Izrael má plné právo bránit se proti lodím s humanitární pomocí

5. 5. 2025

čas čtení 3 minuty

Všichni vědí, že mezinárodní vody patří Izraeli



(Ironický komentář britské autorky Laury K., který je jako obvykle děsivě blízko skutečnosti)

Světoví politikové odmítli odsoudit Izrael za bombardování lodi v mezinárodních vodách, protože takové věci jsou špatné, pouze když je dělají Húsíové.



Loď Conscience (Svědomí), která patří koalici Freedom Flotilla Coalition (Koalice flotily svobody) , byla zasažena drony u pobřeží Malty, pouhých 1 200 mil od Izraele.



Koalice Freedom Flotilla Coalition se rozhodla jednat poté, co Světovému potravinovému programu a UNRWA došly zásoby potravin, protože Izrael od 2. března nepovoluje humanitární dodávky do Gazy. Určitě vás uklidní, že naši vůdci stojí na straně lidí, kteří nechávají civilisty umírat hlady.



Na loď Conscience se chystala nastoupit hledaná teroristka Greta Thunbergová, která plánovala vyzbrojit Palestince potravinami, takže si dokážete představit, jak zklamaný byl Izrael, že nepočkal pár hodin, než tu loď bombardoval.



Izraelské drony zamířily na generátor lodi, aby ji zapálily a zbavily energie, což je strategie, kterou nejmorálnější armáda světa obvykle používá proti nemocnicím. Třicet humanitárních pracovníků zůstalo uvězněno na moři po dobu 10 hodin, protože nikdo nechtěl přijít na pomoc, aby je Izrael také nebombardoval.



Izrael má dlouhou tradici bombardování humanitárních lodí – udělal to už v roce 2010, kdy zabil devět humanitárních pracovníků, a vy jste sihluáci mysleli, že Izrael se specializuje pouze na bombardování škol, nemocnic a stanů.



Technicky vzato je bombardování lodi v mezinárodních vodách vyhlášením války zemi, ke které loď patří, ale vzhledem k tomu, že USA se bály něco udělat, když Izrael bombardoval USS Liberty, nedokážu si představit, že by Palau něco podniklo, vy ano?



Když se zpráva o útoku dostala na veřejnost, veřejný protest přiměl izraelské příznivce buď předstírat, že se nic nestalo, nebo tvrdit, že Izrael neměl schopnosti útok provést, takže to musel udělat Jemen, aby Izrael vypadal špatně. Překvapivě ani jedna z těchto verzí nefungovala, takže všichni přestali všechno popírat a chovali se, jako by se nic nestalo.



Cokoli Izrael udělá, je automaticky správné podle obviňování z antisemitismu, která dovedně používáme, abychom vás všechny umlčeli. Proč už konečně nezavřete hubu?



V pobuřujícím antisemitském činu vyzvala Koalice Freedom Flotilla Izrael, aby byl hnán k odpovědnosti za toto nejnovější porušení mezinárodního práva. Izrael uvedl, že vyšetřuje zprávy o útoku a těší se, až vysvětlí, proč byly jeho kroky nezbytné.



Vše, co potřebujete vědět, je, že když Húsové bombardují lodě, je to proto, aby zabránili dodávkám zbraní armádě, která páchá genocidu, zatímco když Izrael bombarduje lodě, je to proto, aby zabránil humanitárním pracovníkům nakrmit hladovějící lidi.



Jak vidíte, Húsiové jsou mnohem, mnohem horší než IDF. Není divu, že britské královské námořnictvo bombarduje Jemen pro Izrael.

