Zpravodajské služby NATO: Do ruské armády se každý měsíc hlásí 30-40 tisíc lidí

2. 5. 2025

čas čtení 2 minuty

Štědré bonusy za kontrakt s ministerstvem obrany a zesílená vojenská propaganda umožnily ruským úřadům zvýšit tempo náboru vojáků pro válku, hlásí The Wall Street Journal s odvoláním na americké a evropské představitele obeznámené se zpravodajskými údaji. Štědré bonusy za kontrakt s ministerstvem obrany a zesílená vojenská propaganda umožnily ruským úřadům zvýšit tempo náboru vojáků pro válku, hlásí The Wall Street Journal s odvoláním na americké a evropské představitele obeznámené se zpravodajskými údaji.

Podle amerických odhadů nyní ruská armáda verbuje asi 30 tisíc vojáků měsíčně - o 5 tisíc více než loni v létě. Podle evropských dat může tempo náboru dosáhnout až 40 tisíc lidí měsíčně. A to umožňuje Kremlu nejen doplňovat ztráty armády na Ukrajině, ale také vytvářet nové formace, které jsou umístěny a cvičí na území Ruska, podle zpravodajských informací jedné z evropských zemí.

Výplata jednorázových bonusů za podpis smlouvy s ministerstvem obrany stojí ruský rozpočet asi 2 miliardy rublů denně, vypočítal Janis Kluge, výzkumný pracovník Německého institutu pro mezinárodní bezpečnostní studia, na základě údajů ministerstva financí.

Z celkové částky podle Klugeho výpočtů asi tři čtvrtiny (1,5 miliardy rublů) platí regionální úřady, které vynakládají téměř 3 % svých rozpočtů na splnění plánu pro nové vojáky z povolání vyslané z Moskvy. Zbytek - 0,5 miliardy rublů - je financován federální pokladnou.

Výdaje na "náborovou mašinérii" ve srovnání s dubnem 2024 vzrostly téměř pětkrát, a pokud bude současné tempo pokračovat, do konce roku to bude ruskou státní pokladnu stát 730 miliard rublů. To je polovina ročního rozpočtu všech vysokých škol v zemi (1,5 bilionu rublů ročně) a dvakrát tolik než roční výdaje na národní projekt "Zdravotní péče", které letos činí 369 miliard rublů.

V loňském roce se ministerstvu obrany podařilo naverbovat 440 tisíc lidí pro válku s Ukrajinou, tedy asi 1,2 tisíce denně. Od té doby se platby za podpis smlouvy dále zvýšily a v některých regionech dosahují 20 tisíc dolarů. A to je více, než si mnoho Rusů vydělá za rok, říká Likka Korhonen, ředitelka Institutu pro rozvíjející se ekonomiky při Finské národní bance.

Při současné úrovni obětí bude Kreml schopen udržet velikost armády dalších 12-16 měsíců, tvrdí George Barros, hlavní expert na Rusko z Amerického institutu pro studium války (ISW).

"Hon" na zmenšující se demografickou základnu mužů, kteří ještě nebyli posláni na frontu, nakonec narazí na rozpočtová omezení, a to postaví před úřady otázku potřeby nové mobilizace, domnívá se Barros.

Zdroj v angličtině: ZDE

