Německo: Politici zvažují výzvy k zákazu AfD

5. 5. 2025

čas čtení 1 minuta

Klasifikace krajně pravicové strany jako celku jako extremistické organizace vyvolala volání po úplném zákazu, což by ale podle některých německých politiků byl nebezpečný krok, píše Nik Martin.

Někteří němečtí politici varovali před zákazem krajně pravicové strany Alternativa pro Německo (AfD) poté, co byla klasifikována jako pravicově extremistická organizace.

Neoliberální kandidát na předsedu FDP Christian Dürr varoval, že zákaz druhé nejsilnější strany ve spolkových volbách "by byl fatální".

Dürr řekl novinám Funke Media Group, že AfD musí být "opět politicky oslabena" jinými stranami, které řeší konkrétní problémy.

Parlamentní mluvčí středopravé CDU/CSU Alexander Tromb souhlasil.

"Rozhodujícím faktorem v boji proti AfD jsou nyní rychlé a viditelné úspěchy nové koalice, zejména v oblasti migrace, bezpečnosti a ekonomiky," řekl Throm novinám Augsburger Allgemeine.

Mezitím berlínská senátorka Felor Badenberg řekla veřejnoprávní televizi Deutschlandfunk, že debata o zákazu je předčasná.

Badenberg uvedla, že očekává, že AfD podnikne právní kroky proti této klasifikaci, což může trvat roky.

V pátek německá domácí špionážní agentura (BfV) klasifikovala AfD jako pravicovou extremistickou skupinu poté, co přezkoumala aktivity této strany za několik let.

BfV citoval "xenofobní, protimenšinové, islamofobní a protimuslimské výroky vedoucích stranických představitelů".

AfD tvrdí, že je "veřejně diskreditována a kriminalizována" a pohrozila právními kroky.

Strana získala v únorových volbách více než 10 milionů hlasů a v současné době se v průzkumech veřejného mínění drží po boku konzervativní aliance.

Změna klasifikace znamená, že vláda nebo parlament by mohly požádat Ústavní soud, aby stranu zakázal, ale to by muselo nejprve překonat několik překážek.

Dva pokusy o zákaz další krajně pravicové strany, NDP – která se v roce 2023 přejmenovala na "Die Heimat" (Vlast) – již selhaly.

Zdroj v angličtině: ZDE

