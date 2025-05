Británie: Stane se Farage britským premiérem?

5. 5. 2025

čas čtení 12 minut

V Británii probíhá zpytování duší, zda výrazné vítězství Farageovy ultrapravicové, populistické strany Reform UK v komunálních volbách znamená vážnou hrozbu, že se zanedlouho Farage stane premiérem, anebo zda je to celé nesmysl. Zde dvě ukázky z komentářů britských autorů:



David Aaronovich: Vstupujeme do Faragie? Nebo snad nepropadejme panice



Minulý čtvrtek to prý bylo „poprvé v historii“, kdy liberální demokraté porazili v místních volbách labouristy a torye (za tuto informaci jim děkuji). Ale to samozřejmě není výsledek, který vynikl u komentátorů. Téměř 700 nových komunálních zastupitelů strany Reform UK, vítězství Reform UK v doplňovacích volbách do parlamentu, dva regionální starostové Reform UK a deset rad ovládaných stranou Reform uk vedlo k orgiím osudových řečí a předpovědí historického zlomu, které by měly být slyšet i na Marsu.





Jsem opatrný, pokud jde o řeči o přelomu. Druhá světová válka se různě přelomově vyvíjela v prosinci 1941 (vstup USA do války), v listopadu 1942 (El Alamein nebo sovětské protiútoky severně a jižně od Stalingradu) a v červnu 1944 (Den D), ale dnes se chytře hovoří o přelomu, kdy se Němcům koncem roku 1941 nepodařilo dobýt Moskvu. Začal jsem věřit stejně tak v proces jako v událost, ale to dělá příběh méně uspokojivým.

Přesto, jak někteří z nás již dlouho upozorňují, pro určité hodnoty přestává být většinový volební systém nadmíru stabilním volebním systémem, který brzdí obnovu, ale zaručuje umírněnost, a stává se chaotickým, v němž mohou zvítězit konfliktní kandidáti, i když nemají většinovou podporu nebo něco podobného.

Nyní, když průzkumy veřejného mínění hovoří v neprospěch labouristů, když labouristé přišli o jedno poslanecké křeslo, a když v místních volbách dosáhli příšerných výsledků, je tlak na vládu, aby zpanikařila, téměř zdrcující.







Imigrace není a nikdy nebude tématem, v němž by labouristé mohli soutěžit s ultrapravicí. Ani labouristická ministryně vnitra Yvette Cooperová ve skutečnosti nevěří, že politika, jejímž jediným cílem je snížení imigrace, přinese zemi nějaký prospěch. Ne v krátkodobém a už vůbec ne v dlouhodobém horizontu.

Pokud chceme lepší vizuální stránku, pak ať vláda zahájí úsilí o zlepšení veřejné sféry od silnic přes parky a hlavní ulice až po lepší policejní dohled nad každodenní nízkou kriminalitou, která majitelům kol, uživatelům mobilních telefonů, majitelům obchodů a prodavačkám připadá jako pohroma. Dejte tuto práci nejcharismatičtějšímu členu vlády; to opravdu není nemožné. Návrhy, kdo by to mohl být, uvítáme níže.





John Harris: Anglická otázka se nyní netýká strany Reform UK ani stranické politiky: je to zuřivost, kvůli které už spolu nemůžeme mluvit.



V Alfordu v hrabství Lincolnshire bylo nezvyklé horko a podvečer přinesl na hlavní ulici a obytné uličky tohoto klidného tržního městečka spokojenou záři. Colin Matthews, žoviální bývalý učitel, si odbýval další směnu, snažil se přesvědčit lidi, aby mu dali další mandát místního konzervativního radního, a žasl nad výbuchy zuřivosti, s nimiž se setkával.



Matthews a několik jeho kolegů toryů mu vysvětlovali některé z důvodů vzteku místních lidí: vládní plány na výstavbu pylonů v polích u lincolnshirského pobřeží a předávání stále větších ploch půdy solárním farmám. Před hlavní hospodou ve městě mluvilo několik lidí o tom, že ve Skegness jsou ubytováni přistěhovalci, zatímco vojenští veteráni spí na ulici. Byla to podivná podívaná: intenzivní zuřivost v idylicky vyhlížejícím prostředí, z důvodů, které Matthews dobře chápe. „Tahle země je v háji,“ řekl.



Všechny - spolu se spoustou těch, kteří k volbám nešli - spojovala stejná hořkost a špatný pocit. 48 hodin před volebním dnem podal Luke Tryl, ředitel thinktanku More In Common, zprávu ze svých posledních skupin, jejichž názory zkoumal a které podle něj překypovaly „hněvem, sklíčeností nebo bídou nad stavem Británie, který se nezdá být udržitelný“. To je naprostá pravda a to, co tuto vlnu negativity zásadně způsobilo, může být mnohem jednodušší, než by si někteří lidé chtěli myslet.



Drahota v obchodech s potravinami, účty za obecní daně a jednání s daňovým úřadem poukazují na skutečnost, že lidi platí mnohem více za mnohem méně - což je jistě slovníková definice slova rozzuření. Snížení zimních příspěvků pro důchodce na palivo, jeden z těch vzácných politických příběhů, o nichž se dnes zmiňuje téměř každý, učinilo z vlády - pravděpodobně pro jistotu - zlou byrokracii, která se rozhodla ještě více vychýlit misky vah od základní spravedlnosti. A tyto distribuční běsy jsou kontextem mnoha stížností lidí na imigraci.



Existuje také zastřešující narativ o posledních dvou desetiletích. Po finančním krachu v letech 2007-8, falešném úsvitu brexitu, pandemii, válce na Ukrajině a pokračující krizi životních nákladů mají lidé pocit, že se život rovná jedné zatracené věci za druhou. V tomto kontextu bylo to nejhloupější, co mohli Keir Starmer a Rachel Reevesová po svém volebním vítězství učinit, když varovali, že se vše ještě zhorší. A jsme tady. Život se dál točí v kruhu a s každým ponurým otočením kola jsou Farage a jeho přátelé stále populárnější.



Činí tak navzdory zřetelné propasti mezi otázkami, o nichž obvykle hovoří, a tím, co by mohlo skutečně zlepšit životy milionů lidí. O víkendu se lídři strany Reform UK ozplývali nad tím, jak budou učit děti zázrakům britského impéria, zuřili nad zlem politiky rozmanitosti radnic a nad tím, jak hodlají bojovat proti zeleným investicím. V místech, kde budou nyní vládnout, se mezitím i uprostřed blahobytu stále vyskytují tytéž závažné problémy: vyčerpané místní služby, příšerná veřejná doprava, chronický nedostatek sociálního bydlení a nedostatek práce, která by naplňovala více než řízení dodávek nebo skládání balíků, které se do nich ukládají. Poukazovat na to neznamená přehlížet politiku kultury a identity, ale přesto: kdyby mainstreamoví politici začali konečně jednat v těchto otázkách, možná by začali být méně nenáviděni a nedůvěřiví.



To je v hrubých rysech obraz toho, jak by tento okamžik mohl proběhnout. Ale také mě napadá, zda se Anglie nezvratně nezměnila způsobem, kterému zatím nikdo z nás nerozumí. Když slyším, jak lidé vzdávají Faragovi hold jako „výbornému chlapovi“ a vidím, jak se celé ulice předhánějí, aby si ho vyfotily na mobil, spíš si říkám, co se stalo s naším starým známým detektorem blbosti. Už dávno nejsme zemí, kde se „není vhodné reptat“ - spíš naopak. Často mám navíc pocit, že kombinace polarizačních účinků sociálních médií a všech těch ekonomických křečí 21. století v nás zanechala zesílenou verzi starého národního problému: naší neschopnosti skutečně spolu navzájem mluvit a kolektivně vyjednávat o lepší zemi. Někdy se zdá, že všichni trpíme politickou obdobou silniční zuřivosti, která se projevuje buď marným křikem, nebo napjatým mlčením.







Zdroj v angličtině ZDE

Ve čtvrtek v anglických místních volbách byla účast nízká (hlasování v městě Hull představovalo 28 % účast) a podíl strany Reform UK z toho činil 31 %, což je chabý základ, na němž lze hovořit o Farageově premiérství v roce 2029.Všimněte si této informace při analýze výsledků zastupitelstev: „Průměrná vítězná většina v komunálních volbách 2025 činila pouhých 11,6 %. To překonává další rekord, neboť je nejnižší od roku 1914, přičemž nejbližšími srovnatelnými roky jsou roky 2005 a 2013“.Ale nyní britská ultra pravice nabízí? Kromě postranního hýření odmítáním opatření proti globálnímu oteplování a schopnosti kádrovat různá nepopulární rozhodnutí vlády je skříň prázdná. Pokud by tedy více utráceli nebo méně zdaňovali - kde se ty peníze vezmou?Proto se téměř každá diskuse o jakémkoli problému, do níž se v těchto dnech zapojí komentátoři pravice, v té či oné podobě vrátí k migraci. Tak například minulý týden se toryovský peer a vůdce brexitu Daniel Hannan na Twitteri vytasil s obviněním londýnského premiéra Sadiqa Khana z nutnosti mít protiteroristické patníky hyzdící veřejná místa a spojil to s Khanovou podporou liberální imigrační politiky. Tento nepříjemný logický skok - legální migranti rovná se potenciální teroristé - by Hannan ještě před pár lety neudělal, ale když už nám pomohl k brexitu, který i on sám považuje za beznadějný, co jiného mu zbývá?Labourističtí desátníci JonesoviStarmer nastoupil do úřadu loni v červenci s dost možná nejhorším ekonomickým dědictvím ze všech poválečných vlád a během několika měsíců musel čelit nadcházejícím důsledkům Trumpova znovuzvolení. Mohu poukázat na řadu věcí, které bych si přál, aby labouristé udělali jinak, většina z nich se týkala odvolání pravděpodobně zbytečných slibů daných před volbami, ale i kdyby se řídila mými moudrými radami, vláda by se stejně dostala do opravdu obtížné situace.Pokud jde o vizuální stránku věci, snížení počtu lodí překračujících hranice bude z velké části dosaženo usnadněním žádostí o azyl. Zastavení velmi nepopulárního využívání hotelů k ubytování žadatelů o azyl bude nejlépe dosaženo rychlejším vyřizováním žádostí. To bude vyžadovat trochu času a trpělivosti...Je vždy fér, když se země ptá, jaký druh migrace jí nejvíce prospívá, a podporuje ho, ale je kontraproduktivní pro ekonomiku a - ano - pro vitalitu národa usilovat o velké početní snížení počtu lidí, kteří sem přicházejí. Nic tím nezískáme a mnoho ztratíme. Mnohem lepší je přijmout přístup zaměřený na to, aby imigrace fungovala lépe jak pro migranty, tak pro stávající komunity.Chápu hrubé pokušení, ale demonstrativní deportace jen podnítí požadavky na další deportace. Tvrdé řeči vždycky přebijí ti, kteří se nebojí pískat na psy. Čím více ustupujete, tím více podněcujete myšlenku, že je to náš největší problém. A mimochodem, tím více se odcizujete té velké části veřejného mínění, která je v otázkách migrace liberální a intenzivně nesnáší řeči o deportacích. Hrozba pro labouristy nepřichází ani tak zprava, ale z levice a středu.Nejedná se o heroickou dobu, ale o dobu, která vyžaduje pochmurnou praktičnost. Chronická krátkodobost a plytký populismus, které charakterizovaly premiérství konzervativce Rishiho Sunaka, navazující na falešné sliby nového brexitového úsvitu, napomohly téměř úplnému vypořádání se s automatickou politickou loajalitou pro hlavní britské politické strany.Pokud chtějí labouristé nějakou vizi, musí to být vize realistická, založená na silných stránkách země a jejích potřebách, a ne na imaginární nesmiřitelnosti 30 % jejich voličů. Jsme národem technologických přizpůsobivců, velkých vědeckých inovací a institucí, důvěryhodných diplomatů, dynamického kulturního průmyslu. Vědcům, které Trump odvrhl a znevýhodnil, by zde mělo být nabídnuto místo.