Izraelská poslankyně: Bez vyhladovění obyvatelstva Gazy nebudeme moci získat odtamtud kolaboranty

2. 5. 2025

čas čtení < 1 minuta

„Přerušení obléhání bylo podle mého názoru hrozné rozhodnutí. Bez hladu a žízně mezi obyvateli Gazy nebudeme moci verbovat kolaboranty, nebudeme moci uplácet lidi jídlem, pitím nebo léky.“

⚡️Israeli MK Tally Gotliv:



“The breaking of the siege was, in my opinion, a terrible decision. Without hunger & thirst among the Gazan population we won't be able to recruit collaborators, we won't be able to bribe people with food, drinks or medication"

pic.twitter.com/dfdRCz5PvU