Gaza: Děti jedí odpadky, vyhrabávají v troskách pozůstatky svých rodičů

2. 5. 2025

čas čtení 4 minuty

Děti jedí odpadky, vyhrabávají v troskách pozůstatky svých rodičů, konstatuje mluvčí OSN.

"Můj syn dříve vážil 13 kilogramů. Nyní váží 9 a stále hubne.“

Dětský fond OSN UNICEF uvádí, že v letošním roce bylo v nemocnicích v Gaze přijato více než 9000 dětí s podvýživou.





Moderátor, Channel 4 News, pátek 2. května 2025, 19 hodin: Loď vezoucí zoufale potřebnou pomoc do Gazy byla v noci na dnešek zasažena bezpilotními letouny v mezinárodních vodách u Malty. Greta Thunbergová byla mezi aktivisty, kteří se na tuto cestu chystali vyplout ve snaze prolomit dvouměsíční izraelskou blokádu Gazy. Většina potravin a zdravotnických zásob tam nyní došla, což vede k rostoucímu rabování a bojům o to málo, co zbylo, zatímco nálety stále pokračují. Harry Fawcett přináší tuto reportáž, která obsahuje znepokojivé záběry ze samého počátku.







Reportér: V sevření rostoucí hladové krize. Obyvatelé Gazy jsou stále denně zabíjeni ze vzduchu. Dnes odpoledne toto bylo v Džabalíji na severu Gazy. Záběry natočené palestinským zdravotníkem, záchranáři se snaží dostat do zbytků domu zasaženého izraelským náletem, který zabil nejméně osm lidí. Mezi nimi další desítky zraněných dětí. Mrtví se dělí o sanitky s těmi, kteří ještě jakžtakž žijí.



O 1200 mil dál další zjevný útok na loď v mezinárodních vodách u Malty. Aktivisté, kteří měli plout s pomocí směrem ke Gaze, svědčí, že na ně zaútočily dva bezpilotní letouny.



„Zaútočili na loď bombami. Odtud volám, zejména na Izrael. Ať se snažíte udělat cokoli, nikdy se vám to nepodaří.“



Před 15 lety při izraelském náletu na dřívější podobnou misi zahynulo 10 tureckých aktivistů. Izrael se k včerejšímu incidentu zatím nevyjádřil, ale aplikace pro sledování letů naznačuje, že izraelské vojenské dopravní letadlo před údajným útokem létalo nad oblastí v kruhu.



Greta Thunbergová: „Byla jsem součástí skupiny, která se dnes měla nalodit na tu loď, aby pokračovala v plavbě směrem do Gazy, je to jeden z mnoha pokusů o otevření humanitárního koridoru.“



Jsou to přesně dva měsíce, co Izrael zabránil vstupu veškeré humanitární pomoci do Gazy. Výsledky stále jasnější, k vidění, děsivě pozorovatelné, jako zde v Musaratu v centrální čtvrti.



„Jsme tu od osmi hodin ráno, abychom dostali jídlo, ale nestačí to. Není tu chleba ani mouka. Lidé umírají hlady. Naše děti jedí z odpadků.“



Takové prostředí, živná půda, znečišťování a násilí, stále koordinovanější ozbrojené gangy kradou, co najdou. Aktuální informace OSN se mění v očité svědectví o občanských nepokojích:



„Právě teď, když jsem mluvila a musela jsem se podívat z okna, kde lidé házeli kameny a a střílelo se, když odjíždělo auto s vodou, voda došla."





Dětský fond OSN UNICEF uvádí, že v letošním roce bylo v nemocnicích v Gaze přijato více než 9000 dětí s podvýživou.





Pětiletý Osama Al Raquette má nediagnostikovanou již existující chorobu, pravděpodobně cystickou fibrózu. Izraelské bombardování zničilo diagnostické laboratoře. Blokáda přerušila přísun potravinových doplňků.

„To, co jíme, pro něj není dobré a má za následek úbytek jeho hmotnosti. Za dva měsíce od uzavření přechodů Osama zhubl o 4 kilogramy. Dříve vážil 13 kilogramů. Nyní váží 9 a stále hubne.“Podle zpráv izraelských médií armáda připravuje plány na obnovení pomoci, kdy by se potravinové krabice doručovaly jednotlivým rodinám ve snaze obejít Hamás. Panuje však skepse, že by se to mohlo podařit v potřebném rozsahu a rychlosti, protože Gaza se stále více potácí v hladu.