Haaretz: Izraelští osadníci a vojáci se spojili: Palestincům na Západním břehu odpírají vodu

30. 4. 2025

Oblast Jordánského údolí na Západním břehu je považována za turistickou atrakci s bohatými prameny. Sabotáže osadníků a vojenská kontrolní stanoviště ztěžují Palestincům přístup k vodě



Obyvatelé palestinské vesnice Ein al-Beida v severní části Jordánského údolí byli v posledních týdnech zaneprázdněni sklizní okurek na polích ve vesnici. Snaží se udržet zemědělský rytmus, na kterém je téměř zcela závislá jejich obživa.



Ale jejich úkol je každým dnem stále obtížnější. Jsou obklopeni neustálou aktivitou osadníků a armádních sil, které je chtějí udržet daleko od pramenů obklopujících vesnická pole a zabránit jim v používání vody k zavlažování polí.



Na začátku dubna dorazili úředníci civilní správy, izraelského úřadu odpovědného za vodní zdroje na Západním břehu, spolu s vojenskými silami a zanechali za sebou spoušť. Demontovali vodní čerpadla nainstalovaná obyvateli a zničili nádrž postavenou vedle jednoho z pramenů, která sloužila k zachycování vody pro zavlažování. Pracovníci civilní správy vykořenili a zabavili stovky solárních panelů, které dodávaly elektřinu pro provoz čerpadel, a předali zemědělcům příkaz, v němž tvrdili, že zabavené zařízení „pomáhá krást vodu“.

Zatímco pracovníci civilní správy zničili prostředky obyvatel k čerpání vody, z rekreačních a plaveckých zařízení, která osadníci za poslední dva roky postavili u vesnických pramenů, nebyl odstraněn ani jediný šroub nebo dřevěná prkna. Osadníci nadále bez jakéhokoli zásahu využívají životně důležité zdroje vody Palestinců a přeměňují je na turistické atrakce. V poslední době civilní správa přešla od úplného ignorování chování osadníků v regionu k aktivnímu bránění palestinským obyvatelům v používání vody.



„Přineseme další čerpadlo, a pokud nám ho vezmou, přineseme další,“ reaguje Ibrahim Abu Netma, obyvatel Ein al-Beida. “Tuto vodu potřebujeme pro zemědělství a vždy jsme ji používali. Pamatuji si, že když jsem byl dítě, chodil jsem pomáhat otci s obsluhou čerpadla.“



V rámci vojenské správy na Západním břehu přijal Izrael zákony, které mu umožňují udělovat povolení k odběru vody, ale nedodržuje tradiční dohody o využívání pramenité vody, jako jsou ty v palestinských vesnicích.



Kontrole osadníků nad prameny v severní části Jordánského údolí předcházely podobné aktivity v jiných oblastech Západního břehu. U pěti pramenů v blízkosti Ein al-Beida byly v posledních dvou letech vybudovány dřevěné balkony, skokanské můstky, lavičky a umělé trávníky.



Osadníci považují prameny, na nichž závisí existence zemědělců, za turistické a rekreační lokality. Došli dokonce tak daleko, že vedle nich umístili cedule s hebrejskými názvy. Tak se „Ein Bolibal“ stal „Ein Yabok“ a k dřevěnému balkónu postavenému vedle pramene bylo připevněno železné zábradlí zdobené dvěma Davidovými hvězdami. Několik z nich se stalo památnými místy.



V Ein Yabok osadníci instalovali lavičky, z nichž každá nese nápis připomínající oběti terorismu nebo vojáky, kteří padli v současné válce. Jedna lavička byla věnována památce Ze'eva Erlicha, staršího civilisty a milovníka archeologie, který byl zabit při incidentu v jižním Libanonu, při kterém zahynul také voják Gur Kehati.



Podle informací na místě zařízení instalovali teenageři z osady Ofra. Na cedulích je uvedeno, že za přeměnu těchto míst na turistické atrakce vděčíme Oddělení osad Světové sionistické organizace a Regionální radě Jordánského údolí.



„Víme, proč sem ty lavičky dali,“ říká farmář z Ein al-Beida, který si nepřál být jmenován. ‚Chtějí tak dát najevo, že toto místo patří jim.‘ Osadníci a izraelští obyvatelé předměstí jezdí po palestinských polích na čtyřkolkách a někdy i ničí úrodu.



Kvůli jejich přítomnosti se obyvatelé Ein al-Beida bojí přiblížit se k pramenům. „Jsme farmáři a do politiky se nepleteme,“ říká farmář. „Jsme bezmocní proti osadníkům a armádě, která jim pomáhá. Stačí, když se osadníka jen dotkneme, a skončíme na 20 let ve vězení.“



Vesničané žijí v neustálém strachu a pokaždé, když se přiblíží k vodním zdrojům, jsou nervózní. V televizi, rozhlase a na turistických webech je tato oblast popisována jako region pramenů, který si může užít široká veřejnost.



Největší izraelská ekologická organizace, Společnost pro ochranu přírody v Izraeli, poskytla legitimitu pro převzetí pramenů prostřednictvím průzkumu přírodní infrastruktury, který provedla pro Regionální radu Jordánského údolí s finanční podporou Ministerstva ochrany životního prostředí.



Doporučení průzkumu uvádějí, že rada „ve spolupráci s soukromými iniciativami obyvatel odvedla významnou práci na rozvoji oblasti pramenů a jejich zpřístupnění. Doporučujeme vypracovat hlavní plán pro tyto prameny a pro všechny prameny v Jordánském údolí, který stanoví postup pro jejich zachování. Vysoce kvalitní prameny by měly být zachovány v zájmu přírody a poškozené prameny by měly být zpřístupněny pro turistické účely.“



Průzkum ani nezmínil, že tyto prameny jsou životně důležité pro palestinské obyvatelstvo, které nikdo nekonzultoval. A zcela ignoroval skutečnost, že práce na jejich zpřístupnění byly provedeny bez souhlasu civilní správy.



V jiné oblasti Jordánského příkopu, poblíž pramene Biddya, je pro palestinské pastýře stále obtížnější získat vodu pro základní potřeby. Tyto pastýřské komunity nejsou napojeny na vodovod, takže jsou závislé na vodě dodávané v cisternách palestinskými dodavateli v oblasti nebo na dešťové vodě, kterou shromažďují.



I zde osadníci zabrali jeden z pramenů, který využívala komunita Ein al-Hilweh, a přejmenovali ho na Maayan Hadegel. Palestinci tvrdí, že obyvatelé osad v této oblasti také poškodili jejich vodní nádrže a přerušili potrubí, které přivádí vodu na pozemky komunity Al-Farisiyah. „Přicházejí nám krást vodu, a když se jim to nepodaří, přeruší potrubí,“ řekl jeden z nich.



Situace se zhoršila, když armáda postavila kontrolní stanoviště poblíž osady Ro'i, které brání cisternám s vodou z vesnice Khirbet Atuf v přístupu do Al-Farisiyah. Vesnice byla jedním z hlavních zdrojů vody pro Al-Farisiyah. Nyní jsou obyvatelé nuceni kupovat vodu z větší vzdálenosti, což zvyšuje její cenu. Armáda jim také zakázala přístup k nedalekému prameni s odůvodněním, že se nachází v určeném vojenském cvičišti.



„Až přijde léto, budeme potřebovat více vody a situace se ještě zhorší,“ řekl jeden z obyvatel a hleděl na prázdnou nádobu na vodu.



Majitel cisterny uvedl, že roste také poptávka po vodě z jiných obcí v okolí, ale slíbil, že v létě dodá tolik vody, kolik bude potřeba.



Nedaleko odtud se nachází skupina obydlí palestinské komunity Ein al-Maita. Jeden z obyvatel uvedl, že nedaleko armádní kontrolní stanice byla nedávno zřízena nelegální osada, jejíž obyvatelé opakovaně ničí potrubí, které přivádí vodu z města Akraba.



Obyvatelé také využívají studnu, kterou vykopali až k hladině podzemní vody; vodu z ní čerpají pro své ovce. „Vždycky cisternu s vodou odvezeme, protože nám ji jednou ukradli,“ řekl jeden z obyvatel.



Poté, co byla zablokována cesta do vesnice Atuf, kontaktovaly izraelské organizace Jordan Valley Activists, Bimkom – Planners for Planning Rights a Association for Civil Rights in Israel civilní správu a požadovaly znovuotevření přechodu.



„Vzhledem k tomu, že Izrael neposkytuje vodu pasteveckým komunitám v severní části Jordánského údolí, trpí tyto komunity již mnoho let vážným nedostatkem vody,“ napsaly organizace. „Situace se zhoršila poté, co armáda uzavřela přechod od studny do Atufu, odkud pastevci vozili vodu do komunit na traktorech a cisternách. Současně násilí osadníků, krádeže cisteren a čerpadel a přerušování vodovodního potrubí situaci ještě zhoršily.“



Mluvčí koordinátora vládních aktivit na územích, jehož součástí je civilní správa, uvedl, že podle prozatímní dohody mezi Izraelem a Palestinci „odpovědnost za dodávky vody na území kontrolovaném palestinskou samosprávou leží výlučně na palestinských úřadech“.



„Pokud jde o vjezd nákladních vozidel pro čerpání vody v oblasti Atuf, bylo po vyhodnocení operační situace rozhodnuto o uzavření přechodu,“ uvedli. „V souladu s tím byly pro vjezd nákladních vozidel otevřeny dva další přechody u bariér poblíž Tayasiru a Beka'otu.“



„V Biddye,“ uvedli, “byly zjištěny pokusy obyvatel o vytvoření nelegálního zdroje vody, což je v rozporu se zákonem a ohrožuje zdraví obyvatel této oblasti. V důsledku toho byly provedeny donucovací opatření.“



„Vodní nádrž nebyla v provozu,“ uvedl mluvčí. “Inspekční oddělení je informováno o stavbě v oblasti Biddya a bylo proti ní zahájeno řízení. Zákon bude vymáhán v souladu s hodnocením operační situace a nařízením vlády.“



Členové organizace Jordan Valley Activists však namítli, že dva nové přechody výrazně prodlužují vzdálenost. Navíc jsou podle nich tyto přechody často uzavřené nebo lidé musí čekat hodiny, než je mohou projít.



Společnost na ochranu přírody v Izraeli uvedla, že „nedávno provedla průzkum přírodní infrastruktury pro Regionální radu Jordánského údolí s finanční podporou a pomocí Ministerstva ochrany životního prostředí. Zmapovala flóru a faunu v otevřených oblastech a zdokumentovala řadu druhů."





„Doporučení průzkumu zahrnují návrhy na vytvoření míst pro pozorování květin a ptáků pro všechny obyvatele oblasti i návštěvníky,“ uvedli. “Je zřejmé, že jakékoli kroky v terénu budou vyžadovat povolení stanovená zákonem.“





Zdroj v angličtině ZDE

