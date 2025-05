Loď s humanitární pomocí pro Gazu byla bombardována drony ve vodách u Malty

2. 5. 2025

čas čtení 4 minuty





Koalice Freedom Flotilla viní Izrael z útoku na neozbrojené civilní plavidlo v mezinárodních vodách

Loď přepravující humanitární pomoc a aktivisty do Gazy byla bombardována drony a vyřazena z provozu v mezinárodních vodách u Malty, když směřovala k palestinskému území, uvedli její organizátoři.



„V 00:23 maltského času byla loď Conscience (Svědomí), patřící koalici Freedom Flotilla, přímo napadena v mezinárodních vodách,„ uvedla skupina v prohlášení.



„Ozbrojené drony dvakrát zaútočily na přední část neozbrojeného civilního plavidla, což způsobilo požár a značné poškození trupu,“ dodala a obvinila Izrael.



Loď přepravující humanitární pomoc a aktivisty do Gazy byla bombardována drony a vyřazena z provozu v mezinárodních vodách u Malty, když směřovala k palestinskému území, uvedli její organizátoři.„V 00:23 maltského času byla loď Conscience (Svědomí), patřící koalici Freedom Flotilla, přímo napadena v mezinárodních vodách,„ uvedla skupina v prohlášení.





Útok se podle aktivistů zdál být zaměřen na generátor lodi v pátek brzy ráno, čímž loď zůstala bez energie a hrozilo její potopení. Snímky zveřejněné na sociálních sítích Koalicí flotily svobody ukazují prudký požár na palubě lodi a dvě exploze.



Nebylo potvrzeno ani doloženo tvrzení, že výbuchy způsobily drony, ale snímky lodi Conscience poskytnuté kyperskými úřady ukazují značné poškození.



Dvanáct členů posádky a čtyři civilisté byli „potvrzeni jako nezranění“, uvedla maltská vláda v pátečním prohlášení. „Na palubě lodi bylo 12 členů posádky a čtyři civilní pasažéři; nebyly hlášeny žádné oběti,“ uvádí se v prohlášení, které dodává, že k lodi byl vyslán blízký remorkér, aby jí pomohl.



Skupina uvedla, že na palubě byli aktivisté z 21 zemí, kteří měli „za úkol protestovat proti nelegální a smrtící blokádě Gazy ze strany Izraele a doručit zoufale potřebnou pomoc na záchranu životů“.



V prohlášení se uvádí: „Izraelští velvyslanci musí být předvoláni a zodpovědní za porušení mezinárodního práva, včetně pokračující blokády a bombardování naší civilní lodi v mezinárodních vodách.“



Izrael se k obvinění nevyjádřil.



Podle monitorovacího webu MarineTraffic loď Conscience opustila tuniský přístav Bizerte v úterý a dorazila do oblasti, kde ve čtvrtek ráno nahlásila útok. Loď se zřejmě plavila na Maltu, aby vyzvedla aktivisty, včetně aktivistky za boj proti klimatickým změnám Grety Thunbergové.



Thunbergová potvrdila agentuře Reuters, že je na Maltě a měla se nalodit na loď.



„Byla jsem součástí skupiny, která měla dnes nastoupit na loď a pokračovat v plavbě směrem k Gaze. Jedná se o jeden z mnoha pokusů otevřít humanitární koridor a přispět k prolomení nelegální blokády Gazy ze strany Izraele,“ uvedla. “Útok způsobil explozi a značné poškození plavidla, které znemožnilo pokračování mise.“



Thunbergová a Koalice Freedom Flotilla uvedly, že na palubě bylo 30 lidí, nikoli 16, jak tvrdila maltská vláda.



Skupina uvedla, že organizovala nenásilnou akci za mediální blokády, aby se vyhnula případnému sabotážím.



Předchozí plavba, kterou koalice zahájila v roce 2010 z jižního Turecka, skončila krveprolitím, když izraelské síly zaútočily na loď Mavi Marmara, zabily 10 lidí a 28 jich zranily.



Izrael před dvěma měsíci uvalil na Gazu přísnou blokádu, která do území nepouští žádné potraviny, palivo, léky ani jiné zboží, a v polovině března po zhroucení křehkého příměří obnovil intenzivní vojenské operace v Gaze.



Humanitární organizace v Gaze rozdaly poslední zásoby mouky a dalších potravin. Úředníci v zdevastovaném palestinském území v pátek uvedli, že kuchyně, které poskytují základní stravu lidem bez jiných možností, budou nuceny uzavřít do týdne až deseti dnů.



V pátek Mezinárodní výbor Červeného kříže oznámil, že pokud nebude okamžitě obnovena dodávka pomoci, nebude mít přístup k potravinám, lékům a životně důležitým zásobám potřebným pro mnoho svých programů v Gaze.



„Pomoc musí být do Gazy vpuštěna. Rukojmí musí být propuštěni. Civilisté musí být chráněni,“ uvedla organizace. “Bez okamžitého zásahu se Gaza propadne do chaosu, který humanitární pomoc nebude schopna zmírnit.“



Zdravotníci v zbývajících zdravotnických zařízeních v Gaze uvedli, že nyní upřednostňují nejzávažnější případy, aby dostupné zásoby léků byly vyhrazeny pro nejtěžší pacienty. Léky na chronická onemocnění, jako je rakovina, cukrovka a vysoký krevní tlak, jsou prakticky nedostupné, uvedli představitelé.



„Nevím, jak to lidé zvládají. Přišli o všechno. Každý den pokračuje vysídlování a stále více lidí hledá úkryt a cokoli, co potřebují k přežití,“ řekl Amjad Shawa, ředitel palestinské sítě nevládních organizací v Gaze.





Do zdevastovaného palestinského území byl vyslán tým OSN, aby posoudil míru podvýživy a riziko hladomoru.





Zdroj v angličtině ZDE

1