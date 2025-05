Izraelští ministři schválili plán na obsazení celé Gazy

5. 5. 2025

čas čtení 4 minuty

Plán počítá s pobytem izraelských vojáků v Gaze po blíže neurčenou dobu



Izrael zintenzivní operace v Gaze

Plán pro Gazu obětoval rukojmí, stěžují si izraelské rodiny



Izraelští ministři schválili plán na obsazení celé Gazy a setrvání v ní



Izraelský bezpečnostní kabinet schválil plán na obsazení celého pásma Gazy a setrvání v něm po blíže nespecifikovanou dobu, uvedli dva představitelé.



Plán byl schválen v pondělí a je součástí snahy Izraele zvýšit tlak na Hamás, aby propustil rukojmí a vyjednal příměří za podmínek Izraele.



Oba představitelé uvedli, že plán zahrnuje také vysídlení statisíců Palestinců do jižní části Gazy.





V době, kdy se objevily zprávy o plánech Izraele na obnovení útoku na pásmo Gazy, záchranáři v Gaze uvedli, že izraelské nálety zabily v noci na severu nejméně 19 lidí



Ministerstvo zdravotnictví v pásmu Gazy v neděli uvedlo, že od březnového obnovení izraelské kampaně bylo zabito nejméně 2 436 lidí, čímž se celkový počet obětí války zvýšil na 52 535.









Plán v Gaze obětoval rukojmí, stěžují si rodiny



Jedna izraelská aktivistická organizace uvedla, že nový vládní plán na rozšíření vojenských operací v Gaze obětuje rukojmí držené na palestinském území.



„Plán schválený kabinetem si zaslouží označení 'Smotrich-Netanjahuův plán' obětování rukojmích,“ uvedlo Fórum rodin rukojmích a pohřešovaných v prohlášení k plánu přijatému izraelským bezpečnostním kabinetem.







Zpráva izraelské veřejnoprávní televize Kan s odvoláním na představitele obeznámené s podrobnostmi uvedla, že nový plán na zintenzivnění operací v pásmu Gazy bude postupný a potrvá měsíce, přičemž síly se nejprve zaměří na jednu oblast







Izraelští ministři se v pondělí dohodli na zesílení války proti Hamásu v Gaze.





Izrael již kontroluje zhruba polovinu území Gazy, včetně nárazníkové zóny podél hranice s Izraelem a tří koridorů, které vedou podél pásma ve směru východ-západ. Díky nim se válkou vyčerpaní Palestinci tísní na stále se zmenšujících klíncích půdy na zdevastovaném území.





Húsíové sdělují, že USA bombardovaly Jemen po útoku na hlavní izraelské letiště



Jemenští Húsíové uvedli, že USA provedly údery v Saná a jeho okolí poté, co tito Íránem podporovaní povstalci prohlásili, že v neděli provedli raketový útok na hlavní izraelské letiště.



Tisková agentura Saba provozovaná Húsíi uvedla, že údery zahrnovaly dva na ulici Arbaeen v hlavním městě a na letištní silnici, a obvinila z nich „americkou agresi“. Saba s odvoláním na húsijské ministerstvo zdravotnictví uvedla, že 16 lidí bylo zraněno.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyhrožoval v souvislosti s útokem na letiště tvrdou reakcí proti Húsíům i jejich hlavnímu podporovateli Íránu. Na Twitteru Netanjahu uvedl, že Izrael odpoví Íránu také „v čase a na místě, které si sami zvolíme“.



Írán popřel, že by útok podporoval, a označil jej za „nezávislé rozhodnutí“ jemenských povstalců přijaté v rámci solidarity s palestinským lidem.





Zdroj v angličtině ZDE

1

605

Podle ministra bezpečnostního kabinetu Zeeva Elkina by takový časový plán mohl ponechat otevřené dveře pro jednání o příměří a propuštění rukojmích před návštěvou amerického prezidenta Donalda Trumpa v regionu, která se uskuteční příští týden.„Do ukončení návštěvy prezidenta Trumpa na Blízkém východě je stále ještě příležitost, pokud Hamás pochopí, že to myslíme vážně,“ řekl Elkin v rozhovoru pro Kan.Izrael má v plánu dobýt další území na obléhaném palestinském území a povolat desítky tisíc záložních vojáků.Plán, který bude postupný, by mohl znamenat výraznou eskalaci bojů v Gaze, které byly obnoveny v polovině března poté, co se Izrael porušil osmitýdenní příměří.V neděli náčelník generálního štábu izraelské armády generálporučík Ejal Zamir uvedl, že armáda povolává desítky tisíc vojáků v záloze, a prohlásil, že Izrael bude „operovat v dalších oblastech“ v Gaze a pokračovat v úderech na infrastrukturu militantů.