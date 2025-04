Robert Reich: Tento týden cenu Nevilla Chamberlaina získává...

30. 4. 2025

čas čtení 1 minuta



Přátelé,



omlouvám se, že vás dnes opět obtěžuji, ale musím přidat vítěze ceny Nevilla Chamberlaina za tento týden, která se uděluje za nejzbabělejší pokus o usmíření tyrana.



(Původními vítězi tohoto týdne byli Shari Redstone a Paramount, kteří zasáhli do redakční nezávislosti pořadu „60 Minutes“, aby se zavděčili Trumpovi, aby ten stáhl svou frivolní žalobu proti CBS – a tím jim umožnil prodat část CBS za miliardy.)



Ale největším vítězem tohoto týdne je Jeff Bezos.

Bylo oznámeno, že Bezosova společnost Amazon plánovala upozornit spotřebitele na to, o kolik více budou platit za všechny druhy zboží kvůli Trumpovým clům.



To rozzuřilo Trumpa, jehož mluvčí v Bílém domě okamžitě obvinila Amazon z „nepřátelského a politického jednání“. Poté Trump Bezose seřval po telefonu.



Včera odpoledne tedy Bezos políbil Trumpovi zadek a od plánu ustoupil.



Byl to absolutně typický Chamberlain. Odehrálo se to během několika hodin – současně se podrazili spotřebitelé, kteří si zaslouží vědět, kolik je Trumpa cla stojí; přispělo se k Trumpově lži, že americký spotřebitelé cla neplatí; a dále se zkorumpoval americký byznys. Amazon je žalován FTC za monopolní praktiky a Bezos zjevně udělá cokoli, co Trump chce.



Existuje slovo horší než hanebné?

