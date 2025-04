Zde je celý vynikající dokument televize BBC od Paula Therouxe "Osadníci"

30. 4. 2025

čas čtení < 1 minuta

Vím, že někteří z mých amerických, australských a kanadských přátel žádají o kompletní dokumentární film Louise Therouxe o izraelských osadnících. Už jsem se o něj podělil, ale tady je znovu:

I know some of my American, Australian, Canadian friends have been asking for the full Louis Theroux documentary on the settlers.



I've shared it before, but here it is again.pic.twitter.com/HKN8IFk0No