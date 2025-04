Ruský satelit spojený s vesmírným zbrojním programem na oběžné dráze selhává

30. 4. 2025

Tajnůstkářský ruský satelit ve vesmíru, o kterém se američtí představitelé domnívají, že je spojen s programem jaderných protisatelitních zbraní, se zdá nekontrolovatelně rotovat, což naznačuje, že již nemusí fungovat, což by podle amerických analytiků mohlo být překážkou pro úsilí Moskvy o získání vesmírné zbraně.

Satelit Kosmos 2553, který Rusko vypustilo několik týdnů před invazí na Ukrajinu v roce 2022, měl v uplynulém roce různé záchvaty toho, co se zdá být bludným otáčením, podle dopplerovských radarových dat od společnosti LeoLabs pro sledování vesmíru a optických dat od společnosti Slingshot Aerospace sdílených s agenturou Reuters.

Satelit, který je považován za radarový satelit pro ruskou rozvědku a také za platformu pro testování radiace, se loni stal středem amerických obvinění, že Rusko již léta vyvíjí jadernou zbraň schopnou zničit celé satelitní sítě, jako je rozsáhlý internetový systém Starlink společnosti SpaceX, který používají ukrajinští vojáci.

Američtí představitelé se domnívají, že účelem Kosmosu 2553, i když sám o sobě není zbraní, je pomoci Rusku vyvinout jadernou protisatelitní zbraň. Rusko popřelo, že by takovou zbraň vyvíjelo, a tvrdí, že Kosmos 2553 je určen pro výzkumné účely.

Rusko, legendární vesmírná velmoc, která vyslala prvního člověka do vesmíru v roce 1961, bylo po desetiletí uvězněno v bezpečnostním závodě ve vesmíru s USA, který se v posledních letech zintenzivnil a prosákl před oči veřejnosti, protože oběžná dráha Země se stala jevištěm soupeření soukromého sektoru a vojenské technologie pomáhající pozemním silám.

Družice Kosmos 2553 byla na relativně izolované oběžné dráze asi 2 000 km nad Zemí, zaparkovaná v soustředění kosmického záření, kterému se komunikační satelity nebo družice pro pozorování Země obvykle vyhýbají.

Společnost LeoLabs v listopadu detekovala to, co vypadalo jako chybné pohyby satelitu, pomocí Dopplerova radarového měření z globální sítě pozemních stanic. Společnost v prosinci zvýšila své hodnocení na "vysokou jistotu", že se jednalo o převrácení na základě dodatečných radarových dat a snímků satelitu pořízených jinou vesmírnou společností, řekl agentuře Reuters Darren McKnight, vedoucí technický pracovník společnosti LeoLabs.

Ruské ministerstvo obrany neodpovědělo na žádost o komentář.

"Toto pozorování silně naznačuje, že satelit již není funkční," uvedl Center for Strategic and International Studies, think tank se sídlem ve Washingtonu, o analýze LeoLabs ve svém každoročním hodnocení vesmírných hrozeb, které má být zveřejněno v pátek a které bylo sdíleno s Reuters.

Družice dříve vykazovala známky podivného chování. Slingshot, jehož globální síť dalekohledů sleduje kosmickou loď od jejího startu 5. února 2022, detekoval pohyby v květnu 2024.

"Slingshot poznamenal, že jasnost objektu se změnila, což naznačuje potenciální pád," řekl mluvčí společnosti.

Ale podle nejnovějších pozorování společnosti Slingshot se zdá, že se kosmos 2553 stabilizoval, podle Belindy Marchand, hlavní vědecké ředitelky společnosti.

Kosmos 2553 je jedním z desítek ruských satelitů ve vesmíru s podezřením na vazby na čínský vojenský a zpravodajský program. Země považuje Starlink společnosti SpaceX, impozantní konstelaci tisíců satelitů, za legitimní vojenský cíl, protože ukrajinští vojáci tuto službu využívají ve spojení se zbraněmi na bojišti.

Moskva, stejně jako Čína a USA, nalévají desítky miliard dolarů do vojenských vesmírných kapacit a tajně testují na oběžné dráze řadu technologií, které by mohly mít nepřátelské vojenské využití, což vyvolává obavy z chybných výpočtů a zákonů ospravedlnitelného zaměřování v případě budoucího vesmírného konfliktu.

Mallory Stewart, bývalá náměstkyně amerického ministra zahraničí pro kontrolu zbrojení, odstrašování a stabilitu za prezidenta Joea Bidena, loni uvedla, že Rusko "zvažuje začlenění jaderných zbraní do svých protivesmírných programů".

Tři američtí představitelé obeznámení se zpravodajskými službami uvedli, že načasování obvinění bylo z velké části založeno na vypuštění satelitu, který identifikovali jako Kosmos 2553, což eskalovalo chápání Washingtonu ohledně ruského vývoje v tomto programu.

Zdroj v angličtině: ZDE

