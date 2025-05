Habemus Trump

5. 5. 2025 / Fabiano Golgo

Rok 2030 bude připomínán jako chvíle, kdy lidstvo, vyčerpavše všechny ostatní formy zábavy, obrátilo zrak k nebi a zeptalo se: „Co dál?“ Odpověď, nevyhnutelně, byla nebeský vtípek: Donald Trump, kdysi realitní magnát a poté vrchní velitel, se stal papežem. Rok 2030 bude připomínán jako chvíle, kdy lidstvo, vyčerpavše všechny ostatní formy zábavy, obrátilo zrak k nebi a zeptalo se: „Co dál?“ Odpověď, nevyhnutelně, byla nebeský vtípek: Donald Trump, kdysi realitní magnát a poté vrchní velitel, se stal papežem.

Duch svatý, zdá se, má smysl pro humor nebo přinejmenším slabost pro reality show. Oznámení přišlo prostřednictvím hologramu za úsvitu, Trumpova podoba se třpytila nad Náměstím svatého Petra jako pozlacené strašidlo. „Říkali, že to nejde,“ prohlásil, upravuje si zucchetto, které vypadalo, jako by bylo utkáno z 24karátového zlata. „Ale řeknu vám - tohle je nejluxusnější, nejobrovitější papežství v historii. Ti nejlepší lidé to říkají. Ohromné.“



Vatikán, ta starobylá citadela šeptaných intrik, prošel okamžitou renovací. Kočičí hlavy byly nahrazeny leštěným mramorem „pro lepší proudění davů“ a Apoštolský palác byl přejmenován na První Vatikán™. Kritici poukázali na nový obchod se suvenýry, kde si návštěvníci mohli koupit podepsané kopie Desatera („Velkými písmeny, stejně jako originál - velmi třídní“) a lahvičky „autentické Trumpovy svěcené vody“ (načerpané ze zavlažovacího systému golfového hřiště). Švýcarská garda, nyní oděná do karmínových sak ozdobených zlatými písmeny T, stála v pozoru a diskrétně googlovala „možnosti předčasného důchodu“.



I nauka prošla proměnou. Papežova inaugurační encyklika Deals Magni („Velké obchody“) zjednodušila spásu na věrnostní program. „Odpouštění hříchů? Máme úrovně,“ vysvětloval monsignore, rozdávající letáky. „Platinová vám zajistí tři mimořádné odpustky a rezervované místo při znovuzinscenování Poslední večeře. Velmi exkluzivní.“ Traditionalisté couvali, ale účast na mších se přes noc ztrojnásobila, zejména mezi těmi, kteří kadidlo vždy považovali za příliš jemné a dali přednost vůni laků na vlasy.



Teologické debaty nabraly nový… elán. Na tiskové konferenci se novinář zeptal, jak papež slučuje své čtyři rozvody s církevním učením. „Naprosté fake news,“ odpověděl, mávaje drahokamy posetou rukou. „Nikdy jsem se nerozvedl. To byly… strategické anulace. Velmi svaté. Nádherný proces.“ Když byl dotlačen k Matoušovi 19:6 („Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj“), pokrčil rameny. „Podívejte, Bůh je skvělý chlap. Jsme si blízcí. Ale občas je třeba přehodnotit podmínky.“



Papežů týdenní pořad Svatý učeň se stal globální senzací. Kardinálové soutěžili v úkolech jako „Navrhněte nejlepší katedrálu (Rozpočet: 3 denáry)“ a „Proměňte jeden chléb v pět - ale taky bez lepku“. Odměna? Prvotřídní biskupský úřad a zarámovaná fotografie papeže ukazujícího k nebi s popiskem „To je poklad!“. Sledovanost překonala i Super Bowl, načež puristé bručeli, že Svatý stolec se stal „trochu moc showbyznysem“.



A co samotný muž? Už plánuje expanzi. Kolují zvěsti, že vyjednává o převzetí Koptské církve („Fantastičtí lidé, ohromní mučedníci - nízké náklady“) a přejmenování postní doby na „Ultimátní duchovní restart. Velmi štíhlý. Velmi fit.“ Nové motto Vatikánu to říká za vše: In Hoc Signo Vinces…

