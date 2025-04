Ukrajina se chystá na ukončení podpory USA

30. 4. 2025

čas čtení 3 minuty

Kyjev se připravuje na možné odmítnutí další podpory ze strany Spojených států. "Připravujeme se na nejhorší možný scénář. Konkrétně na zastavení podpory ze strany Spojených států," uvedl zdroj. Tento činitel, který hovořil pod podmínkou anonymity, také řekl, že v ukrajinském vedení roste zklamání v souvislosti s mírovým plánem navrženým Washingtonem, stejně jako s nedostatkem tlaku ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa na Vladimira Putina a neochotou americké strany zpřísnit sankce proti Rusku.

"Doufali jsme, že to byla jen jeho vyjednávací taktika. Ale nevyvíjí tlak na Putina, neukládá žádné sankce a dokonce ani nevyjadřuje veřejné rozhořčení nad brutálními útoky na civilisty na Ukrajině," vysvětlil zdroj. Mluvčí zdůraznil, že podmínky mírové dohody navržené Spojenými státy neodpovídají zájmům Ukrajiny. "To, co je zaznamenáno na papíře a co je nám signalizováno při jednáních, je nepřijatelné. Nevzdáme se jen tak. I kdyby to vláda chtěla udělat, což není pravda, lidé by byli proti," dodal zdroj.

Nyní je ukrajinskou strategií usilovat o revizi amerických podmínek, a to po konzultaci s lídry evropských zemí.

18. dubna Trump řekl, že jednání o ukončení války na Ukrajině se "blíží ke svému vrcholu", a varoval, že pokud brzy nedojde k pokroku, Spojené státy by mohly z procesu odstoupit.

Ukrajinské straně byl předán návrh mírové dohody, ve kterém se přímo uvádělo, že jde o "poslední návrh" Washingtonu. Podle listu Axios plán zahrnuje uznání anexe Krymu a také zachování okupovaných území Doněcké, Luhanské, Záporožské a Chersonské oblasti pod ruskou kontrolou. Ukrajina v rámci kompromisu získá formální kontrolu nad Záporožskou jadernou elektrárnou, ta ale bude řízena Spojenými státy. Mezi další podmínky patří odmítnutí Kyjeva vstoupit do NATO a podepsání dohody se Spojenými státy o společném rozvoji ukrajinských přírodních zdrojů. Kromě toho Trump slíbil, že zruší všechny sankce uvalené na Rusko od roku 2014.

Na 23. dubna bylo v Londýně naplánováno setkání ministrů zahraničí Velké Británie, Francie, Německa, Ukrajiny a amerického ministra zahraničí Marca Rubia. Den předtím však Volodymyr Zelenskyj opět veřejně prohlásil, že Ukrajina anexi Krymu nikdy neuzná. Tento postoj byl důvodem, proč Rubio odmítl účast na jednáních. Stejná rozhodnutí byla brzy učiněna ministry zahraničí Francie a Německa. V důsledku toho se zasedání konalo na nižší úrovni.

Zelenského prohlášení vyvolalo ostrou reakci Donalda Trumpa. Obvinil ukrajinského prezidenta z prodlužování války a řekl, že "za tři roky může Zelenskyj ztratit zemi". 24. dubna ukrajinský prezident řekl, že žádné mírové dohody nemohou být v rozporu s ukrajinskou ústavou. Řekl také, že alternativní návrhy na mírovou dohodu byly Trumpovi předloženy ke zvážení.

Zdroj v němčině: ZDE

