Česká televize by se měla stydět. Takhle informuje profesionální mezinárodní televizní stanice o katastrofě

5. 5. 2025

čas čtení 8 minut



"Je to totální kolaps mezinárodní diplomacie. Globální solidarity. Rozumu."



Výsledek včerejších izraelských leteckých útoků v Gaze, který byl ráno pohřben. Pozůstatky dítěte tak malého, že by se vešlo do jedné ruky. Nyní je mrtvé, aniž stačilo žít.

Moderátor, Channel 4 News, pondělí 5. května 2025: Izraelská vláda schválila plán na obsazení a okupaci celého pásma Gazy a přesídlení obyvatelstva. Dobrý večer.

Konečně obsadíme pásmo Gazy, prohlásil izraelský ministr financí poté, co bezpečnostní kabinet schválil obsazení a okupaci celého pásma na dobu neurčitou s cílem zničit hnutí Hamás. Izrael také plánuje přesídlit Palestince do oblastí, kde převezme distribuci humanitární pomoci od OSN. OSN a další nevládní organizace odmítají předat své zásoby Izraeli s tím, že se jedná o porušení humanitárních zásad.

Jan Egeland: „Spojené království, Spojené státy a Německo, které mohou Izrael ovlivnit, musí tak učinit. Pokud tak neučiní, budou mít na této katastrofě své prsty.

Moderátor: Izraelský premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že izraelské obranné síly zůstanou na obsazeném území, dokud nebudou rukojmí propuštěni a Hamás poražen. Desítky tisíc záložníků již byly povolány do služby, a to navzdory varování opozičních poslanců, že okupace Gazy "nás bude stát mnoho krve a ještě více ohrozí životy zbývajících rukojmí". Simeon Brown připravil reportáž.









Reportér: Toto je výsledek včerejších izraelských leteckých útoků v Gaze, který byl ráno pohřben. Pozůstatky dítěte tak malého, že by se vešlo do jedné ruky. Nyní je mrtvé, aniž by stačilo žít.









Muž: „Doufáme, že se všichni postaví na naši stranu, aby zastavili toto krveprolití a vyhlazení. Jsme lidé, kteří milují život. Jsme lidé, kteří doufají, že válka skončí a že budeme žít v míru, bezpečí a jistotě.“





Toto je lidská cena ofenzívy, která se ještě zintenzivní, pokud Izrael uskuteční svůj nový plán na obsazení další části pásma Gaza. Izraelská armáda již kontroluje přibližně polovinu Gazy a také koridory rozdělující region. Vládní představitelé údajně prohlásili, že nová ofenzíva nyní obsadí celé území. To by znamenalo opětovné zatlačení obyvatelstva na jih.





Netanjahu: „To je to, co uděláme. Přesuneme obyvatelstvo pro jeho vlastní ochranu.“





Izraelský premiér naznačil, že armáda se z napadených oblastí nestáhne. Plán by také ovlivnil distribuci pomoci za podmínek, které pravděpodobně stanoví izraelská armáda.





Humanitární pracovnice: „To by porušilo humanitární zásady neutrality, nestrannosti a nezávislosti a mohlo by také ohrozit lidi, včetně humanitárních pracovníků, kteří se pohybují v těchto militarizovaných zónách.“





V současné době agentury uvádějí, že pásmo je kvůli izraelské blokádě hladovějící. Dovoz potravin a léků je pozastaven. Lidé, kteří potřebují léčbu, sledují, jak chřadnou, přímo před očima celého světa, a zoufale čekají na zásah. Toto je hlas zdravotnické nevládní organizace se sídlem v Gaze, který zazněl v Channel 4 News:





„Cítíme se naprosto bezmocní a bojíme se, že možná za pár týdnů nebo ještě dříve nebudeme mít lidem co nabídnout, a proto naléhavě žádáme mezinárodní společenství, aby nám okamžitě pomohlo, aby Gaza mohla žít.“





Taková je situace v Izraeli před návštěvou prezidenta Trumpa příští týden. Ačkoli někteří věří, že izraelská vláda se snaží vyvinout tlak na Hamás, tyto rodiny a jejich spojenci se obávají dopadu na své blízké. 59 rukojmích unesených Hamásem v Izraeli zůstává v Gaze a dělostřelectvo se při ostřelování neptá na doklady.





Izraelka: „Z morálních a etických důvodů se nehlašte do zálohy. Tato operace povede k zabití rukojmích a zajetí povede ke smrti těch, kteří byli uneseni.“





Moderátor: Tento týden se znovu zaměříme na mírový proces, který se zhroutil a vyžaduje urgentní řešení. Jídla je nedostatek, dodávky se zastavily a počet obětí přesáhl 52 000.





Mluvil jsem s Janem Egelandem, generálním tajemníkem Norské rady pro uprchlíky, a nejprve jsem se ho zeptal na postoj jeho organizace k izraelskému plánu převzít distribuci pomoci do Gazy.









Jan Egeland: Pro nás jako humanitární pracovníky je zásadní, aby pomoc byla dodávána nestranným, nezávislým a neutrálním způsobem těm, kteří ji nejvíce potřebují a kde je jí nejvíce potřeba. A tento nový izraelský plán je ve skutečnosti ultimátum. Říká: „Pustíme dovnitř jen malou část pomoci. Jen my budeme určovat, kdo ji dostane, kam a zda ji dostane", a zdá se, že ji poskytnou jen několika shromaždištím v jižní Gaze, takže lidé, kteří se nemohou přesunout na tato místa, budou z pomoci vyloučeni. Nemůžeme se podílet na tom, že diktátor z jedné strany ozbrojeného konfliktu rozhoduje o tom, kdo dostane humanitární pomoc.





Moderátor: Neznamená to snad, že Izrael řekne: „Rádi bychom pomoci přijali a distribuovali, ale jsou to humanitární organizace, které ji odmítají předat.“





Jan Egeland: Ne, Izrael by tím nesl morální a právní odpovědnost za veškerou poskytnutou pomoc a za všechny, kteří jsou z ní vyloučeni, protože my se toho nemůžeme účastnit. Nikde jinde na světě to po nás nikdo nepožaduje. Nikde jinde na světě jsme s tím za posledních sto let nesouhlasili.





Moderátor: O čem si myslíte, že to je, protože dnes také slyšíme oznámení Izraele o možné úplné okupaci Gazy. Není zcela jasné, co se přesně děje, ale jsou tyto věci propojené?





Jan Egeland: Ano, je to možné. Zdá se, že nyní se řídí pouze krutou vojenskou logikou, která nevrátí dlouho trpící rukojmí domů k jejich rodinám v Izraeli. A zabrání ženám a dětem, nevinným obyvatelům Gazy, v získání pomoci. Nechápu, proč to chtějí dělat. To by se mohlo obrátit proti Izraeli i Spojenému království, Spojeným státům a Německu, které mají na Izrael vliv a musí proti tomu protestovat. Pokud tak neučiní, budou mít na této katastrofě své prsty.





Moderátor: Myslím tím, že pokud se snaží dostat stráže a obyvatelstvo na jih, předpokládám, že jim to dává možnost pokračovat v Trumpově plánu na evakuaci lidí a jejich převedení přes hranice do Egypta. Myslíte si, že se to děje?





Jan Egeland: Obávám se, že hranice s Izraelem i Egyptem zůstanou uzavřené a stále více lidí se bude soustřeďovat v jakýchsi internačních táborech. Kde jim řeknou, že určitý člen jejich rodiny může jednou týdně dostat dvacetikilogramovou krabici s pomocí, bez vody, bez oleje na vaření, bez čehokoli, co by jim umožnilo přežít, pokud dokáží technologií identifikovat tvář jednoho člena té rodiny. To je totální kontrola civilního obyvatelstva a rozhodování o tom, kdo bude trpět, kdo dostane pomoc a kdo ne.





Jan Egeland: Je to totální kolaps mezinárodní diplomacie. Globální solidarity. Rozumu.





Moderátor: Jsou to tři měsíce, co Izrael zastavil dodávky pomoci do Gazy, a to samozřejmě ovlivňuje rukojmí i obyvatele Gazy. Jaká je podle vašich lidí na místě současná situace?





Moderátor: Myslíte si, že mezinárodní instituce, OSN, v současné době fungují efektivně? Myslím tím, kdo dnes je schopen v první řadě vyvinout tlak na Izrael v otázce pomoci? Pokud Amerika není součástí tohoto mezinárodního tlaku?

Jan Egeland: Mám v Gaze téměř sto kolegů a ti říkají, že se šíří hlad a nemoci. Není tam čistá voda. Dodáváme čistou pitnou vodu desítkám tisíc lidí. Máme palivo jen na další týden. Situace se zhroutí, všechny pekárny zavřely, distribuční centra přestala fungovat. V Gaze není žádná pomoc, protože už dva měsíce trvá blokáda. Vzpomínám si, když Asad v Sýrii udělal totéž. Bylo to neuvěřitelné. V Londýně, Washingtonu, Berlíně a Paříži se ozvaly protesty a na Asada byly uvaleny masivní sankce. Kde je teď pobouření, když Netanjahu dělá přesně totéž?