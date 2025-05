Světový den svobody tisku 2025: „Koktejl pro dezinformovaný svět": proč jsou Čína a Rusko nadšené Trumpovými útoky na média

3. 5. 2025

Dnes, na Světový den svobody tisku, zaznívají varování, že pokusy USA ustoupit od podpory nezávislé žurnalistiky budou mít dalekosáhlé důsledky



Když Donald Trump v březnu vydal exekutivní příkaz, který vedl k uzavření Hlasu Ameriky (VOA) - celosvětového vysílání, jehož kořeny sahají až k boji proti nacistické propagandě -, rychle získal podporu osobností, které nejsou zvyklé spojovat se s žádnou americkou administrativou.



Trump nařídil, aby americká Agentura pro globální média, federální agentura, která financuje VOA a další skupiny podporující nezávislou žurnalistiku v zahraničí, byla „v maximální míře v souladu s platnými zákony“ zrušena. Toto rozhodnutí náhle zastavilo vysílání ve 49 jazycích pro více než 425 milionů lidí.



Dříve se stávalo, že Spojené státy vyvíjely tlak na jiné země kvůli podkopávání svobody projevu ... už to nedělají.



V Moskvě to Margarita Simonyanová, autoritářská šéfredaktorka státní televizní stanice RT, to označila za „úžasné rozhodnutí". Global Times, anglicky psané čínské státní médium, se rozplývaly nad tím, že Bílý dům se vysílání zbavil „jako špinavého hadru" a ukončil jeho „propagandistický jed". Ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev, jehož režim je obviňován z potlačování politické opozice, označil Trumpův krok za „velmi slibný".



Na domácí scéně Trump i nadále útočí na média, ať už tím, že žaluje média včetně CBS News a ABC , snaží se zablokovat politický přístup Associated Press do Bílého domu nebo zrušit National Public Radio a Public Broadcasting Service - instituce, které označil za „radikální levicová monstra“.



Pro mnoho vysokých představitelů médií po celém světě se misky vah převážily: autoritářské režimy jsou povzbuzeny americkou administrativou, která nejenže útočí na média doma, ale také se stahuje z boje za svobodné informace v zahraničí.



V době, kdy si svět 3. května připomíná Den svobody tisku, pozorovatelé varují, že v zemích, kde jsou svobodná média slabá, bude mít americký ústup z tohoto geopolitického vyvažování dalekosáhlé důsledky.



Kromě VOA, která byla založena v roce 1942 na vrcholu druhé světové války a vysílá v téměř 50 jazycích, Trump zrušil financování Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda (RFE/RL), které bylo založeno během studené války a vysílá do zemí včetně Běloruska, Ruska a Ukrajiny.



Vedoucí arabskojazyčného zpravodajství Alhurra, které je financováno USA, Jeffrey Gedmin uvedl, že rozhodnutí o snížení počtu zaměstnanců a služeb „umlčí hlas Ameriky na Blízkém východě“.



Současně se objevují signály, že svoboda médií se zhoršuje i jinde: zatýkání a deportace novinářů v Turecku, včetně zpravodaje BBC Marka Lowena, a hrozivé varování před ohrožením svobody tisku v Srbsku.



Marty Baron, bývalý redaktor deníků Boston Globe a Washington Post, říká: „Dříve Spojené státy vyvíjely tlak na země, které podkopávaly svobodu projevu a omezovaly svobodu tisku. Bylo to něco, za čím si vláda Spojených států skutečně stála, a byla také považována za vzor svobody projevu.



„Nyní USA za vzor vůbec považovány nejsou. Autoritářští vůdci nebo ti, kteří chtějí být autokraty, poznali, že se jim ze strany Spojených států dostane naprosto nulového tlaku. V podstatě to dalo ostatním zemím svolení k tomu, aby byly v útocích na tisk mnohem agresivnější.





„Myslím, že to bezpochyby dodalo odvahu dalším vůdcům po celém světě. I v jiných zemích jsme svědky vzestupu autoritářství,“ dodává.





„Trump prokázal, že je opravdu zručný v ničení věcí, a vede kampaň za zničení nezávislého tisku.“





Zdroj v angličtině ZDE

Hlavní národní zpravodaj VOA Steve Herman upozorňuje, že VOA byl v některých zemích často jediným spojením s USA. „Ve více represivních společnostech, kde není absolutně žádná alternativa, jak získat zprávy, a nemůžete se dostat na internet, by mě zajímalo, co si ti lidé myslí, že se stalo ve Spojených státech. Pro ně Spojené státy doslova zmizely."

Herman označuje snahu o zrušení VOA a dalších mediálních subjektů za „ústavní nouzi" a dodává, že od bývalých posluchačů slyšel, že již našli na některých dříve Amerikou používaných frekvencích čínské vysílání.

Přestože federální soudce zablokoval pokus o zrušení VOA, RFE/RL a dalších spřízněných organizací, nejistota trvá a očekává se, že se Trump odvolá . EU mezitím nebyla schopna zasáhnout a nahradit ztracené finanční prostředky.

Likvidace médií financovaných z USA přišel ve stejné době, kdy zahraniční vysílání BBC, BBC World Service, které rovněž hrálo významnou roli při zprostředkování nezávislých médií posluchačům, čelí vlastnímu finančnímu tlaku v důsledku snížení koncesionářských poplatků v Británii.

Jonathan Munro, globální ředitel zpravodajství BBC, říká: „Tři čtvrtiny zemí na celém světě nemají svobodná média a toto číslo se nezlepšuje, ale zhoršuje.

„Nejde jen o nedostatek svobodných médií. Jde o aktivní a agresivní pochod dezinformací, které lidem přicházejí na mobil 24 hodin denně. To je koktejl pro velmi špatně informovanou nebo dezinformovanou globální populaci."

Munro říká, že autoritářské režimy již reagovaly na ústup Západu a posilují svou vlastní přítomnost.

„Zejména Čína a Rusko mají skutečné ambice," říká. „Írán a Turecko jsou rostoucími hráči v tomto prostoru, Číňané jsou velmi aktivní na afrických trzích, Rusové jsou velmi aktivní na Blízkém východě, stejně jako Číňané. Obě země jsou stále aktivnější v Latinské Americe."

Vzhledem k Trumpovu počátečnímu odhodlání potlačit média doma a zneškodnit svobodná média podporovaná USA v zámoří mohou být některé způsobené škody nevratné, říká Baron.

„Je to vysoce destruktivní, bez jakéhokoli dobrého zdůvodnění a bude velmi těžké se z toho vzpamatovat.