Už jste to zkoušeli vypnout a zapnout?

1. 5. 2025 / Jan Molič

Jedním z možných důvodů nedávného výpadku elektřiny ve Španělsku mohla být softwarová chyba. Mám vlastní fotovoltaiku a po zkušenostech se dvěma střídači z Číny jsem teprve u třetího dosáhl alespoň částečné spolehlivosti. Ani ten však nefunguje zcela bez problémů – zhruba každé tři dny dochází k výpadku, kdy produkce elektřiny náhle klesne. Na grafu jsou takové dva výpadky jasně viditelné (a ne, opravdu nepřišel náhle mrak - stejně jako nepřišel v tom Španělsku).





Je to zkrátka otázka ceny. Za málo peněz člověk nemůže chtít hodně muziky. Většina domácností si pořizuje tyto cenově dostupné měniče z Číny, které se často prodávají pod různými značkami, ale uvnitř jsou si velmi podobné. Používají stejné komponenty i software, jsou vyráběné ve velkých sériích, a jen se různě přebalují do různě vypadajících krabic. Říká se tomu "white-label hardware".



V místě, kde mám elektrárnu, je síť navíc ve špatném stavu. Napětí často kolísá, což pro střídač znamená nutnost neustálého přizpůsobování. Pokud by síť byla stabilnější a komunikace s baterií fungovala bezchybně, k výpadkům by zřejmě nedocházelo. Přesto zařízení by mělo být schopné pracovat i za méně ideálních podmínek – včetně případné nekompatibility s bateriemi a dalšími prvky.



Na diskusních fórech jsou mnohá svědectví o nestabilním chování střídačů. Často jde o složité hledání kompatibilní sestavy, která bude fungovat spolehlivě.



Pokud však zařízení nebylo dobře testováno v různorodých a zhoršených podmínkách, není divu, že při nevhodné kombinaci může dojít ke zhroucení celého systému. Může dojít k situaci, kdy něco vyvolá chybu v množství fakticky totožného hardwaru a softwaru - možná právě takový scénář se odehrál ve Španělsku.



Bohužel není to jen o samotném střídači, také jeho komunikační Wi-Fi modul se občas zasekává - to zase proto, že se občas zasekává router. Pořád platí slavná hláška ze seriálu IT Crowd "Zkoušeli jste to vypnout a zapnout?"



Naštěstí máme chytré domácnosti a pomocí Home Assistantu si lze naprogramovat automatický restart střídače při výpadku. Dálkově ovládané restartéry jsem viděl i v zásuvkách v datacentrech, není to nic neobvyklého.



Nechci proto vinit čínské výrobce z úmyslných chyb nebo sabotáže. Vývoj střídače je komplexní záležitost, a za cenu, za kterou se prodávají, je v Evropě zatím nikdo zřejmě vyrobit nedokáže. Softwarové chyby jsou běžnou součástí dnešních technologií. Existuje pro ně výstižný výraz: Shitstack on top of itself.



Holt si budeme muset zvyknout na to, že elektrická síť už nebude tak stabilní jako dřív. A vlastně - není to dobře? Není dobře, že se výpadky občas stanou? Zvykli jsme si totiž na to, že proud jde neustále, a tak se trochu zapomnělo na fakt, že osm hodin po výpadku už se nikam nedovoláte, přestanou jít bankomaty - prostě zkolabuje to všechno. Je toto opravdu ideální stav, i kdyby proud šel trvale?





