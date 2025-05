Krajně pravicový spojenec Donalda Trumpa si zajistil rozhodující vítězství v prvním kole opakovaných prezidentských voleb v Rumunsku

5. 5. 2025

George Simion se v druhém kole utká s centristickým starostou Bukurešti Nicușorem Danem



Ultranacionalista, který se staví proti vojenské pomoci Ukrajině, hanobí politiky EU a označuje se za „přirozeného spojence“ Donalda Trumpa, zvítězil v prvním kole opakovaných prezidentských voleb v Rumunsku a ve druhém kole se utká s centristou.



Po sečtení 99 % hlasů v neděli večer vedl George Simion, jehož krajně pravicová Aliance pro sjednocení Rumunů (AUR) vznikla během pandemie jako hnutí proti očkování, s pohodlným náskokem 40,5 % hlasů.



Daleko za ním se na druhém místě umístil bukurešťský starosta Nicusor Dan s 20,89 % a na třetím místě společný kandidát vládní koalice Crin Antonescu s 20,34 %. Ten po půlnoci uznal porážku a uvedl, že se jedná o „nezvratný výsledek“.



Dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů se utkají ve druhém kole voleb 18. května, téměř šest měsíců po zrušení původních voleb kvůli údajnému „masivnímu“ vlivu Ruska.



Po zveřejnění výsledků volebních průzkumů Simion řekl: „Není to jen volební vítězství, je to vítězství rumunské důstojnosti. Je to vítězství těch, kteří neztratili naději, těch, kteří stále věří v Rumunsko, svobodnou, respektovanou a suverénní zemi.“



Průzkumy veřejného mínění nejsou v Rumunsku příliš spolehlivé, ale několik z nich naznačuje, že Simion by mohla porazit Dana v druhém kole, ale čelil by těžšímu souboji s Antonescem, který je sice již deset let mimo politiku, ale je známou osobností.



Vítězství krajní pravice by mohlo vést k tomu, že Rumunsko, které hraničí s Ukrajinou a je členem EU a NATO, se odchýlí od své současné prozápadní politiky a stane se další destabilizující silou v rámci bloku a transatlantické obranné aliance.



To by také uvítali konzervativní nacionalisté v Evropě i mimo ni, včetně vysokých představitelů Trumpovy administrativy, jako je americký viceprezident JD Vance, který Bukurešť obvinil z popírání demokracie po zrušení původních voleb.



Tyto volby vyhrál Călin Georgescu, krajně pravicový nezávislý kandidát přátelský k Moskvě, který prohlásil, že na kampaň nevynaložil žádné prostředky. Volby byly zrušeny nejvyšším rumunským soudem poté, co odtajněné zpravodajské dokumenty odhalily údajnou ruskou operaci ovlivňování voleb.



V únoru byl Georgescu, který jakékoli protiprávní jednání popírá, vyšetřován mimo jiné pro nesprávné vykázání financování kampaně, zneužití digitálních technologií a podporu fašistických skupin. V březnu mu bylo zakázáno kandidovat v opakovaných volbách.



Rumunský prezident má polovýkonnou funkci s rozsáhlými pravomocemi v oblasti zahraniční politiky, národní bezpečnosti, výdajů na obranu a jmenování soudců. Zastupuje také zemi na mezinárodní scéně a může vetovat důležité hlasování v EU.





V Rumunsku, kde je průměrný příjem domácnosti třetinový oproti průměru EU, panují silné protisystémové nálady. Více než 30 % z 19 milionů obyvatel země je ohroženo chudobou a sociálním vyloučením a téměř 20 % pracovní síly pracuje v zahraničí.

Rumunsko dosud darovalo Kyjevu baterii protivzdušné obrany Patriot, cvičí ukrajinské stíhací piloty a od ruské invaze umožnilo vývoz 30 milionů tun ukrajinského obilí přes svůj černomořský přístav Constanta.





Zdroj v angličtině ZDE

Simion se označil za „umírněnějšího“ než Georgescu, ale opakovaně trval na „suverenitě“ Rumunska a vyzval Moldavsko a Ukrajinu, aby obnovily hranice Rumunska před druhou světovou válkou. V obou těchto zemích má zákaz pobytu.Na rozdíl od Georgesca Simion často kritizuje Rusko, ostře útočí na Brusel a chválí Trumpovy republikány v USA. Uvedl, že jeho cílem je vytvořit alianci zemí v rámci EU „v duchu Maga“.V neděli prohlásil, že pokud zvítězí, chce Georgesca přivést do vlády. „Existuje několik způsobů, jak může pan Georgescu vstoupit do vedení naší země, pokud to rumunský lid bude chtít, a my je využijeme,“ řekl Simion. „Můžeme vytvořit většinu a jmenovat ho premiérem, můžeme vypsat předčasné volby nebo vyhlásit referendum.“Rumunsko uspořádalo v prosinci parlamentní volby, ve kterých Simionova strana AUR a další krajně pravicové skupiny získaly 35 % křesel.Předčasné volby mohou být vypsány, pokud poslanci do 60 dnů odmítnou dvě navrhované vlády. Odborníci to považují za nepravděpodobné, protože se to dosud nikdy nestalo a vládní koalice středních sil se alespoň prozatím jeví jako jednotná.Simion uvedl, že pokud bude zvolen, odhalí, „kolik jsme přispěli k válečnému úsilí na Ukrajině na úkor rumunských dětí a našich seniorů“.