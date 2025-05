Trump a dohoda o minerálech s Ukrajinou

2. 5. 2025 / Jiří Hlavenka

čas čtení 1 minuta

Poznámka k dohodě o minerálech, čili jak vypadá trumpistický Art of the Deal



Podle všeho, co jsem četl, je dohoda _VELMI_ slušná pro Ukrajinu. Žádné splátky dluhu. Společný fond, výnosy reinvestované. Peníze hlavně do nové explorace (která je velmi nákladná a Ukrajina sama na ni možná ani nemá prostředky, finanční, technické, lidské).



Není divu, že na ni Ukrajina kývla, ale proč na ni kývli trumpoši? Jednoduše. Poznámka k dohodě o minerálech, čili jak vypadá trumpistický Art of the DealPodle všeho, co jsem četl, je dohoda _VELMI_ slušná pro Ukrajinu. Žádné splátky dluhu. Společný fond, výnosy reinvestované. Peníze hlavně do nové explorace (která je velmi nákladná a Ukrajina sama na ni možná ani nemá prostředky, finanční, technické, lidské).Není divu, že na ni Ukrajina kývla, ale proč na ni kývli trumpoši? Jednoduše.



Trump se jako vždy chvástal, jaký je dealmaker a že teda udělá mega big dohodu, né jako ten hloupý Bajdn, prostě fakt úžasný obchod, který udělá emeryku znovu velkou, zlatý věk, znáte to.



No a Ukrajina řekla ne na první návrh, a jasné ne na druhý (totálně vyděračský) návrh. To je jediné, co Trump umí: dát vyděračský návrh a po odmítnutí ještě 5x přitvrdit, vyšikanovat. Ukrajina se nedala.



No a Král Donald najednou vypadal jak blbec, který neumí udělat ten deal, kterým se pořád chvástal. Donalde, kde je ta dohoda, kde je ten tvůj deal, co? Kdy to uvidíme?



Tady! Tady je ten můj deal! Jsem skvělej, nejlepší dealmaker! Maga kult se může pominout nadšením, Donald to dokázal.



Samozřejmě už nikdo z Maga kultu nebude zkoumat detaily. Moc složitý! Mega deal! Holé věty! Big, big deal! Very good! Great!



Ukazuje se, že povodit Doníka na špagátku je vlastně úplně jednoduché. Stejně tak to časem dopadne se cly, Čínou a podobně. Hlupáka si povodíte vždycky, i když má v ruce tu největší palici na planetě.



Ještě podotek: Trumpovi samozřejmě nejde o "velkou Ameriku", to snad vysvětluji samozřejmost. Je mu úplně jedno, jestli Amerika zbohatne nebo zchudne, jestli zbohatnou nebo zchudnou Američané a podobně. Jde mu jenom o to, jestli bude zítra taky v televizi a jestli bude Maga kult hýkat nadšením nad jeho božskou velikostí.

0