Cyklisté to mají blbé i v Británii

29. 4. 2025

čas čtení 4 minuty

Známá britská rozhlasová a televizní celebrita Jeremy Vine „přestává natáčet cyklistická videa“ kvůli útokům, kterých se mu dostává

Vine uvedl, že trolling „se příliš zhoršil“ a nejméně dvě výhrůžky smrtí na jeho adresu vyšetřuje policie



Pro mnoho cyklistů se britská rozhlasová a televizní celebrita Jeremy Vine stal hrdinou díky svému odhodlání natáčet řidiče, kteří ohrožují jeho kolegy na kole. Zároveň se moderátor stal terčem mimořádné internetové nenávisti těch, kteří ho obviňují z pronásledování motoristů.



Po letech dokumentování střetů a těsných střetů na silnicích Vine oznámil, že končí se sdílením záběrů, protože je už příliš těžké snášet následky, které vyvolávají. „Přestávám natáčet svá cyklistická videa,“ oznámil. „Trolling je už příliš silný. Mají hodně přes 100 milionů zhlédnutí, ale nakonec mě hněv, který vyvolávají, skutečně rozčílil.“



Vine své oznámení doprovodil příspěvky, které obdržel od rozzlobených kritiků. V jednom z nich jeden uvedl, že je Vine „více než nenáviděný“, a požádal ho, aby natočil další video, „až to budeš ty, kdo se nechá srazit a hospitalizovat“. Jiný uvedl, že doufá, že příští motorista, s nímž se Vine střetne, „ti rozkope tvou zrádcovskou hlavu“. Třetí uvedl: „Možná je to hrozné, ale doufám, že spadne pod kola pěti aut, která na něho zacouvají, a ujistí se, že je práce hotová.“





Moderátor rozhlasové stanice populární hudby BBC Radio 2 a televize Channel 5 uvedl, že jeho cílem bylo přimět řidiče, aby se zamysleli nad nebezpečím, které představuje snaha pohybovat se v rušném městě na kole. Přiznal, že se může „trochu rozčílit, když řidič například vyjede, aniž by se podíval“, ale řekl, že videa nahrával jen proto, aby upozornil na nebezpečí, která s tím souvisejí.

„V mnoha případech je odpověď: ano, ale nedělejte to, pokud chcete zůstat naživu.“





Zdroj v angličtině ZDE

0

266

Vine uvedl, že se rozhodl přestat s nahráváním poté, co mu minulý týden ukradli kolo - incident byl rovněž zachycen na kameru a zveřejněn na internetu. „Chci si pořídit náhradní a vrátit se do trollingu? Jak říkám, už to bylo moc horké,“ řekl. „Nové cyklistické video by mi fyzicky zahřálo telefon v kapse. V současné době mi už minimálně dvakrát vyhrožují smrtí, což vyšetřuje policie.„Mám rád debaty, ale ne urážky. Je zvláštní, že zajímat se o bezpečnost silničního provozu může člověka skutečně ohrozit. Vidím, že ostatní cyklisté čelí tomu samému, a zajímalo by mě, jak se s tím vyrovnávají. Takže až si pořídím nové kolo, zůstanu ostražitý, ale nebudu se o svá dobrodružství dělit.“Vineovo poslední video o zachycuje taxík, který vysazuje pasažéra přímo do jízdního pruhu pro cyklisty - tento krok přiměl Vinea, aby varovně zazvonil, ale řidič taxíku na něj vzdorně pak zatroubil. V některých jeho nejnovějších videích se objevily obrázky a písně generované umělou inteligencí.V roce 2017 byla řidička, která na Vinea troubila a křičela nadávky, odsouzena za vyhrožování a přestupek při řízení. Výměnu názorů zachytily Vineovy kamery. Zveřejnil ji na Facebooku, kde byla zhlédnuta více než 15 milionkrát.„Ze svých videích jsem nikdy nevydělal ani korunu,“ řekl Vine. „Občas se z nich úplně zbláznili. Rozpoutali debaty o tom, zda například můžete předjíždět vozidlo odbočující přes cyklopruh, když stojíte v cyklopruhu, který je pouze pro cyklisty.