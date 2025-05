Americká ekonomika v prvním čtvrtletí Trumpovy druhé vlády poklesla v důsledku rozsáhlých cel

1. 5. 2025

Pokles nastal v souvislosti s výrazným propadem spotřebitelské důvěry, která v dubnu klesla o 32 % na nejnižší úroveň od recese v roce 1990



Podle oficiálních údajů americká ekonomika v prvních třech měsících roku poklesla, což vyvolalo obavy z americké recese a globálního ekonomického zpomalení.



Donald Trump, který se vrátil do Bílého domu s příslibem „znovu učinit Ameriku velkou“, se pokusil za tento výsledek obvinit Joea Bidena.



Ekonomové však uvedli, že pokles byl způsoben především bezprecedentním nárůstem dovozu, protože spotřebitelé a firmy se připravovaly na kontroverzní vlnu cel, která měla být zavedena prezidentem.



„Toto je Bidenův akciový trh, ne Trumpův,“ napsal Trump na sociálních sítích a dodal, že pokles “NEMÁ NIC SPOLEČNÉHO S CELY, pouze to, že nám zanechal špatná čísla, ale až začne boom, bude to jako nikdy předtím. BUĎTE TRPĚLIVÍ!!!“



Pozn. JČ: Při sledování středečního zpravodajství jsem si uvědomil, že je absolutně nesmyslné v televizi interviewovat Trumpovy ministry či stoupence. Křičí, umlčují druhé a drze lžou. Tohle nejsou jejich názory, ale záměrné drzé lži. Co taková interview přinášejí, je velmi pochybné. My už víme, že Trump a jeho stoupenci drze lžou, proč to potřebujeme slyšet znovu a znovu? Je zapotřebí vytvořit nový druh žurnalistiky, neutralizující tyto hrůzy.





Demokraté upozornili, že tato čísla jsou odsuzujícím verdiktem nad hospodařením nové vlády. Senátor Jeff Merkley řekl: „Trump je ve funkci teprve 100 dní a náklady, chaos a korupce již rostou. Ekonomika zpomaluje, ceny rostou a střední třída pociťuje finanční tísně.“



Hrubý domácí produkt (HDP), klíčový ukazatel americké ekonomiky, se v prvním čtvrtletí tohoto roku snížil o 0,3 % oproti růstu 2,4 % v posledním čtvrtletí roku 2024. Tento pokles, první od začátku roku 2022, staví USA na pokraj technické recese, která je definována dvěma čtvrtletími negativního růstu.



Pokles aktivity přichází uprostřed obrovského propadu spotřebitelské důvěry, která v dubnu klesla o 32 % na nejnižší úroveň od recese v roce 1990.



Americké akcie ve středu ráno klesly. Na konci dne index S&P 500 a Dow Jones zaznamenaly mírný nárůst, zatímco index Nasdaq mírně poklesl.



V předvečer zveřejnění zprávy o HDP Trump na shromáždění v Michiganu prohlásil, že během svého prvního prezidentského mandátu, který skončil v roce 2021, vybudoval „největší ekonomiku v historii naší země“, a dodal: „Vedli jsme si skvěle a teď si vedeme ještě lépe.“



Trump na údaje naznačující opak okamžitě reagoval a snažil se svalit vinu na svého předchůdce.



„Funkci jsem převzal až 20. ledna,“ napsal na své platformě Truth Social. ‚Clo brzy začne platit a firmy se v rekordním počtu stěhují do USA. Naše země bude prosperovat, ale musíme se zbavit Bidenova ‘převisu'.“



Trump strávil většinu prvního čtvrtletí vyhrožováním a krátkodobým zaváděním rozsáhlých cel na Kanadu a Mexiko a zaměřením se na Čínu vyššími cly na její vývoz.



Na začátku druhého čtvrtletí, které dnešní údaje o HDP nezahrnují, nařídil ještě vyšší cla na zboží z většiny zemí světa, než cla na všechny země kromě Číny zrušil. V současné době Trump uvalil 10% univerzální clo na dovážené zboží z většiny zemí světa a 145% clo na dovozy z Číny.



Zřejmě v reakci na hluboké výkyvy na americkém akciovém trhu Trump odložil vlnu takzvaných „vzájemných cel“ až do výše 49 % na konkrétní země, které pozastavil na 90 dní.



Nabídl určitou úlevu americkým automobilkám, které v úterý čelily 25% clu na veškerý dovoz automobilů, a podepsal výkonný příkaz, který jim umožní získat úvěr, pokud budou dovážet automobilové díly, ale montovat automobily v USA.



Minulý týden se akcie zotavily po zprávách, že Trump uvedl, že cla ve výši nejméně 145 % vůči Číně, která již má výjimky pro některé elektronické výrobky, budou „výrazně“ snížena, protože Bílý dům vyjednává dohodu s Pekingem, i když uvedl, že cla nebudou zcela zrušena. Čína uvalila odvetná cla ve výši 125 % na americké zboží.



Někteří ekonomové poukazují na to, že pokles HDP v posledních několika měsících je do značné míry způsoben nadměrným objemem dovozů, které americké podniky nakoupily v očekávání Trumpových cel. Při výpočtu HDP se dovozy odečítají, aby se zohlednila spotřeba, která nepochází z domácí výroby.



Zatímco Mezinárodní měnový fond snížil své prognózy růstu USA pro letošní rok kvůli clům, někteří ekonomové uvedli, že propad dovozu, který od dubna způsobí cla, by mohl znamenat oživení HDP ve druhém čtvrtletí, což by Trumpovi prozatím ušetřilo recesi.



Na poklesu v prvním čtvrtletí se podílel také Elon Musk. Údaje zkomplikoval také pokles federálních výdajů o 5,1 %, protože takzvané „ministerstvo vládní efektivity“ (Doge) miliardářského poradce prezidenta provedlo obrovské škrty ve výkonné moci. Spotřeba se zpomalila ze 4 % na 1,8 % v důsledku nepříznivého počasí a poklesu výdajů neziskových organizací po zastavení volebních darů.



Nové údaje zveřejněné ve středu zdůraznily, jak nové cla zřejmě výrazně zpomalují obchod. V Číně se v dubnu zpomalila výroba v továrnách, přičemž Peking viní „prudké změny“ v globální ekonomice, protože cla USA zasáhla vývoz. Vývoz čínských e-commerce společností Temu a Shein do USA se propadl o 65 %, zatímco vývoz do EU vzrostl o 28 %. Britský výrobce sportovních automobilů Aston Martin mezitím oznámil, že v souvislosti s Trumpovými cly omezí vývoz do USA.



Ve středu také mzdová společnost ADP oznámila, že počet pracovních míst v soukromém sektoru vzrostl v dubnu pouze o 62 000, což je nejmenší nárůst od července – což je znepokojivý signál před pátečním zveřejněním oficiálních údajů o zaměstnanosti za duben, které ekonomové často používají k posouzení stavu trhu práce.



Zatímco Bílý dům v posledních týdnech prohlásil, že Trumpova cla jsou pouze vyjednávací taktikou, světoví lídři uvedli, že pokud Trump bude i nadále zkoušet je zastrašit, aby přistoupili k jednání, budou reagovat odvetnými opatřeními.



„Pokud se někdo rozhodne mlčet, ustoupit a schovat se, jen to tyrana povzbudí, aby ještě více zkoušel své štěstí,“ uvedl v pondělí čínský ministr zahraničí Wang Yi.



Trump je citlivý na kritiku svých cel a jejich dopadu na ekonomiku. V uplynulém měsíci dokonce pohrozil, že odvolá Jeromea Powella z funkce předsedy Federálního rezervního systému USA poté, co Powell uvedl, že Trumpova cla mohou vést k trvalému zvýšení cen.





Po propadu trhů Trump nakonec ustoupil a novinářům řekl, že nemá „v úmyslu“ Powella propustit.





Zdroj v angličtině ZDE

