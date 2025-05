USA a Ukrajina podepsaly dohodu o nerostných surovinách, která upevňuje investice do obrany Kyjeva proti Rusku

1. 5. 2025

čas čtení 7 minut





Tento krok stvrzuje dohodu o vytvoření fondu, který podle Trumpovy administrativy začne splácet zhruba 175 miliard dolarů poskytnutých Amerikou Ukrajině



USA a Kyjev podepsaly dohodu o sdílení zisků a licenčních poplatků z budoucího prodeje ukrajinských nerostných surovin a vzácných zemin, čímž stvrdily dohodu, která podle Donalda Trumpa poskytne USA ekonomickou motivaci k dalším investicím do obrany Ukrajiny a její rekonstrukce poté, co zprostředkuje mírovou dohodu s Ruskem.



Dohoda o nerostných surovinách, která byla předmětem napjatých jednání po několik měsíců a jen několik hodin před podpisem téměř padla, zřídí americko-ukrajinský fond pro investice do obnovy, který podle Trumpovy administrativy začne splácet odhadem 175 miliard dolarů poskytnutých Ukrajině od začátku války. USA a Kyjev podepsaly dohodu o sdílení zisků a licenčních poplatků z budoucího prodeje ukrajinských nerostných surovin a vzácných zemin, čímž stvrdily dohodu, která podle Donalda Trumpa poskytne USA ekonomickou motivaci k dalším investicím do obrany Ukrajiny a její rekonstrukce poté, co zprostředkuje mírovou dohodu s Ruskem.Dohoda o nerostných surovinách, která byla předmětem napjatých jednání po několik měsíců a jen několik hodin před podpisem téměř padla, zřídí americko-ukrajinský fond pro investice do obnovy, který podle Trumpovy administrativy začne splácet odhadem 175 miliard dolarů poskytnutých Ukrajině od začátku války.



„Tato dohoda jasně signalizuje Rusku, že Trumpova administrativa je odhodlána prosazovat mírový proces zaměřený na dlouhodobě svobodnou, suverénní a prosperující Ukrajinu,“ uvedl ve svém prohlášení americký ministr financí Scott Bessent.



„Prezident Trump si představoval toto partnerství mezi americkým a ukrajinským lidem jako projev odhodlání obou stran dosáhnout trvalého míru a prosperity na Ukrajině. A aby bylo jasno, žádný stát ani osoba, která financovala nebo dodávala ruskou válečnou mašinerii, nebude mít možnost těžit z rekonstrukce Ukrajiny.“



První místopředsedkyně ukrajinské vlády Julia Svyrydenko v příspěvku na sociálních sítích potvrdila, že dohodu podepsala ve středu. „Společně se Spojenými státy vytváříme fond, který přiláká do naší země globální investice,“ napsala. Dohoda ještě musí být schválena ukrajinským parlamentem.



Ukrajinští představitelé zveřejnili podrobnosti dohody, kterou označili za spravedlivou a umožňující Ukrajině zachovat kontrolu nad svými přírodními zdroji.



Ukrajinský premiér Denys Šmyhal uvedl, že fond bude rozdělen rovným dílem mezi USA a Ukrajinu a každá strana bude mít stejná hlasovací práva.



Ukrajina si podle něj zachová „plnou kontrolu nad svými nerostnými zdroji, infrastrukturou a přírodními zdroji“ a dohoda se bude týkat pouze nových investic, což znamená, že nebude zahrnovat žádné dluhové závazky vůči Ukrajině, což je pro Kyjev klíčovou otázkou, dodal Šmyhal.



Šmyhal ve středu dohodu označil za „skutečně dobrou, rovnocennou a prospěšnou mezinárodní dohodu o společných investicích do rozvoje a obnovy Ukrajiny“.



Kritici dohody varovali, že Bílý dům se snaží Ukrajinu zneužít tím, že váže budoucí pomoc této sužované zemi na rozdávání příjmů z jejích zdrojů. Konečné podmínky byly pro Ukrajinu mnohem méně zatěžující než ty, které původně v únoru navrhl Bessent a které zahrnovaly klauzuli, že USA budou kontrolovat 100 % příjmů z fondu.



Ve středu Trump uvedl, že přítomnost USA v terénu bude pro Ukrajinu přínosem. „Americká přítomnost podle mého názoru udrží mnoho špatných aktérů mimo zemi nebo alespoň mimo oblast, kde provádíme vykopávky,“ řekl na zasedání vlády.



Po podpisu dohody Trump na setkání s občany v rámci pořadu NewsNation uvedl, že ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému při nedávném setkání ve Vatikánu řekl, že podpis dohody bude „velmi dobrá věc“, protože „Rusko je mnohem větší a silnější“.



Na otázku, zda dohoda o nerostných surovinách „brzdí“ ruského prezidenta Vladimira Putina, Trump odpověděl: „No, mohla by.“



Britský ministr zahraničí David Lammy dohodu přivítal v příspěvku na Twitteru a dodal, že „podpora Spojeného království Ukrajině zůstává neochvějná“. (Není jasné, do jaké míry je taková prohlášení možno brát vážně, protože současná labouristická vláda se neustále snaží lézt Trumpovi kamsi.)



Až do poslední chvíle nebylo jasné, zda se USA a Ukrajině podaří dohodu podepsat, protože Washington údajně tlačil na Ukrajinu, aby podepsala další dohody, mimo jiné o struktuře investičního fondu, nebo aby „se vrátila domů“. To následovalo po měsících napjatých jednání, během nichž USA pravidelně vydávaly ultimáta na poslední chvíli a zároveň omezovaly pomoc a další podporu Ukrajině v její obraně proti Rusku.



Ukrajinský premiér dříve uvedl, že očekává, že země podepíše dohodu o nerostných surovinách s USA „v příštích 24 hodinách“, ale objevily se zprávy, že Washington trvá na tom, aby Kyjev podepsal celkem tři dohody.



Financial Times uvedl, že Bessentův tým řekl Svyrydenkovi, který byl údajně na cestě do Washingtonu, aby „byl připraven podepsat všechny dohody, nebo se vrátit domů“.



Bessent později uvedl, že USA jsou připraveny podepsat, i když Ukrajina provedla některé změny na poslední chvíli.



Agentura Reuters uvedla, že Ukrajina se domnívá, že dvě doplňkové dohody – údajně o investičním fondu a technickém dokumentu – vyžadují další práci.



Myšlenka dohody původně vzešla od Ukrajiny, která hledala způsoby, jak nabídnout ekonomické příležitosti, které by mohly Trumpa přimět k podpoře země. Kyjev však byl v lednu zaskočen, když Trumpův tým předložil dokument, který by v podstatě znamenal předání nerostného bohatství země bez jakékoli protihodnoty.



Od té doby se objevily různé pokusy o revizi a přehodnocení podmínek dohody, stejně jako plánovaná podpisová ceremonie, která byla zrušena po katastrofálním setkání Trumpa a Zelenského v Bílém domě v únoru.



Na začátku tohoto měsíce bylo podle záznamů v registru amerického zákona o registraci zahraničních agentů (Foreign Agents Registration Act) odhaleno, že ukrajinské ministerstvo spravedlnosti najalo americkou právnickou firmu Hogan Lovells, aby mu poskytovala poradenství při jednáních o dohodě.



V příspěvku na Facebooku poskytla první místopředsedkyně ukrajinské vlády Julia Svyrydenko další podrobnosti o fondu, který podle ní „přiláká globální investice“.



Potvrdila, že Ukrajina si ponechá plné vlastnictví zdrojů „na svém území a ve svých teritoriálních vodách“. „O tom, kde a co se bude těžit, rozhoduje ukrajinský stát,“ uvedla.



Vlastnictví státních podniků se podle ní nezmění, „budou i nadále patřit Ukrajině“. Patří mezi ně například společnost Ukrnafta, největší producent ropy na Ukrajině, a výrobce jaderné energie Energoatom.



Příjmy budou pocházet z nových licencí na kritické suroviny a ropné a plynárenské projekty, nikoli z projektů, které již byly zahájeny, uvedla.



Příjmy a příspěvky do fondu nebudou zdaněny ani v USA, ani na Ukrajině, uvedla, „aby investice přinesly co největší výsledky“ a aby byl „klíčovou“ součástí dohody transfer technologií a jejich rozvoj.



Washington do fondu přispěje, uvedla. „Kromě přímých finančních příspěvků může poskytnout i novou pomoc, například systémy protivzdušné obrany pro Ukrajinu,“ řekla. Washington se k tomuto návrhu přímo nevyjádřil.



Podle různých odhadů Ukrajina disponuje přibližně 5 % světových zásob nerostných surovin a vzácných zemin. Práce na těžbě mnoha z těchto surovin však dosud nezačaly a mnoho ložisek se nachází na území, které nyní kontrolují ruské síly.



Razom for Ukraine, americká nezisková organizace, která poskytuje Ukrajině lékařskou a humanitární pomoc a prosazuje pomoc ze strany USA, dohodu uvítala a vyzvala Trumpovu administrativu, aby zvýšila tlak na Vladimira Putina, aby invazi ukončil.





„Vyzýváme Trumpovu administrativu, aby využila dynamiku této ekonomické dohody a donutila Putina k jednání prostřednictvím sankcí, zabavením ruského státního majetku na pomoc Ukrajině a poskytnutím Ukrajině nástrojů, které potřebuje k obraně,“ uvedl v prohlášení Mykola Murskyj, ředitel Razom.





Zdroj v angličtině ZDE

0