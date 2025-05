Trump přesunul Mikea Waltze z funkce poradce pro národní bezpečnost na post velvyslance při OSN

1. 5. 2025

Podle zdrojů k tomuto kroku došlo poté, co Waltz ztratil důvěru, a jeho místo v oblasti národní bezpečnosti převezme Marco Rubio



Poradce Donalda Trumpa pro národní bezpečnost Mike Waltz a jeho zástupce Alex Wong opustí své funkce poté, co ztratili důvěru ostatních úředníků administrativy a ocitli se bez spojenců v Bílém domě, uvedly dvě osoby obeznámené s touto záležitostí.



Odchod Waltze a Wonga znamenal konec jejich napjatého působení. V březnu Waltz nechtěně přidal Jeffreyho Goldberga, šéfredaktora časopisu Atlantic, do skupinové konverzace na Signalu, kde se sdílely citlivé informace o raketových útocích USA v Jemenu před jejich provedením.



Trump ve čtvrtek později v příspěvku na Truth Social oznámil, že jmenuje svého ministra zahraničí Marca Rubia, který převezme také funkci poradce pro národní bezpečnost, a že Waltze nominuje na post velvyslance USA při OSN.



„Od doby, kdy sloužil v uniformě na bojišti, v Kongresu a jako můj poradce pro národní bezpečnost, Mike Waltz tvrdě pracoval na tom, aby zájmy naší země byly na prvním místě. Vím, že ve své nové funkci bude pokračovat stejně,“ napsal Trump.



„Do té doby bude funkci poradce pro národní bezpečnost zastávat ministr zahraničí Marco Rubio, který bude i nadále pokračovat ve svém silném vedení ministerstva zahraničí.“



Prezident krátce zvažoval, že Waltze kvůli aféře se Signalem propustí, ale nakonec se rozhodl, že nechce dát médiím uspokojení tím, že by několik týdnů po začátku svého druhého funkčního období donutil k odchodu vysokého vládního úředníka. Trumpa také uklidnila interní prověrka, která shledala Waltzovo jednání jako omyl.



Rozruch kolem skupinové konverzace na Signalu byl obecně vnímán jako získání času pro Waltze a Wonga, kteří se již několik týdnů nacházeli v nejisté situaci. To bylo z velké části způsobeno napjatými pracovními vztahy s Trumpovou šéfkou štábu Susie Wilesovou a dalšími vysokými úředníky.



Podle osoby přímo obeznámené s odvoláním se mezilidské potíže rozšířily i na Wonga. Wong frustroval některé úředníky z jiných agentur, kteří se zabývali otázkami národní bezpečnosti, a ti si stěžovali lidem v Západním křídle, že Waltz ho odmítá krotit, uvedla tato osoba.



V dnech po incidentu se skupinovým chatem Signal Waltz požádal JD Vance a další osoby z okruhu viceprezidenta o radu, jak vztahy obnovit. Vance Waltzovi poradil, aby se choval uctivěji k Wilesové, která se zasadila o jeho jmenování.



Waltz se ale dostal pod palbu i z jiných stran. I když byl v interním vyšetřování známém jako „Signalgate“ očištěn, čelil tlaku, protože byl vnímán jako válečný jestřáb a v rozporu s Trumpovou agendou „America first“.



To zahrnovalo i pozornost při večeři, které se Waltz zúčastnil s Trumpem a některými Trumpovými spojenci, včetně Tuckera Carlsona, který byl vůči tomuto poradci skeptický. Kampaň za odstranění Waltze zvnějšku zahrnovala také snahu vedenou Stevem Bannonem, uvedly uvedené zdroje.



A krajně pravicová aktivistka Laura Loomerová, která prosazovala konspirační teorii, že Wong je loajální k Číně, oslabila Waltzovu moc poté, co minulý měsíc na Trumpovo pozvání navštívila Bílý dům a úspěšně prosadila, aby Trump propustil řadu Waltzových spolupracovníků.



Oslabení Waltzova týmu bylo široce vnímáno jako oslabení jeho pozice v Trumpově okolí. Carlson, Bannon a Loomerová samostatně šířili fámy, že Waltz bude do června odvolán, a úředníci v Bílém domě se shodli, že Waltzův vliv slábne.





Tento týden bylo Waltzovi a Wongovi tiše dáno najevo, že jejich působení v Radě národní bezpečnosti se chýlí ke konci. Waltz se pokusil prodloužit si funkční období účastí na středečním zasedání vlády, ale ve čtvrtek byl informován o svém odvolání, uvedl jeden z informovaných zdrojů.





„Měli by ho propustit, propouštějí nesprávného člověka. Měli by propustit Hegsetha,“ řekl Schumer novinářům.





„Vyhodili chlapa z [národní bezpečnostní rady], ale bude ještě spousta dalších problémů, podobných Signalgate, které vyjdou na povrch z ministerstva obrany, dokud bude Hegseth u moci. Není to ojedinělý případ. Bude se to opakovat znovu a znovu.“





Šéf demokratů v Senátu Chuck Schumer odvolání Waltze uvítal, ale uvedl, že vyhozen by měl být především ministr obrany Pete Hegseth.Obvinil republikány, že potvrdili ministra obrany, který není pro tuto funkci vhodný, a předpověděl, že v budoucnu dojde ke skandálům podobným Signalgate, kdy Hegseth, Waltz a další představitelé národní bezpečnosti sdíleli v skupinovém chatu podrobnosti o leteckých úderech v Jemenu.