Hluboce znepokojující film BBC o izraelských "osadnících"

29. 4. 2025

čas čtení 6 minut

Kdy to bude v České televizi? Recenze niže









„Osadníci“ Louise Therouxe jsou hluboce znepokojující televizní film. O hrůze - každodenní hrůze -, která se děje na Západním břehu Jordánu, se v mainstreamu píše příliš málo. Je skvělé vidět někoho s Therouxovým profilem, kdo tuto realitu odhaluje novému publiku. Podívejte se na film, sdílejte ho.

Louis Theroux’s “The Settlers” is deeply disturbing television. The horror - the daily horror - of what happens in the West Bank gets far too little mainstream coverage. It’s great to see someone with Theroux’s profile expose a new audience to this reality. Watch it, share it. pic.twitter.com/uG8gmndvCu — Barry Malone (@malonebarry) April 28, 2025

The best way to show the world that Zionists are lunatics is to put a camera in front of them and let them talkpic.twitter.com/7cpxJ7B0zj — Council Estate Media (@CE_Media_) April 28, 2025

Strongly recommend @louistheroux film on Israeli Settlers. He tackles complex subject with clarity and empathy. Left at the end wondering how on earth there can ever be reconciliation. But as Bronagh Hinds said on recent @haaretzcom podcast, people used to say the same re NI https://t.co/laGhPRUDX3 — ALASTAIR CAMPBELL (@campbellclaret) April 28, 2025

Pokud jste alespoň zběžně sledovali kariéru Louise Therouxe, jistě jste v poslední době zaznamenali znatelné zpomalení. Theroux se už nějakou dobu projevoval jako střízlivý, zkoumavý dokumentarista, který natáčel filmy o drogové závislosti, sexuálním napadení a poporodních depresích. Tyto filmy byly bez výjimky zásadní.