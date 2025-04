UNRWA svědčí, že Izrael týral její zadržené zaměstnance a některé používal jako lidské štíty

30. 4. 2025

Obvinění ze strany agentury OSN přichází v době, kdy byl propuštěn zdravotník Červeného půlměsíce zadržovaný od smrtícího izraelského útoku na sanitky



Agentura OSN pro palestinské uprchlíky Unrwa obvinila Izrael z týrání desítek svých zaměstnanců ve vojenském vězení a z toho, že některé z nich použil jako lidské štíty.



Šéf agentury Philippe Lazzarini uvedl, že od začátku 18měsíční války v Gaze bylo zadrženo a týráno více než 50 zaměstnanců, včetně učitelů, lékařů a sociálních pracovníků.



„Bylo s nimi zacházeno nejšokujícím a nejnelidštějším způsobem. Uvedli, že byli biti a používáni jako lidské štíty,“ napsal Lazzarini na Twitteru.



Zadržení byli vystaveni „deprivaci spánku, ponižování, vyhrožování ublížením jim i jejich rodinám a útokům psů... [a] vynuceným přiznáním".





Úředníci OSN uvedli, že k hlášenému týrání docházelo v Gaze a také ve vojenských věznicích v Izraeli.



Izraelská armáda na Lazzariniho obvinění přímo nereagovala, ale již dříve popřela tvrzení o rozsáhlém týrání zatčených ve svých věznicích a ze strany svých vojáků.



Zahájila však vyšetřování týrání páchané jednotlivými vojáky během války a používání zadržených jako lidských štítů, v některých případech vznesla obvinění proti vojákům.



Palestinský červený půlměsíc (PRCS) v úterý oznámil, že Izrael propustil zdravotníka zadržovaného od 23. března, kdy izraelské jednotky provedly smrtelný a velmi kontroverzní útok na sanitky v jižní Gaze.



Podle humanitární kanceláře OSN OCHA bylo při útoku zabito osm členů PRCS, šest z civilní obrany v Gaze a jeden zaměstnanec UNRWA.



Zabíjení vyvolalo mezinárodní odsouzení, včetně obav vysokého komisaře OSN pro lidská práva Volkera Türka z možných válečných zločinů.



Vztahy mezi Izraelem a UNRWA se od začátku války, která byla vyvolána překvapivým útokem militantů Hamásu na jihu Izraele v říjnu 2023 výrazně zhoršily.



Izrael na začátku tohoto roku zakázal veškerou spolupráci s aktivitami UNRWA v Gaze a na okupovaném Západním břehu a tvrdí, že agentura byla infiltrována Hamasem, což je obvinění, které je ostře popíráno.



Mezinárodní soudní dvůr, nejvyšší soud OSN, v současné době vyslýchá desítky zemí a organizací, než vydá právní stanovisko k humanitárním povinnostem Izraele vůči Palestincům. Klíčovou otázkou je, zda je izraelský zákaz činnosti UNRWA v Palestině legální.



Izrael se řízení před Mezinárodním soudním dvorem neúčastní, ale označil ho za „součást systematického pronásledování a delegitimace“ Izraele. Ministr zahraničí Gideon Saar v neděli uvedl, že řízení je „dalším pokusem o politizaci a zneužití právního procesu k pronásledování Izraele“.



„Cílem je zbavit Izrael jeho nejzákladnějšího práva na sebeobranu,“ řekl. “To není Izrael, kdo by měl být souzen. Je to OSN a UNRWA. OSN se stala zkaženou, protiizraelskou a antisemitskou organizací.“



Slyšení se konají uprostřed zintenzivněného bombardování Gazy, při kterém podle místních zdravotnických úředníků za posledních 36 hodin zahynulo nejméně 27 Palestinců. Izraelská armáda uvedla, že při leteckých úderech zahynuli tři militantní velitelé.



Palestinští zdravotníci v oblasti uvádějí, že od porušení křehkého příměří, které platilo od poloviny ledna, izraelskou stranou 18. března bylo zabito 2 151 lidí, včetně 732 dětí.



Izrael uvalil na Gazu před téměř dvěma měsíci přísnou blokádu a zastavil dodávky potravin, paliva, léků a dalších potřeb. Tvrdí, že opatření má donutit Hamás k propuštění rukojmích a obviňuje ho ze systematických krádeží humanitární pomoci.



Organizace na ochranu lidských práv obviňují Izrael z „taktiky vyhladovění“, která ohrožuje celé obyvatelstvo a může se jednat o válečný zločin.



Humanitární pracovníci uvádějí, že zásoby jsou na kritické úrovni a většina lidí má jen jedno jídlo denně. Velké organizace, jako je Světový potravinový program a UNRWA, rozdaly poslední zásoby mouky a dalších základních potravin a lékaři varují před rostoucí podvýživou.



Hamas stále drží 59 rukojmích, z nichž 24 je podle odhadů naživu, poté co většina ostatních byla propuštěna na základě dohod o příměří a dalších dohod.



Rodiny zemřelých rukojmích v úterý vyzvaly k vrácení ostatků svých blízkých. Existují obavy, že špatné podmínky a pokračující boje by mohly vést k tomu, že mnoho těl bude zničeno nebo brzy nebude možné identifikovat.



„Po všem, čím jsme toho dne a od té doby prošli, nemůže být možné, že tělo mého otce také zmizí z povrchu zemského,“ řekl Bar Godard, jehož rodiče byli zabiti během útoku Hamásu v roce 2023 a jehož otcovo tělo bylo odvezeno do Gazy.



Jednání o novém příměří se zdají být v slepé uličce a zprávy o pokroku v probíhajících rozhovorech jsou protichůdné. Jen málo pozorovatelů očekává v blízké budoucnosti průlom, i když analytici tvrdí, že plánovaná návštěva Donalda Trumpa v Saúdské Arábii, Kataru a Spojených arabských emirátech v květnu by mohla vést k obnovení tlaku USA na Izrael, který by potenciálně mohl zajistit dohodu.



Podle ministerstva zdravotnictví palestinského území izraelské síly od zahájení ofenzivy v Gaze zabily více než 52 000 Palestinců, převážně žen a dětí.



Bombardování a pozemní operace také zničily rozsáhlé oblasti a vysídlily asi 80 % obyvatel, z nichž mnozí již 10krát nebo vícekrát.





Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyhrožuje, že ofenziva bude pokračovat, dokud nebudou všichni rukojmí vráceni a Hamás nebude zničen nebo se neshodne na odzbrojení a opuštění území.





