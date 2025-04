Ozbrojené síly Ukrajiny navýší bezpilotní jednotky 3,5x, aby kompenzovaly snížení vojenské pomoci USA

30. 4. 2025

čas čtení 3 minuty

Drony se staly hlavní inovativní technologií války, kterou Vladimir Putin rozpoutal na Ukrajině. Způsobují větší ztráty na živé síle než všechny ostatní typy zbraní dohromady. Ozbrojené síly Ukrajiny (AFU), v očekávání problémů s vojenskou pomocí USA radikálně rozšiřují bezpilotní jednotky a používají drony, aby kompenzovaly nedostatek těžších zbraní. Drony se staly hlavní inovativní technologií války, kterou Vladimir Putin rozpoutal na Ukrajině. Způsobují větší ztráty na živé síle než všechny ostatní typy zbraní dohromady. Ozbrojené síly Ukrajiny (AFU), v očekávání problémů s vojenskou pomocí USA radikálně rozšiřují bezpilotní jednotky a používají drony, aby kompenzovaly nedostatek těžších zbraní.

Nový program "Drone Line", který se vyvíjí od loňského podzimu, ale byl oficiálně oznámen v únoru, je plánem "B" pro případ, že by jednání o ukončení války selhala nebo nová americká administrativa ztratila zájem o další podporu Ukrajiny. Mírové rozhovory Donalda Trumpa odvedly pozornost od nového programu bezpilotních letounů, ale ten již přinesl hmatatelné výsledky. Podle vojenských expertů je to z velké části díky němu, že se ruská armáda prakticky přestala posouvat vpřed: Pokud v listopadu dobyla 722 kilometrů čtverečních, pak v březnu zabrala pouze 132 kilometrů čtverečních, podle projektu DeepState.

Jako součást linie dronů budou čtyři prapory bezpilotních letounů reorganizovány do pluků, každý s asi 700 až 2 500 vojáky vyzbrojenými bezpilotními letouny z pohledu první osoby, bombardéry a pozemními systémy, včetně dálkově ovládaných vozidel vyzbrojených kulomety.

Ukrajinská armáda je mnohem menší než ruská a ve čtvrtém roce války je stále obtížnější ji doplňovat. Dezerce se staly masovým jevem. Dva měsíce po zahájení programu na přilákání dobrovolníků ve věku 18 až 24 let pro roční službu (zahrnuje jednorázovou platbu 1 milion hřiven nebo 24 000 dolarů, měsíční plat 2 900 dolarů, bezúročnou hypotéku a osvobození od mobilizace po službě) podepsalo smlouvu méně než 500 lidí, uvedla agentura Reuters s odvoláním na Pavla Palycju, vojenského poradce prezidenta Volodymyra Zelenského.

Ale je snazší rekrutovat vojáky do bezpilotních jednotek, kteří se účastní bojů v úkrytu, než pěšáky, kteří budou muset sedět v zákopech. Strategie zahrnuje vytvoření kontroly pomocí průzkumných a útočných dronů nad oblastí hlubokou až 30 km za frontovou linií. To by mělo zabránit ruským jednotkám soustředit se pro ofenzívu. Drony létající rychlostí až 130 km/h dokážou předběhnout vše, co se pohybuje na zemi.

"Abychom byli spravedliví, funguje to," řekl Michael Kofman, vedoucí pracovník Carnegie Berlin Center for Russia and Eurasia, o Drone Line. Nedostatek techniky a zimní počasí také hrály roli v tom, že se postup ruské armády zastavil, dodal.

Podle Kofmana je cílem ozbrojených sil Ukrajiny vytvořit síly, které "mohou blokovat velké oblasti fronty" a obejít se bez vojenské pomoci USA – alespoň na frontové linii. Ukrajina přitom zůstává silně závislá na Spojených státech a evropských zemích, pokud jde o dodávky systémů protivzdušné obrany na ochranu měst před raketami daleko za frontovými liniemi.

Mezitím Ukrajina vyrábí drony především sama. Podle ukrajinské armády mohou drony asi za 70 % zabitých a zraněných na obou stranách, což je více než všechny ostatní typy zbraní dohromady, včetně tanků, houfnic, minometů a min.

Program by se měl časem rozšiřovat a zkušení piloti budou sdílet zkušenosti s vojáky z jiných jednotek, aby efektivněji podkopali zásobování ruské armády, provoz její protivzdušné obrany a systémů elektronického boje, řekl NYT Jurij Fedorenko, velitel Achillova pluku: "Cílem je pokrýt celou frontovou linii drony."

Zdroj v angličtině: ZDE

0