Carney slibuje transformovat kanadskou ekonomiku, aby se "postavila" Trumpovi

5. 5. 2025

čas čtení 4 minuty

Na první tiskové konferenci od volebního vítězství premiér Mark Carney slíbil, že dohlédne na největší transformaci kanadské ekonomiky od konce 2. světové války, aby jí umožnil "postavit se" americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Na první tiskové konferenci od volebního vítězství premiér Mark Carney slíbil, že dohlédne na největší transformaci kanadské ekonomiky od konce 2. světové války, aby jí umožnil "postavit se" americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi.

Premiér Mark Carney slíbil, že dohlédne na největší transformaci kanadské ekonomiky od konce 2. světové války, aby se mohla "postavit" Donaldu Trumpovi.

Carney dovedl Liberální stranu k dramatickému čtvrtému mandátu v pondělních volbách po kampani zaměřené na hrozby amerického prezidenta pro kanadskou ekonomiku a suverenitu.

Liberálové nedosáhli na 172 křesel potřebných pro většinu v parlamentu, ale se 169 potvrzenými vítězstvími budou mít silnou pozici pro schválení legislativy. Přepočítávání hlasů ve dvou těsných volebních okrscích vedlo ke ztrátě křesla v provincii Quebec, ale k zisku dalšího v Ontariu.

Na první tiskové konferenci od vítězství Carney udeřil na odhodlanou notu.

Známý tím, že pečlivě zvažoval svá slova, řekl, že je "v politice, aby dělal velké věci, ne aby něčím byl".

"A nyní, když mě Kanaďané poctili mandátem rychle dosáhnout velkých změn, budu neúnavně pracovat na naplnění této důvěry," řekl.

Rozhovory s Trumpem

Napjaté vztahy Kanady se Spojenými státy – historicky blízkým spojencem a největším obchodním partnerem – patřily mezi jeho "bezprostřední priority", řekl a oznámil cestu do Washingtonu příští úterý, aby se setkal s Trumpem v obchodních a bezpečnostních otázkách.

Kanaďané ho zvolili, "aby se postavil prezidentu Trumpovi", řekl a dodal, že bude jednat "soustředěně a odhodlaně".

"Zaměříme se jak na bezprostřední obchodní tlaky, tak na širší budoucí ekonomické a bezpečnostní vztahy mezi našimi dvěma suverénními národy," řekl Carney.

Ale také varoval, aby se od jejich prvního setkání neočekával žádný "bílý kouř", který by signalizoval náhlý průlom.

Carney zopakoval své poselství z kampaně, že věří, že starý vztah mezi dvěma severoamerickými sousedy "založený na neustále rostoucí integraci je u konce".

"Otázkou nyní je, jak budou naše národy spolupracovat v budoucnu," řekl.

Trump "respektuje sílu", dodal a vysvětlil, že to je důvod, proč připravuje zemi na velké změny, včetně masivního budování infrastruktury a nových bytů.

Konzervativci, hlavní opoziční strana, stejně jako Blok Quebecois, třetí největší strana v parlamentu, vyzvali k jednotě po volbách v boji proti americkým clům, včetně cel na automobilový a ocelářský sektor.

Carney, který dříve stál v čele Bank of Canada a Bank of England, slíbil, že zachová proticla na americké výrobky tak dlouho, dokud budou platit opatření Washingtonu.

"Ekonomický osud"

"Bude to neuvěřitelně vzrušující doba, protože převezmeme kontrolu nad naším ekonomickým osudem a vytvoříme novou kanadskou ekonomiku," řekl Carney.

Za tímto účelem slíbil, že do 1. července zruší stávající obchodní bariéry mezi kanadskými provinciemi, aby rozšířil ekonomiku a posílil obchod se "spolehlivými spojenci".

"Kanada má to, co svět potřebuje, a my prosazujeme hodnoty, které svět respektuje," řekl.

Oznámil také, že v týdnu od 12. května představí novou liberální vládu a že parlament se vrátí 26. května.

Král Karel III. – hlava kanadského státu, protože ten je zemí Britského společenství národů – přednese zahajovací projev, řekl Carney.

"Je to historická pocta, která odpovídá váze naší doby," zdůraznil.

"Jasně to demonstruje suverenitu naší země," řekl v ostré narážce na Trumpovy ambice učinit z Kanady 51. americký stát.

Slavnostní projev, který ohlašuje zahájení nového zasedání kanadského parlamentu a nastiňuje cíle vlády, obvykle přednáší generální guvernér, který je královým zástupcem v zemi.

Zdroj v angličtině: ZDE

0