Finsko a Švédsko se rozhodly vybudovat železnici pro přesun vojsk

2. 5. 2025

čas čtení 2 minuty

Helsinky se rozhodly vypracovat projekt na vytvoření železničního spojení z Finska přes Švédsko do norského přístavu Narvik, odkud bude v případě potřeby možné přesouvat těžké zbraně a jednotky NATO. Na plánování železniční trati bylo vyčleněno 20 milionů eur, celý projekt se odhaduje na několik miliard.

Železnice povede z finských přístavů Oulu a Kemi přes hraniční řeku do Tornia a Haparandy na švédské straně a odtud do hornického města Kiruna. Cílovou destinací je Narvik. Jak již dříve uvedla ministryně dopravy a komunikací Lulu Ranneová, projekt je realizován na pozadí rostoucí ruské hrozby. Tanky a dělostřelectvo z arzenálů NATO bude moci do Finska dodávat nová železnice s užším rozchodem podle norem EU, uvedl šéf oddělení. Kromě toho je na rok 2026 naplánován příjezd aliančních vojsk do země.

Podle Ranneové Evropská komise "tlačila" na Helsinky v otázce rozšíření rozchodu. "Evropská komise, NATO a ozbrojené síly vyhodnotily to, co by mohlo být prvním a nejnaléhavějším velkým evropským projektem vojenské mobility," řekla s odkazem na nový železniční projekt se Švédskem a Norskem. Interoperabilní železniční tratě jsou důležité při přepravě těžké vojenské techniky, zejména v nouzových situacích, řekl Ari Mure, zástupce velitele brigády Lapland Jaeger finských obranných sil.

Nařízení o transevropské dopravní síti (TEN-T) vstoupí v EU v platnost příští léto. Zejména uvádí požadavky na přechod na rozchod 1435 mm v zemích s odlišným rozchodem. Ve Finsku je to nyní 1524 mm (v Ruské federaci 1520 mm).

Kromě posílení obranyschopnosti pomůže železniční spojení finskému exportnímu průmyslu a cestovnímu ruchu. Finští turisté budou také moci cestovat vlakem jak do severního Norska, tak do regionů Švédska.

Experti z amerického Institutu pro studium války (ISW) již dříve upozornili na skutečnost, že Kreml pravidelně používá rétoriku o posílení ideologie "nacismu" v evropských zemích a může ji použít k ospravedlnění potenciální invaze do pobaltských zemí nebo Finska pod záminkou "ochrany rusky mluvícího obyvatelstva".

Zdroj ve finštině: ZDE

