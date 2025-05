Trumpova éra „měkké eugeniky“: slabí ať onemocní a zemřou, chytří ať se množí

5. 5. 2025

Jádrem všech politik Trumpovy administrativy je filozofie „měkké eugeniky“ - myšlenka, že pokud zrušíte služby zachraňující život, pak přežijí jen silní, píše Derek Beres.



Anglický polyhistor Francis Galton formuloval koncept eugeniky v roce 1883. Inspirován šlechtěním zvířat Galton podporoval lidi s „žádoucími“ vlastnostmi, aby se rozmnožovali, zatímco lidi s „nežádoucími“ vlastnostmi od toho odrazoval nebo jim v tom bránil. Protože sociální a intelektuální vlastnosti jsou dědičně „fixovány“, domníval se, že některé skupiny jsou přirozeně nadřazené. Galton vytvořil rasovou hierarchii, na jejímž vrcholu stáli bílí Evropané. s.Anglický polyhistor Francis Galton formuloval koncept eugeniky v roce 1883. Inspirován šlechtěním zvířat Galton podporoval lidi s „žádoucími“ vlastnostmi, aby se rozmnožovali, zatímco lidi s „nežádoucími“ vlastnostmi od toho odrazoval nebo jim v tom bránil. Protože sociální a intelektuální vlastnosti jsou dědičně „fixovány“, domníval se, že některé skupiny jsou přirozeně nadřazené. Galton vytvořil rasovou hierarchii, na jejímž vrcholu stáli bílí Evropané.



Eugenika se od té doby projevuje různými, vždy tragickými způsoby. Jako první přicházejí na mysl pokusy o genocidu a nucenou sterilizaci, ačkoli 20. století přineslo koncept měkké eugeniky: nenucené metody snižování určitých stavů prostřednictvím individuální volby a lékařského poradenství. „Měkká“ eugenika, zpopularizovaná v knize Nancy Stepanové Hodina eugeniky z roku 1991, se uskutečňuje nepřímými, environmentálními a výchovnými zásahy, zatímco ‚tvrdá‘ eugenika se vyznačuje přímými biologickými zásahy (například sterilizací). Od té doby se tento termín rozšířil v diskusích o genetických technologiích, prenatálním screeningu a fyzické zdatnosti.



Vstupte do debaty s Robertem F. Kennedym mladším, americkým ministrem zdravotnictví, který pravidelně lamentuje nad „tehdejší dobou“ svého mládí, když říká, že cukrovka a autismus byly téměř neslýchané a míra obezity byla mnohem nižší. (Ve svých předvolebních videích to často dělal nad dobovými záběry bílých těl rozpláclých na pláži). Kennedy je zastáncem života v harmonii s přírodou, bez zátěže „jedovatých“ potravinářských přísad, hnojiv, kuchyňských olejů a nejtoxičtější chemie ze všech: vakcín.



Kennedyho krátkozraký důraz na osobní zodpovědnost jako hlavní hnací sílu zdraví znamená, že je mu v lepším případě lhostejné, v horším případě vítá myšlenku, že ti, kteří jeho rad nedbají, mohou zemřít.



Zdraví však nikdy není jednoduché. Tím, že se Kennedy vyhýbá diskusi o vzdělání, zaměstnání, sítích sociální podpory, ekonomickém statusu a geografické poloze - sociálních determinantech, které, jak se shodují odborníci na veřejné zdraví, ovlivňují zdravotní výsledky -, v souladu s předními vlivnými představiteli v oblasti wellness praktikuje měkkou eugeniku.



Není jediným členem Trumpovy administrativy, který tak činí. Zdá se, že rostoucí šílenství kolem imigrace je poháněno touhou formovat genetickou skladbu obyvatelstva. Muskovy škrty v zahraniční pomoci již vedou k nárůstu dětské úmrtnosti a případů HIV a malárie v Africe (dalším hlavním politickým angažmá Trumpovy administrativy ve vztahu k Africe bylo nabízení statusu uprchlíka bílým Jihoafričanům).



Jádrem všech těchto politik je měkké eugenické myšlení - myšlenka, že pokud odejmete život zachraňující zdravotní péči a služby zranitelným, můžete nechat přírodu, aby rozhodovala a přežijí jen silní.



Kennedyho hnutí „Maha“ („Make America healthy again“) neprosazuje nucené sterilizace ani masové umírání. Jejich postoj je spíše pokrčením ramen a povzdechem než bojovým pokřikem. Když Kennedy tvrdí, že autismus je horší než covid-19, protože ten zabíjí jen „staré lidi“ a „metabolicky zdraví“ lidé na něj neumírají, nebo když jeden ze spolupracovníků Maha tvrdí, že spalničky jsou „z imunologického hlediska nezbytným přechodovým rituálem“, slyšíte jazyk měkké eugeniky. Nenechte vakcíny chránit všechny, místo toho nechte vybíjet slabé a nemohoucí, aby silní přežili a zvěčnili se.



Jak můžeme být zdravější bez zdravotní péče? Kennedy opakovaně svaluje odpovědnost za nemoci na stravu a životní styl a zároveň minimalizuje roli sociálních služeb a lékařů. Tvrdil, že odstraněním chemikálií z potravin by „náš národ okamžitě ozdravěl“, a vyslovil myšlenku použít peníze vynaložené na Ozempic na zajištění „členství v posilovně pro každého obézního Američana“. Podle jeho názoru jsou důvodem, proč jsme na tom tak špatně, nezdraví lidé - nikoli systém, který nezdravým lidem brání v přístupu ke zdravým potravinám a lékařské péči.



Je sice pravda, že správná výživa a pravidelný pohyb jsou důležitými faktory, ale Kennedy nejenže přidává důraz na osobní, nikoliv veřejné řešení zdravotních problémů, ale decimuje veřejné možnosti. Agentura s rozpočtem 2,6 bilionu dolarů, na kterou Kennedy dohlíží, nedávno propustila čtvrtinu svých zaměstnanců a zrušila celá oddělení, jejichž úkolem bylo zabývat se vícerozměrnými environmentálními a sociálními faktory, které přispívají k dobrému zdravotnímu stavu.



Jeho postup při řešení nejhorší epidemie spalniček za několik generací je příkladem jeho měkkého eugenického myšlení. Nepravdivě prohlásil, že vakcína proti spalničkám „velmi rychle slábne“, vede „každoročně k úmrtí“ a neprošla důkladným hodnocením bezpečnosti. Tvrdí také, že je „velmi obtížné“, aby zdravý člověk zemřel na spalničky, a zároveň chválí lékaře, kteří léčí děti nakažené spalničkami vitaminem A. Pokračuje v tom i v době, kdy se v texaských nemocnicích začalo objevovat malé množství dětských pacientů trpících toxicitou vitaminu A, což je důsledek nadužívání tohoto vitaminu, pravděpodobně v důsledku přijímání mylných informací o jeho účinnosti.



Díky klesající proočkovanosti by se spalničky (spolu se zarděnkami a dětskou obrnou) mohly brzy stát endemickým onemocněním. Situace se nyní zdá být natolik hrozivá, že Kennedy provedl zjevný obrat a napsal, že „nejúčinnějším způsobem prevence šíření spalniček je vakcína MMR“, ale od té doby tento postoj zase podkopal. Tento týden nepravdivě prohlásil, že vakcína obsahuje „zbytky potraceného plodu“.



Pak je tu autismus, neurovývojové onemocnění, které se studuje již více než sto let. Odborníci se domnívají, že zvýšený výskyt je způsoben rozšířením diagnostických kritérií, lepší informovaností a lepší identifikací případů. S poruchou autistického spektra je silně spojeno více než 250 genů. Přesto Kennedy během nedávné tiskové konference autismus nesprávně označil za „nemoc, které lze předcházet“, označil ho za epidemii podobně jako spalničky a obvinil odborníky z „popírání epidemie“. Poté prohlásil: „Geny nezpůsobují epidemie; mohou poskytnout zranitelnost, ale potřebujete k tomu toxin z prostředí.“



Tento jazyk se shoduje s dlouhodobým přesvědčením, že thimerasol, organická sloučenina používaná jako konzervační látka v některých vakcínách, způsobuje autismus, přestože tato konzervační látka byla z vakcín z velké části odstraněna v roce 1999 - a ani tehdy nebyla souvislost prokázána. Přesto se zdá, že Kennedy je pekelně odhodlán tyto dvě věci spojit: pověřil známého antivaxera Davida Geiera „výzkumem“ souvislosti, která bude zřejmě „objevena“ do září. V roce 2011 byl Geier potrestán za provozování lékařské praxe bez licence poté, co autistickým dětem aplikoval léky blokující pubertu.



Kennedy během svého projevu uvedl jako důkaz epidemie neverbální děti, které tvoří zhruba čtvrtinu autistů. Tím, že autismus opakovaně označuje za nemoc a slibuje „odstranění těch expozic“, které ho údajně způsobují, naznačuje, že odchylka ve funkci mozku je nečistota, kterou je třeba z genofondu vymýtit. Jeho přesvědčení, že v době jeho mládí autismus neexistoval, je rovněž mylné. V té době se jednalo o podtyp schizofrenie - autismus se stal samostatnou diagnózou až v roce 1980.



Vymyšlená rétorika, která Kennedyho upřednostňovala v protichůdných wellness prostorách, padá, když stojí v čele národního zdravotnického aparátu. Tragické je, že není jedinou osobou v administrativě, která prosazuje měkkou eugeniku.



Obviňování slabých z jejich vlastní nemoci je jednou polovinou mince měkké eugeniky. Druhou je povzbuzování domněle silných, aby se více rozmnožovali, čímž se dostáváme k Elonu Muskovi. Musk se často odvolává na IQ, chybné a dlouho diskutované měřítko inteligence. Jeho horečnatý sen o rozpadající se civilizaci může být zachráněn pouze tehdy, když „chytří“ lidé vypumpují více dětí. Co představuje chytrý člověk, výslovně neuvádí, ačkoli v tech-natalistických kruzích se obvykle zrcadlí podnikatelé, kteří vyhlašují mandát. Za tímto účelem Musk personalizoval svou obhajobu pronatalismu výzvou, aby pomohl „osít Zemi více lidskými bytostmi s vysokou inteligencí“.



Správný program pronatalismu by mohl být ozvěnou nedávného prohlášení maďarského premiéra Viktora Orbána, že ženy s dalšími dvěma dětmi už nikdy nebudou muset platit daň z příjmu. Trumpova administrativa se však zaměřuje na odebírání sociálních služeb, i když deklaruje potřebu většího „setí“. Trumpem navrhovaný „bonus za dítě“ ve výši 5 000 dolarů není příliš velkou pobídkou, když průměrné náklady na porod činí 18 865 dolarů.



Muskovo podivné zaměření na plození dětí ignoruje komplexní socioekonomické, kulturní a genderové faktory rovnosti, které přispívají ke snižování porodnosti. Kdyby mu skutečně záleželo na zvýšení porodnosti, nevzal by motorovou pilu na USAID a nevybíravě by neodřízl základní služby v problémových regionech. Tyto škrty již způsobily úmrtí dětí ve válkou rozvráceném Chartúmu, kde bylo uzavřeno více než 300 vyvařoven v důsledku uzavření pohotovostních místností.



Muskův oblíbený projekt, „ministerstvo vládní efektivity“ (Doge), snížil 86 % finančních prostředků USAID spojených s programy mateřského a dětského zdraví (MCH), což způsobilo, že 16,8 milionu těhotných žen ztratilo přístup ke službám a 11,3 milionu novorozenců k poporodní péči. Zmizelo také financování dětských vakcín, což zvýšilo riziko úmrtí na spalničky, dětskou obrnu a záškrt. Muskova neoficiální organizace snížila rozpočty na léčbu zápalu plic a průjmu pro 14,8 milionu dětí, což jsou dvě hlavní příčiny úmrtí dětí mladších pěti let. Došlo k zásadnímu narušení programů boje proti HIV, tuberkulóze a malárii, což jsou významné příčiny dětské úmrtnosti v zemích s nízkými příjmy. Odhaduje se, že v příštích 15 letech může díky Doge zemřít 25 milionů lidí. Takové krveprolití má smysl pouze tehdy, pokud tyto životy nepovažujete za hodnotné.



Kennedy a Musk jsou v této otázce zajedno. Kromě všech těch chronických nemocí, za které jsou údajně zodpovědná potravinářská barviva, Kennedy obviňuje barviva také z poklesu počtu spermií. Taková pseudověda z pohledu politiky selhává. Namísto pomoci již narozeným dětem snižuje administrativa financování programu Head Start, který poskytuje služby raného vzdělávání pro více než 800 000 rodin. Granty HHS, které financují denní péči, poradenství a služby pro děti se zdravotním postižením, jsou také rušeny. To odpovídá dlouhodobému postoji proti potratům: zajistit, aby se děti narodily, a pak se o ně okamžitě přestat starat tím, že se omezí všechny sociální služby.



Navzdory relativní geografické izolaci není Amerika vůči globálním epidemiím imunní. Odborníci předpovídají, že důsledky škrtů v mezinárodní pomoci si nevyhnutelně najdou i USA. Až se tak stane, dopadnou na nejzranitelnější Američany, včetně seniorů, lidí se zdravotním postižením, obyvatel s nízkými příjmy, lidí s chronickými nemocemi a HIV a těch, kteří jsou závislí na programech veřejného zdravotnictví. To nás opět nutí k zamyšlení, čí životy si Musk a Kennedy cení.



Veřejné zdravotnictví je příliš laskavé



Kennedy často srovnává výsledky amerického zdravotnictví s jinými zeměmi. Nikdy však nezmíní, že všechny tyto země nabízejí socializované zdravotnictví. Když byl Kennedy na toto téma dotázán při slyšeních o jeho potvrzení, řekl Berniemu Sandersovi, že všeobecné zdravotnictví není spravedlivé.



Kennedy uvádí příklad kuřáků. Měli by si dlouholetí kuřáci zasloužit stejné výhody jako někdo, kdo cvičí a jí ekologicky? Ne, říká Kennedy. Na pravidlech záleží. Právě teď CDC každoročně posílá státům miliardy dolarů na prevenci tabáku ve snaze dostat se k hlavní příčině kouření, která je silně spojena se sociálními determinantami. Kennedy není těmito přístupy nadšen. Dává přednost mentalitě svépomoci, což je základní součást propagandy reaganomiky: zdraví jednotlivce je osobní zodpovědnost. Pokud to nezvládáte, neměli byste dostávat stejné výhody jako ti, kteří to zvládnout mohou. Kennedyho poradce a bývalý stážista v Heritage Foundation Calley Means tvrdí, že poskytování většího přístupu ke zdravotní péči lidem jen podporuje nefunkční systém.



Přesto představitelé veřejného zdravotnictví doporučují všeobecnou zdravotní péči, aby se zlepšily zdravotní výsledky, zejména v marginalizovaných komunitách. V tom spočívá ta lstivá ruka v oblasti wellness: Maha aktivisté využívají údaje o špatných zdravotních výsledcích, které se týkají převážně komunit s nižšími příjmy a menšin, aby kázali o osobní odpovědnosti (a často prodávali neověřená řešení, jako jsou doplňky stravy, které si mohou dovolit pouze bohaté skupiny obyvatel).



V tomto smyslu Maha dokonale napodobuje Trumpův deregulační étos: omezuje sociální služby pro zranitelné skupiny obyvatel a zároveň papouškuje populistické výrazy, které dále pomáhají upevňovat moc nejbohatších. Fantazie privilegované rasy z 19. století je živá i v Kennedyho touze po Americe jeho mládí, kterou mu umožňuje okruh vlivných kontrariánských lékařů podobně hypnotizovaných romantizovanou minulostí, která nikdy neexistovala.



Ve své knize Control: The Dark History and Troubling Present of Eugenics píše genetik Adam Rutherford: „Obdiv ke klasickému světu a neustálý nářek nad jeho zánikem se táhne eugenickým hnutím jako šev.“ Kennedyho vize zdravé Ameriky se podobá mýtickému Kamelotu, který po generace pohlcoval představivost jeho rodiny. Jenže jeho verzí je wellness farma, kde má každý přístup ke kettlebellu a masu z volného chovu. Pokud se ocitnete mimo oplocenou zahradu, hodně štěstí při překonávání příkopu.







