prokázaly velkou újmu osobě, která nebyla obviněna z žádného trestného činu,“ uvedl podle ABC News americký okresní soudce Geoffrey Crawford na středečním jednání. “Pane Mahdawi, nařizuji vaše propuštění.“



Ve svém rozhodnutí Crawford uvedl, že důkazy předložené soudu „naznačují, že pan Mahdawi nepředstavuje riziko útěku ani nebezpečí pro společnost a jeho propuštění nebude bránit jeho vyhoštění“.



Crawford napsal, že vláda „neprokázala žádný legitimní zájem na pokračování zadržování pana Mahdawiho“ a že „pokračování jeho zadržování by pravděpodobně mělo negativní dopad na svobodu projevu“.



Crawford nařídil, aby byl Mahdawi propuštěn z vězení na kauci, dokud nebude jeho případ vyřešen federálním soudem.



Rozhodnutí umožňuje Mahdawimu zůstat ve Vermontu a cestovat do New Yorku, kde navštěvuje školu a schází se se svými právníky. Jeho případ bude federálním soudem projednáván souběžně s odděleným imigračním řízením.



Policie americké poštovní služby začala spolupracovat s imigračními úředníky na hledání nelegálních imigrantů prostřednictvím sledování pošty, informoval deník Washington Post.



S odvoláním na dvě osoby obeznámené s touto snahou, které hovořily pod podmínkou anonymity, deník uvádí, že americká poštovní inspekční služba se nedávno připojila k federální pracovní skupině, která pomocí údajů z pošty a balíků lokalizuje nelegální migranty, aby pomohla ministerstvu vnitřní bezpečnosti (DHS) s jejich sledováním, zadržováním a deportací.



Zdroje uvedly, že imigrační úředníci se snaží získat přístup k rozsáhlým sledovacím systémům Poštovní inspekční služby, jako jsou údaje o online účtech, sledování balíků a pošty, informace o kreditních kartách a finanční informace, IP adresy a dokonce i fotografie vnějších obálek a balíků, známé jako „poštovní obálky“.



Průzkum Republikánské strany ukazuje, že většina voličů je proti škrtům v programu Medicaid, i když by to snížilo státní dluh



Nové interní průzkumy Republikánské strany ukazují, že většina amerických voličů je proti škrtům v programu Medicaid, i když jsou prezentovány jako snaha o snížení státního dluhu, informuje Axios.



Varovným signálem pro republikánské zákonodárce zvažující hluboké škrty ve výdajích je, že většina nezávislých voličů – a voličů celkově – je proti škrtům v programu Medicaid za účelem snížení státního dluhu, vyplývá z průzkumu Gray House sdíleného s republikány v Senátu.



Řada klíčových umírněných republikánů v obou komorách jasně dala najevo, že nebude hlasovat pro žádný zákon, který by takové škrty v programu Medicaid obsahoval. Axios však poznamenává, že konzervativci, kteří chtějí snížit rostoucí státní dluh, prosazují škrty ve výdajích ve výši více než 1 bilion dolarů, což by bez dopadu na program Medicaid bylo pravděpodobně nemožné.



Zmatečně Donald Trump na svém shromáždění k 100 dnům ve funkci prohlásil, že republikáni nějakým způsobem zvýší výdaje na program Medicaid. O Trumpově vlajkovém zákonu – jeho „jednom velkém, krásném návrhu zákona“ – se bude vést velká politická bitva, jejíž termín je v současné době stanoven na 4. července.



Společnost United Parcel Service (UPS) plánuje v roce 2025 propustit asi 20 000 zaměstnanců v rámci rozsáhlejšího plánu na snížení nákladů a zvýšení zisku, který zdůvodňuje „změnami v globální obchodní politice a novými nebo zvýšenými cly“.



UPS oznámila propouštění v úterý ve své zprávě o výsledcích za první čtvrtletí. Společnost také uvedla, že do konce června tohoto roku uzavře 73 pronajatých a vlastních budov.



„Opatření, která přijímáme k přebudování naší sítě a snížení nákladů v celé naší společnosti, nemohla přijít v vhodnější okamžik,“ uvedla ve svém prohlášení Carol Tomé, generální ředitelka UPS.



„Makroekonomické prostředí je sice nejisté, ale díky našim opatřením z něj vyjdeme jako ještě silnější a pružnější UPS.“



Zpráva také uvádí, že UPS očekává ‚nižší objemy‘ od svého největšího zákazníka, společnosti Amazon.



Donald Trump i po oslavě 100 dnů ve funkci pokračuje ve svém prvním zasedání kabinetu v prosazování ještě přísnější imigrační politiky.



„Musíme dostat zločince z této země,“ řekl Trump. “To je základ, na kterém jsme vyhráli volby.“



Jeho vbýroky přicházejí v době, kdy jeho popularita poklesla v důsledku pokračujících a častých případů zadržování lidí v USA imigračními úřady ICE a kontroverzních deportací.



Podle agentury Reuters uvedl přední americký zpracovatel vepřového masa Smithfield Foods, že Čína, největší spotřebitel vepřového masa na světě, již není životaschopným trhem kvůli odvetným clům.



„Vzhledem k tomu, že Čína již v podstatě není k dispozici, museli jsme opravdu změnit směr našeho podnikání,“ uvedl prezident a generální ředitel Shane Smith při oznámení čtvrtletních výsledků.





Donald Trump na své platformě Truth Social obvinil CBS z „podvodu a oklamání“ Američanů v souvislosti s probíhajícím soudním sporem proti této televizní stanici kvůli tomu, jak upravila rozhovor s prezidentskou kandidátkou Kamalou Harrisovou před volbami v roce 2024.



„Případ, který máme proti 60 Minutes, CBS a Paramount, je skutečným VÍTĚZSTVÍM. Podvedli a oklamali americký lid na úrovni, jaká v politické aréně dosud neměla obdoby,“ napsal prezident.



Zmínil také New York Times, který označil za ‚falešné zprávy jak v psané formě, tak v průzkumech veřejného mínění‘, a obvinil tento deník z ‚neléčitelného případu TRUMP DERANGEMENT SYNDROME‘ (syndromu nenávisti vůči Trumpovi).



„Závěrem lze říci, že to, čeho se dopustili 60 Minutes a jeho majitelé, je jedním z nejzávažnějších protiprávních činů v historii vysílání,“ napsal Trump. “Nic podobného, tedy nelegální vytvoření odpovědi pro prezidentského kandidáta, se nikdy předtím nestalo. Musí za to zaplatit a Times by také měl nést odpovědnost za své pravděpodobně protiprávní jednání. Je zásadní, aby tito lháři a podvodníci byli hnáni k odpovědnosti!





Republikáni ve Sněmovně reprezentantů zabránili demokratům v prosazení hlasování o skandálu kolem aplikace Signal a střetu zájmů Elona Muska



Republikáni ve Sněmovně reprezentantů v úterý zablokovali demokratům hlasování o používání aplikace Signal Trumpovou administrativou, potenciálním střetu zájmů Elona Muska a dalších kontroverzních tématech, informuje The Hill.



Tento krok, který byl schválen poměrem hlasů 216 ku 208, je nejnovějším příkladem toho, jak republikáni využívají procedurální pravidla, která upravují legislativní debatu, k ochraně administrativy Donalda Trumpa před kontrolou.



Demokraté podali během prvních 100 dnů Trumpovy administrativy řadu vyšetřovacích usnesení, včetně opatření požadujících informace o nyní nechvalně známém používání aplikace Signal – šifrované platformy pro zasílání zpráv, kterou úředníci včetně ministra obrany Petea Hegsetha používali k diskusi o citlivých informacích – jakož i o potenciálních střetech zájmů Muska a dopadu jeho takzvaného „ministerstva pro efektivitu vlády“ (Doge) na místní ekonomiky a komunity.





„Zóna soumraku": Obhájce tvrdí, že Trump ‚pohrdá‘ Nejvyšším soudem v případu Kilmar Ábrego García



Právní analytik CNN a trestní obhájce Joey Jackson označil nejnovější výroky Trumpa, že ‚mohl‘, ale nevrátí Kilmar Ábrego Garcíu, muže z Marylandu, který byl omylem deportován do Salvadoru, za ‚bizarní a zónu soumraku‘.



Jackson pro CNN řekl, že Trump „pohrdá“ Nejvyšším soudem: Realita je taková, že právě teď se nacházíme v ústavní krizi, to je jasné a zřejmé. Máme Nejvyšší soud Spojených států, který řekl, aby byl proces usnadněn. Nevím, jak moc se teď můžeme dohadovat o tom, co vy rozumíte pod pojmem „usnadnit“ a co já. Ale je zcela jasné, co musíte udělat, a to je zvednout telefon. Když tedy máte situaci, kdy prezident Spojených států ignoruje rovnocennou složku vlády, je to znepokojivé, problematické a velmi znepokojivé, a ano, naznačuje tím, že to ignoruje.



Později dodal:



Máte rovnocenné složky vlády. Každá má svou roli, a když vám Nejvyšší soud Spojených států řekne, abyste něco udělali, uděláte to. O tom není pochyb. Nelze ignorovat, co to znamená „usnadnit“. Prostě se to dodržuje. Tady se to nedodržuje. To pro mě není demokracie. To je totalita a my jsme v propasti. Máme problém a já si jen kladu otázku, kam se odtud dostaneme.





Ukrajina očekává podpis dlouho očekávané dohody o nerostných surovinách se Spojenými státy



Ukrajinská vicepremiérka a ministryně hospodářství Julia Svyrydenko se později vydá do Washingtonu, aby dohodu podepsala. Její konečný návrh ukrajinská vláda „ještě neschválila“, uvedl zdroj s tím, že dohoda počítá se společným fondem Kyjeva a Washingtonu v poměru 50:50.



Agentura Reuters připomíná, že obě strany podepsaly 18. dubna memorandum jako první krok k uzavření dohody o těžbě nerostných surovin na Ukrajině.



Ukrajinští představitelé doufají, že podpis dohody prosazované Donaldem Trumpem pomůže upevnit slábnoucí americkou podporu Kyjeva ve válce, kterou před více než třemi lety vyvolala rozsáhlá invaze Ruska, dodala agentura Reuters.



„Nejste moc milý": Trump se střetl s reportérem ABC kvůli upravené fotografii Ábrega Garcíi



V předem nahraném rozhovoru, který byl odvysílán na ABC News u příležitosti 100. dne jeho prezidentství, se Donald Trump střetl s reportérem Terry Moranem ohledně své celní politiky, deportací a moci prezidenta.



V intenzivní a vzrušené výměně názorů ohledně tetování na kloubech Kilmara Ábrega Garcíi – muže, kterého americká vláda omylem deportovala do Salvadoru – se Trump dostal do surrealistické hádky s Moranem o tom, zda má Ábrego García na kloubech vytetované jméno gangu „MS-13“, přičemž zjevně zaměnil fotomontáž, kterou kdysi zveřejnil na sociálních sítích, se skutečnými rukama Ábrega Garcíi.



Vše začalo tím, že Moran tlačil na Trumpa, aby přiznal, že podle amerického práva má každý člověk právo na spravedlivý proces. Trump však tvrdil, že když lidé přijdou do země nelegálně, „platí jiná pravidla“.



„Ale dostanou spravedlivý proces," řekl Moran.



„No, dostanou proces, ve kterém je musíme dostat pryč, jo,“ řekl Trump. „Dostanou to, co řeknou moji právníci.“



Trumpova administrativa v soudních dokumentech uvedla, že Ábrego García byl do Salvadoru poslán v důsledku „administrativní chyby“, ale představitelé Bílého domu to od té doby popřeli a právník, který soudní dokument sepsal, byl suspendován. Trump v rozhovoru řekl, že ten právník „to neměl napsat“.



Poté se rozčílil, když Moran naznačil, že obrázek byl upraven ve Photoshopu.



"To byl Photoshop? Terry, to nemůžeš udělat. Dávají ti životní šanci. Víš, děláš rozhovor. Vybral jsem si tě, protože – upřímně řečeno, nikdy jsem o tobě neslyšel, ale to nevadí. Vybral jsem si tě, Terry, ale nejsi moc milý."



Bývalá viceprezidentka Kamala Harrisová plánuje ve středu ve svém významném projevu ostře kritizovat prezidenta Donalda Trumpa uprostřed spekulací o tom, zda se pustí do další prezidentské kampaně, nebo se rozhodne kandidovat na guvernérku Kalifornie.



Harrisová vystoupí na galavečeru k 20. výročí organizace Emerge America, která rekrutuje a školí demokratické ženy pro kandidaturu do veřejných funkcí a která částečně vzešla z Harrisové kandidatury na okresní prokurátorku v San Franciscu na počátku roku 2000, informovala agentura AP.



Její projev přijde den poté, co Trump dosáhl 100 dnů ve funkci. Očekává se, že to bude její nejrozsáhlejší veřejné vystoupení od ledna, kdy po porážce od Trumpa opustila úřad, a že kritizuje republikánského prezidenta za jeho přístup k ekonomice, americkým institucím a zahraniční politice.



Harrisová zvyšuje svou veřejnou přítomnost v době, kdy demokraté na celostátní úrovni hledají cestu vpřed po listopadových volbách, v nichž republikáni získali také kontrolu nad Kongresem. Zatímco řada významných demokratů – od guvernérů po podnikatele – usiluje o vedoucí role v rámci strany, bývalá viceprezidentka si zachovává jedinečný vliv a mohla by změnit podobu jakékoli budoucí kampaně, do které se rozhodne vstoupit.





Prezident Donald Trump v úterý řekl, že si myslí, že prezident Vladimir Putin chce zastavit ruskou válku na Ukrajině, navzdory nedávným útokům na tuto sužovanou zemi.



Na otázku, zda si myslí, že Putin chce uzavřít mír, Trump v rozhovoru s Terry Moranem z ABC News odpověděl: „Myslím, že ano.“





„Kdyby nebylo mě, myslím, že by chtěl ovládnout celou zemi,“ řekl Trump. “Řeknu vám, že jsem nebyl šťastný, když jsem viděl Putina střílet rakety na několik měst.“





Zdroj v angličtině ZDE

