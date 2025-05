Dohoda o minerálech Ukrajiny pro Trumpa je "nesmysl"

1. 5. 2025

Televize MSNBC: Bílý dům oznámil, že podepsal dohodu o hospodářském partnerství s Ukrajinou. Dohoda Americe zajistí přístup k některým důležitým minerálům a přírodním zdrojům Ukrajiny. Ministr financí Scott Bessent tvrdí, že to urychlí hospodářské oživení Ukrajiny a splatí Americe vojenskou pomoc, kterou jí poskytla, což požadoval prezident Trump. Podle deníku Washington Post dohoda neposkytuje Ukrajině žádné konkrétní bezpečnostní záruky, ale potvrzuje dlouhodobé strategické spojenectví se Spojenými státy. Nyní se k nám připojuje demokratický člen Senátního výboru pro zahraniční vztahy, senátor Chris Murphy z Connecticutu. Děkujeme, že jste přišel. Co si o této dohodě myslíte?







Chris Murphy: Je to nesmysl. Prostě je. Víte, většina nerostných surovin, které jsou k těžbě dostupné, se nachází v částech Ukrajiny kontrolovaných Ruskem. Tato dohoda tedy nemá velký význam, pokud Rusko nadále ovládá východní Ukrajinu a pokračuje v postupu na Kyjev. A v tuto chvíli vše nasvědčuje tomu, že politikou Donalda Trumpa je předat Ukrajinu Vladimíru Putinovi, a v tom případě nemá tato dohoda ani cenu papíru, na kterém je napsána. Vladimír Putin nesedí u jednacího stolu z jednoho prostého důvodu. Donald Trump mu totiž říká, že Ukrajinu vojensky podporovat nebude, ať už se Putin k jednacímu stolu posadí, nebo ne. Vladimir Putin se na to dívá a říká si: Proč bych měl vyjednávat? Říkáte mi, že se Ukrajiny vzdáváte? Pokud tedy budu pokračovat ve válce, nakonec získám vše, co mám teď, nebo potenciálně vše, včetně Kyjeva. Tato dohoda tedy nemá žádný význam, pokud Trumpova politika zůstane taková, jaká je dnes, tedy předat Ukrajinu Vladimíru Putinovi. A právě tímto směrem se ubíráme. V současné době není žádný náznak, že by se Vladimír Putin vzdával války. Není žádný náznak, že bychom někdy dosáhli nějaké dohody o nerostných surovinách, protože Vladimír Putin bude mít nadále navrch.











Chris Murphy: Ano, tito lidé lžou. Lžou. Tohle není pravda, že? Donald Trump strávil celý poslední rok Bidenovy prezidentské funkce snahou zastavit pomoc Ukrajině. Kdyby tol Donald Trump tehdy prosadil, Ukrajina by teď neměla žádné zbraně. Donald Trump nemá v úmyslu Ukrajinu znovu zásobovat zbraněmi. A mimochodem. Ukrajině do léta a podzimu tohoto roku dojdou náboje a začnou jí docházet těžké zbraně. Proto Putin pokračuje v postupu vpřed a odmítá usednout k jednacímu stolu. Existuje tedy řada případů, kdy prezidentův tým pro národní bezpečnost vystupuje a šíří nepravdivé informace. Bohužel pravdou je, že Trump se rozhodl, že nikdy nepodpoří dodávky dalších zbraní na Ukrajinu. Evropa se pokusí tuto mezeru zaplnit, ale existují určité zbraňové systémy, které jsou schopny poskytnout pouze Spojené státy, a bez USA nakonec Vladimir Putin tuto válku vyhraje. To je prostě pravda. Bez ohledu na to, co říká Scott Bessent nebo Marco Rubio.

Pane senátore, jak interpretujete výroky Bílého domu a Scotta Bessenta? Například že se jedná o jakousi bezpečnostní záruku, protože Spojené státy nebudou chtít obchodovat na Ukrajině s Ukrajinci a riskovat, že budou napadeny jejich obchodní zájmy. Podrobnosti této dohody nejsou jasné. Ano, nemáme je k dispozici, ale Scott Bessent například prohlásil, že chtějí svobodnou, suverénní a nezávislou Ukrajinu. To by ale bylo v rozporu s myšlenkou, že Rusko může za tři roky prostě vtrhnout na Ukrajinu a zabrat ji.