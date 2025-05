Trump si plete Harvard a Harlem

2. 5. 2025

Trump vykazuje klasické příznaky frontotemporální demence, když je tázán na Harvard. Ve své šílené odpovědi opakovaně zaměňuje Harlem a Harvard. Jsme v průšvihu. Musí být odstraněn.

Trump is showing classic Frontotemporal dementia symptoms when asked about Harvard. He repeatedly jumbles Harlem and Harvard in his crazy response. We are in trouble. He has to be removed.pic.twitter.com/VrFl6bd7DZ