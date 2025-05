Faktor Trump: Podobně jako v Kanadě, Austrálie znovu zvolila Anthonyho Albaneseho premiérem v pohodlném vítězství labouristické strany

3. 5. 2025

Opoziční lídr Peter Dutton se nedokázal distancovat od rétoriky a politiky podobné Trumpově a přišel o svůj mandát



Australský středolevý premiér Anthony Albanese získal druhé funkční období drtivým vítězstvím nad opozicí, jejíž lídr Peter Dutton přišel o svůj mandát v předměstí Brisbane.



Albaneseho labouristická strana zaznamenala v sobotu nečekaně pohodlné vítězství po pětitýdenní volební kampani, která byla ovládána tématy životních nákladů a faktorem Donalda Trumpa, který poškodil Duttona.



Na přelomu roku labouristé v průzkumech veřejného mínění zaostávali, ale Dutton vedl kampaň, kterou komentátoři označili za jednu z nejhorších v australské politické historii, a nedokázal se jasně distancovat od rétoriky a politiky podobné Trumpově.

Dvaasedmdesátiletý Albanese se stává prvním australským premiérem, který bude ve funkci po dvě po sobě jdoucí volební období od roku 2004. Země měla za posledních dvacet let šest různých premiérů po sérii změn ve vedení v důsledku vnitřních politických sporů.



V sobotu večer pokračovalo sčítání hlasů a podle odhadů měla Labour pohodlně získat více než 76 ze 150 křesel v dolní komoře parlamentu, čímž by vytvořila většinovou vládu, a to navzdory nedávnému trendu, který byl pro obě hlavní strany nepříznivý.



V sobotu večer bylo jisté, že Labouristická strana navýší svých 77 křesel, která měla před volbami, zatímco opoziční Liberální/Národní koalice podle odhadů získá nejnižší celostátní hlasy v historii a ztratí další křesla.



Zatímco většina, ne-li všichni nezávislí kandidáti z vnitřních měst, kteří byli zvoleni v předchozích volbách v roce 2022, si zřejmě udrží své mandáty, několik dalších nezávislých kandidátů, někteří z regionálních oblastí, má dobré šance na získání dalších mandátů.



Zklamáním však byla noc pro Stranu zelených, která podle odhadů ztratila všechny tři mandáty v Brisbane, které senzačně získala v roce 2022, i když její celostátní hlasy zůstaly na úrovni kolem 13 %. Dokonce i zdánlivě bezpečný mandát jejího lídra Adama Bandta v Melbourne se zdál být do jisté míry ohrožen.



Dutton byl poprvé zvolen v roce 2001 a je jedním z nejvýznamnějších členů strany. Od roku 2013 zastával řadu ministerských funkcí, mimo jiné ministra obrany a ministra pro imigraci.



Od konce roku 2023 vedl v celostátních průzkumech veřejného mínění, ale rozhodnutí USA uvalit cla na australský export poškodilo image opoziční strany, která je spojována s Trumpem.



Vůdce opozice se během volební kampaně vyhýbal zmínkám o americkém prezidentovi, i když někteří z jeho vysokých kolegů na politických shromážděních odkazovali na Trumpovy slogany, které používal.



Několik měsíců před oficiálním zahájením kampaně Dutton oznámil vytvoření vládní jednotky pro zefektivnění, která měla omezit „plýtvání“, podobně jako takzvané „ministerstvo pro zefektivnění vlády“ vedené Elonem Muskem v USA.



Sčítání hlasů, které určí konečné složení Sněmovny reprezentantů a Senátu (horní komory), potrvá několik dní, v případě několika mandátů dokonce několik týdnů.



V Austrálii je hlasování povinné a je založeno na preferenčním systému. Voliči řadí kandidáty podle svých preferencí pro obě komory.





Vzestup nezávislých kandidátů zkomplikoval sčítání hlasů, protože složitý systém preferencí vyžaduje více času na určení dvou konečných kandidátů.





