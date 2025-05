Trump odřízl veřejnoprávní televizi a rozhlas od financování

Trumpovo zdůvodnění, že tyto stanice šíří zaujatost, je stejně chatrné jako předvídatelné. Širší vzorec jeho administrativy - omezování financí knihovnám, muzeím, univerzitám a nyní veřejnoprávním médiím - odhaluje nesnášenlivost vůči jakékoli instituci, která odolává gravitaci jeho osobních resentimentů. Zničit PBS a NPR, dvě entity vrostlé do struktury amerického života po desetiletí, však znamená vandalství vůči něčemu vzácnému: mostu přes propast partajního štěpení.



Veřejnoprávní vysílání dlouho sloužilo jako důkaz občanské skromnosti, kterou Trump opovrhuje. Od svého vzniku bylo tichou odpovědí na představu, že každý kout kultury musí být zmonetizován nebo zpolitizován. Sesame Street na PBS učila generace dětí počítat ne jako republikány nebo demokraty, ale jako zvídavé lidské bytosti. Regionální zpravodajství NPR propojuje farmáře v Nebrasce jako měšťany v New Yorku a připomíná nám, že „veřejnost“ ve veřejnoprávních médiích zahrnuje všechny. Tyto instituce nejsou dokonalé, ale jejich poslání - vzdělávat, informovat a povznášet - je zakořeněno v idealismu, který přesahuje pomíjivé politické agendy.

V roce 1969 hrozilo americké veřejnoprávní televizi PBS drastické snížení rozpočtu z 20 na 10 milionů dolarů. Fred Rogers, tvůrce pořadu Sousedství pana Rogerse, předstoupil před senátní výbor, aby obhájil její smysl. Předseda výboru, senátor John Pastore, byl známý svou neústupností. Rogers však svou laskavou a upřímnou řečí o důležitosti emocionální výchovy dětí přesvědčil i jeho. Přednesl text své písně „Co dělat s hněvem, který cítíš?“ a vysvětlil, jak televize pomáhá dětem porozumět světu. Pastore, dojatý, prohlásil: „Jsem tvrdý chlap, ale teď mi běhá mráz po zádech. Těch 20 milionů máte.“ Financování PBS bylo schváleno. Rogersův klid a lidskost změnily náladu ve sále za pět minut - a zachránily veřejnoprávní média pro generace dětí. May 1, 1969: Fred Rogers testifies before the Senate Subcommittee on Communications - YouTube Výmluvné je, že Trumpův příkaz přichází v době soudních sporů o jeho propouštění členů správní rady Korporace pro veřejné vysílání (CPB) a poté, co soudy zablokovaly jeho dřívější pokusy umlčet globální média jako Hlas Ameriky. Soudy opakovaně poukázaly na společný motiv: nejde jen o politický boj, ale o odmítnutí ústavní rovnováhy moci. Kongres schvaluje finance; prezident zákony vykonává, nepřepisuje je, aby uspokojil své osobní zášti.Konzervativci by ze všech lidí měli chápat hodnotu institucí, které spojují generace. Edmund Burke, duchovní otec konzervatismu, psal o společnosti jako o partnerství „mezi živými, mrtvými a těmi, kdo se mají narodit“. PBS a NPR jsou ztělesněním tohoto partnerství - správci kultury, vědy a občanského dialogu. Vymazat je znamená upřednostnit momentální ego nad kontinuitou pospolitosti.Je v tom hlubší ironie. Mnoho z 1 500 místních stanic PBS působí ve venkovských a konzervativnějších oblastech, kde poskytují vzdělávací pořady, varování před katastrofami a nestranné zprávy místům, která komerční sítě často opomíjejí. Pokud je „lokálnost“ konzervativní ctností, proč přetínat spojení s těmito komunitami? Odpověď samozřejmě je, že nejde o ideologii - jde o kontrolu. Když vůdce nesnese nezávislé hlasy, zaměňuje nesouhlas se zradou.Paula Kergerová, generální ředitelka PBS, připomněla, že systém stojí na „dvoustranné podpoře“, což je dokladem toho, že veřejnoprávní média byla historicky vzácným projektem, který nepatří žádné straně, ale oběma je drahý. Že Trump tuto křehkou shodu podkopává, vypovídá o vládní filozofii alergické na pluralitu.Demokracie umírají v kakofonii polarizace nebo v tichu podřízenosti. Veřejnoprávní média, se všemi svými nedostatky, představují třetí cestu: fórum, kde mohou koexistovat rozmanité příběhy národa bez křiku. Zrušit jejich financování není jen zrušit pár televizních pořadů nebo rozhlasových reportáží. Je to vzdát se kousku duše demokracií.