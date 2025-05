Propadá se Anglie do ultrapravice? Farageova strana Reform UK zvítězila v Runcornu o šest hlasů

2. 5. 2025

čas čtení 5 minut





Výsledek zvýší obavy labouristické vlády, že by v příštích parlamentních volbách mohla ztratit desítky poslanců ve prospěch strany Nigela Farage.



Strana Nigela Farage Reform UK dramaticky zvítězila v doplňovacích volbách v Runcornu a Helsby o pouhých šest hlasů, čímž zasadila ránu premiérovi Keiru Starmerovi.

1. května se v Anglii konaly komunální volby a v jednom volebním okrsku doplňovací poslanecké volby, kde byl donucen odstoupit labouristický poslanec, který na ulici fyzicky napadl jednoho voliče. Upozornění: Komunální volby v Anglii jsou známé malou volební účastí, takže se v nich projevují extremistické tendence

Ultrtapravicová strana v prvním plnohodnotném volebním testu Starmerovy vlády v Runcornu a Helsby těsně převálcovala labouristy, kteří ta měli většinu 14 700 hlasů, a stanovila tak nový rekord nejmenší většiny v doplňovacích parlamentních volbách od konce druhé světové války.

Ultrtapravicová strana v prvním plnohodnotném volebním testu Starmerovy vlády v Runcornu a Helsby těsně převálcovala labouristy, kteří ta měli většinu 14 700 hlasů, a stanovila tak nový rekord nejmenší většiny v doplňovacích parlamentních volbách od konce druhé světové války.



Výsledek, který přišel v noci, kdy se očekávalo, že strana Reform UK získá stovky křesel v komunálních radách po celé Anglii, následoval po 17% odklonu od labouristů ve prospěch Farageovy strany.



Po přepočítání hlasů, které zpozdilo vyhlášení o tři hodiny, získala Sarah Pochinová z Reform UK 38,6 % hlasů - což činilo 12 645 hlasů, o šest více než labouristé, a jednalo se tak o jeden z nejmenších rozdílů vítězství v nedávné politické historii Spojeného království.



Konzervativci se propadli z 16 % hlasů v loňských parlamentních volbách na 7 % v tomto klání a těsně skončili před zelenými na třetím místě.



Ostře sledovaný souboj byl označován za první skutečný test Farageovy schopnosti proměnit rostoucí popularitu své strany v křesla v parlamentu.



Pochinová, bývalá konzervativní radní a místní magistrátní úředníce, se stala první poslankyní za hrabství Cheshire po 52 letech, která nezastupuje Labouristickou stranu a která bude zastupovat město Runcorn.



Při příchodu do sčítacího střediska, kde v pátek v šest hodin ráno vyhlásil své vítězství, Farage řekl: „Tady i v celé zemi vidíte velký příklon k nám, od labouristů na severu a konzervativců v Midlands a na jihu. Je to fascinující.“



Dodal: „Pro hnutí, pro stranu je to velmi, velmi velký okamžik, o tom není pochyb, a děje se to všude.“



Farage řekl, že výsledek vyslal jasný signál, že „my jsme nyní opozice“ a že pokud voliči podpoří konzervativce, pak „prostě dostanou labouristickou vládu“.



Navzdory nepatrnému rozdílu vítězství výsledek zvýší obavy labouristických poslanců, že by v příštích parlamentních volbách mohli přijít o desítky křesel ve prospěch této tvrdě pravicové populistické strany. Kandidátka labouristů Karen Shoreová odmítla hovořit s médii.



Tyto poslanecké volby v hrabství Cheshire byly vyvolány rezignací labouristického poslance Mikea Amesburyho, který byl na začátku tohoto roku odsouzen za úder pěstí jednomu voliči.



Farageova strana se snažila učinit z přistěhovalectví klíčové téma v tomto převážně bílém britském koutě severozápadní Anglie a konstruovala obavy z malých lodí připlouvajících s imigranty, z domů s více obyvateli a dokonce i z tureckých holičů.



Reform UK také zaútočila na labouristy, kteří snížili zimní příspěvek na palivo pro důchodce - což je problém, který voliči opakovaně vznášeli -, stejně jako na předčasné propouštění vězňů v důsledku absolutní krize v britských věznicích, vyvolané donedávna vládnoucími konzervativci, a rostoucí náklady za energie.



Zdálo se, že taktika Reform UK zabrala, vynesla jí pátého poslance a vytvořila vážného soupeře pro obě hlavní britské strany.



Výsledek zřejmě potvrzuje nedávné průzkumy veřejného mínění, které naznačovaly, že protievropští populisté jsou na nejlepší cestě svrhnout v příštích parlamentních volbách historický britský systém dvou stran.



Přestože okrsek Runcorn a Helsby patřil k nejbezpečnějším poslaneckým okrskům labouristů, strana od počátku čelila výzvě získat voliče vzhledem k tomu, že doplňovací volby vyvolalo Amesburyho násilné napadení voliče v opilecké noční hádce.



V prvních týdnech kampaně byla labouristická kandidátka Shoreová kritizována za to, že na Facebooku spustila petici za uzavření hotelu, v němž jsou ubytováni žadatelé o azyl, což někteří považovali za cynický pokus zastavit volební podporu straty Reform UK. Jak se ale už mnohokrát prokázalo, mainstreamové strany nezískají voliče napodobováním ultrapravice.



Volební účast byla vyšší, než se očekávalo, a to 46,33 %, což někteří účastníci sčítání hlasů přičítali „Farageovu faktoru“ - narážce na schopnost vůdce britské Reformy vyvolat silné názory na obou stranách.







Zdroj v angličtině ZDE

0